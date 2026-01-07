Chính thức khởi động triển lãm quốc tế Viet Industry 2026

Chiều 6/1/2026, tại Tổ hợp Công nghệ và Đổi mới sáng tạo INTECH TIC, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Ban Tổ chức chính thức công bố khởi động Viet Industry 2026, triển lãm quốc tế về Hạ tầng, Xây dựng và Tiện ích công nghiệp.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 16 – 18/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, trên quy mô 10.000 m2, quy tụ 500 gian hàng từ hơn 20 quốc gia và khoảng 15.000 khách chuyên ngành.

MỞ MÀN CHUỖI HOẠT ĐỘNG TIỀN TRIỂN LÃM: PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VÀ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ

Lễ khởi động có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh, cùng nhiều hiệp hội và tổ chức hỗ trợ phát triển công nghiệp uy tín như: Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh (BACLINK), Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA), Trung tâm Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ (SATITECH) thuộc Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng hơn 300 doanh nghiệp sản xuất, tổng thầu xây dựng - cơ điện, chủ đầu tư khu công nghiệp và doanh nghiệp FDI.

Không khí giao thương sôi động giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Hữu Vĩnh, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Viet Industry 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chiến lược công nghiệp xanh, bền vững và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhà máy. Các dự án mới và mở rộng trong ngành điện tử, bán dẫn, dược phẩm, trung tâm dữ liệu đang đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát môi trường sản xuất, hiệu suất năng lượng và tuân thủ tiêu chuẩn vận hành. Cùng với đó, quy chuẩn quản lý trong xây dựng, nghiệm thu, vận hành khu công nghiệp ngày càng chặt chẽ, thúc đẩy nhu cầu đầu tư các hệ thống lõi gồm: hệ thống HVACR hiệu suất cao, phòng sạch, kiểm soát bụi/khí/độ ẩm, xử lý môi trường, năng lượng bền vững và hạ tầng logistics, kho vận đạt chuẩn. Từ thực tiễn đó, Viet Industry 2026 hướng tới trở thành nền tảng giao thương, kết nối giải pháp và đối tác trong hệ sinh thái hạ tầng, xây dựng và tiện ích công nghiệp.

Khởi đầu cho chuỗi hoạt động tiền triển lãm, Ban Tổ chức đã triển khai hai chương trình trọng điểm. Phiên Giao thương – Kết nối Cung cầu Chuỗi cung ứng công nghiệp 2026, được tổ chức theo mô hình kết nối có chọn lọc, giúp nhà mua hàng và doanh nghiệp cung cấp gặp gỡ trực tiếp để đánh giá năng lực và xúc tiến cơ hội hợp tác. Chương trình có sự góp mặt của 13 nhà mua hàng lớn gồm: Makino Việt Nam, Hanel PT, Novaon Group, B.Grimm Power, Autotech Việt Nam, INTECH Group, Western Pacific, HVC Group, Hawee Group, Tân Tiến Group, ETEK Automation, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt Nam (INTECH Group), Tổng Công ty Thiết bị Viettel, cùng hơn 200 doanh nghiệp cung ứng trong nước quan tâm kết nối trong các hạng mục kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp.

Song hành, tọa đàm “Năng lực cốt lõi để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng FDI” tập trung vào 3 trọng tâm thảo luận: Định hướng chính sách & chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng FDI; Bộ tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của doanh nghiệp FDI; Vai trò công nghệ trong nâng cao năng lực Nhà cung cấp, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung ứng cấp 1 – cấp 2 cho các tập đoàn FDI.

VIET INDUSTRY 2026 – HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP CHO HẠ TẦNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY

Được cấu trúc theo 12 nhóm giải pháp kỹ thuật cốt lõi, Viet Industry 2026 bao phủ các hạng mục nền tảng của hạ tầng công nghiệp hiện đại: Giải pháp và vật liệu công trình; Điện và năng lượng bền vững; Tự động hoá và quản lý toà nhà; Cơ điện và phòng cháy chữa cháy; Xử lý môi trường cho công trình; Khí công nghiệp, nước, khí nén sản xuất; Hạ tầng kho bãi, nâng hạ, kho vận; An ninh, ra vào, chiếu sáng công trình; Hạ tầng trung tâm dữ liệu; Dịch vụ công nghiệp; Lạnh - Điều hoà không khí, thông gió, lọc bụi; Phòng sạch và sản xuất công nghệ cao.

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Viet Industry 2026 với nhiều điểm nhấn mới.

Điểm nhấn của Viet Industry 2026 nằm chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp được thiết kế chuyên sâu nhằm tối ưu hiệu quả giao thương, trọng tâm là Khu Nhà mua hàng, nơi các tập đoàn và nhà mua hàng gặp gỡ, đánh giá năng lực kỹ thuật và khả năng cung ứng của doanh nghiệp nội địa, kết hợp các phiên giao thương chuyên sâu. Song song, chuỗi hội thảo kỹ thuật chuyên ngành về công trình xanh, bán dẫn và hạ tầng dữ liệu sẽ cập nhật giải pháp tiêu chuẩn quốc tế và mô hình vận hành thông minh.

Đặc biệt, năm nay Triển lãm tiếp tục được tổ chức song hành cùng Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 (Triển lãm chuyên ngành lạnh, điều hòa, thông gió, lọc bụi và giải pháp phòng sạch) tạo ra sự cộng hưởng chuỗi giá trị tổng thể cho vòng đời dự án từ tư vấn – thiết kế – thi công – cung ứng – vận hành – bảo trì, giúp chủ đầu tư và nhà thầu tiếp cận giải pháp tích hợp, đánh giá nhanh và lựa chọn đối tác có năng lực triển khai đạt chuẩn quốc tế.

Theo ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch HĐQT INTECH Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức cho biết: “Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt để bứt phá và hướng tới trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực. Với định hướng ngành hàng trưng bày tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, Viet Industry 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp toàn diện cho nhà máy, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị.”

Triển lãm được đồng tổ chức bởi Công ty Cổ phần Thương hiệu và Truyền thông Quốc tế IBC, INTECH Group và Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội HANOIBA, đồng thời nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO, Hàn Quốc), Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI-EDI), Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh (BACLINK).