Nhịp lao động hối hả tại “vựa hoa” lớn nhất xứ Thanh khi bước vào vụ Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 24/12/2025
Nguyễn Thuấn
24/12/2025, 08:28
Những ngày này, “vựa hoa” lớn nhất Thanh Hóa bước vào cao điểm xuống giống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Dù thời tiết không thuận, người trồng hoa Đông Cương vẫn cần mẫn chăm sóc, kỳ vọng vụ mùa quan trọng nhất trong năm.
Làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, hiện có hơn 200 hộ trồng hoa, cung ứng cho thị trường Thanh Hóa và nhiều tỉnh lân cận. Thời điểm này, từ sáng sớm đến tối muộn, người dân tất bật làm đất, tưới tiêu, cắt tỉa, căng lưới chống sương và thắp đèn điều tiết sinh trưởng.
Theo nhiều chủ vườn, mưa bão giai đoạn đầu khiến chi phí tăng cao do phải đầu tư lại giống. Dù vậy, các hộ vẫn dồn sức chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, bù đắp phần thiệt hại và giữ vững thương hiệu làng hoa truyền thống.
Dù được định vị là "cầu nối" quan trọng trong hành trình chuyển dịch năng lượng, việc phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam hiện vẫn đối mặt với hàng loạt thách thức từ cơ chế giá, hạ tầng truyền tải đến các rào cản về thủ tục pháp lý...
Xu hướng tiêu dùng mùa Tết 2026 được dự báo xoay quanh ba trụ cột chính; trong đó, truyền thống tiếp tục là nền tảng, trong khi cảm xúc, tính thiết thực và sự tiện lợi ngày càng giữ vai trò dẫn dắt hành vi mua sắm của người Việt…
Trong bối cảnh thị trường dệt may toàn cầu năm 2025 đầy biến động bởi những “cơn gió ngược” từ địa chính trị và chính sách thuế quan, Vinatex đã viết nên một chương mới đầy ấn tượng. Không chỉ là những con số lợi nhuận nghìn tỷ,mà đó còn là câu chuyện về sự tử tế với người lao động, sự nhạy bén trong quản trị và một tầm nhìn xa, rộng để tiến vào kỷ nguyên số...
Hơn 7 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc đang trên đường phân phối về nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định, đã bị lực lượng chức năng phát hiện có chứa hàm lượng formol cao, một chất cực độc bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Vụ việc cho thấy nguy cơ lớn đối với an toàn bữa ăn của người dân khi thực phẩm giá rẻ bất thường vẫn len lỏi vào thị trường...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: