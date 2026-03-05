Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN 2026-2028

Ngày 4/3 vừa qua, trong khuôn khổ HawaExpo 2026 tại TP.HCM, lễ chuyển giao vị trí điều phối Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN (AFIC) diễn ra trang trọng, đánh dấu việc Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), thành viên đại diện Việt Nam trong AFIC, đảm nhiệm vai trò điều hành nhiệm kỳ 2026–2028.

NỀN TẢNG GẦN BỐN THẬP KỶ CỦA MỘT LIÊN MINH NGÀNH

Thành lập năm 1987, AFIC là tổ chức phi lợi nhuận cấp khu vực, quy tụ 8 Hiệp hội đại diện các quốc gia ASEAN có ngành sản xuất nội thất phát triển (ngoại trừ Campuchia và Brunei). Sau gần 40 năm, tổ chức này từng bước định hình vai trò là cầu nối chính sách giữa doanh nghiệp với chính phủ các quốc gia, nâng cao hiệu quả thương mại và thúc đẩy sáng tạo cho toàn ngành trong khu vực.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển các diễn đàn kết nối, các hội chợ xuất khẩu quốc tế thúc đẩy thương mại uy tín như HawaExpo, EFE, PIFC.. AFIC hiện cũng là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức quốc tế, đồng hành cùng hàng triệu doanh nghiệp nội thất trong khối phát triển bền vững thông qua hàng loạt sáng kiến đa chiều.

Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN (AFIC) gồm 8 hiệp hội thành viên. Ảnh: HAWA.

Giai đoạn vừa qua, dưới sự điều hành của đại diện Thái Lan, AFIC đã có nhiều bước tiến ấn tượng. Ông Dhanakorn Kasetrsuwan, chủ tịch TFIC kiêm AFIC cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2024-2025, AFIC đã triển khai được 5 trụ cột chiến lược gồm chuyển đổi số, thiết kế – hợp tác, phát triển bền vững theo mô hình BCG, lãnh đạo kế thừa và cam kết toàn cầu. Chúng tôi đã nâng cấp nhận diện số, mở rộng các kênh truyền thông theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Các hoạt động liên kết quốc tế như với tổ chức PEFC được thắt chặt nhằm nâng cao tiêu chuẩn bền vững cho doanh nghiệp trong khối. Giải thưởng thiết kế Asian Furniture Design Award và sáng kiến AYFE - Asean Youth Furniture Exchange là các điểm nhấn tiêu biểu khác, thể hiện nỗ lực tạo động lực phát triển của thế hệ kế thừa, đầy tài năng và hoài bão của ngành.”

Hoạt động nổi bật AFIC trong nhiệm kỳ Thái Lan. Ảnh: HAWA.

VIỆT NAM: ĐẦU TÀU XUẤT KHẨU VÀ TẦM NHÌN NHIỆM KỲ MỚI

Tiếp nối Thái Lan, Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), thành viên đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2026-2027. Quá trình chuyển giao diễn ra trong bối cảnh ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam nhiều năm giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, số 2 Châu Á và đứng thứ 5 thế giới về giá trị xuất khẩu. Năm 2025, bất chấp biến động địa chính trị và suy giảm cầu tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt kỷ lục mới, vượt 17 tỷ USD. Lợi thế về năng lực quốc gia, kinh nghiệm kết nối quốc tế và hệ sinh thái doanh nghiệp rộng lớn được xem là nền tảng để HAWA thực hiện vai trò điều phối hiệu quả trong hai năm tới.

Trong đó, ông Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Chủ tịch HAWA (NK VI, VII, VIII), Đại diện HAWA được tin chọn để đảm nhiệm vai trò Tân Chủ tịch AFIC. Tại lễ chuyển giao, ông Khanh trình bày định hướng sắp tới: “Chúng tôi đặt mục tiêu từng bước đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm chuỗi cung ứng của ngành gỗ và nội thất đạt năng lực quốc tế, tăng cường toàn diện khả năng kết nối nguồn cung, dữ liệu và cơ hội tìm kiếm đối tác cho toàn khối.”

Theo đó, AFIC sẽ mở rộng liên kết theo cả chiều ngang và chiều dọc: Tăng cường phối hợp giữa các hiệp hội thành viên, đồng thời kết nối sâu hơn với nhà cung ứng nguyên liệu, logistics, tài chính và hệ thống chứng nhận. Trọng tâm không chỉ là gia tăng kim ngạch, mà hướng tới tích hợp toàn chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đến thương mại quốc tế. Phát triển bền vững tiếp tục là trụ cột trọng tâm. Sáng kiến “AFIC Xanh” dự kiến được triển khai nhằm hài hòa tiêu chuẩn bền vững, thúc đẩy công nhận chéo chứng nhận và xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch giữa các hiệp hội thành viên.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Chủ tịch HAWA giữ chức Chủ tịch AFIC nhiệm kỳ 2026 - 2028. Ảnh: HAWA.

Trong bối cảnh đơn hàng nội thất toàn cầu có xu hướng dịch chuyển khỏi Trung Quốc, nhiều quốc gia ASEAN đang ghi nhận tăng trưởng tích cực tại thị trường Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, theo ông Dhanakorn Kasetrsuwan, lãnh đạo tiền nhiệm của AFIC, cơ hội này chỉ thực sự bền vững nếu các nước trong khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ thay vì cạnh tranh rời rạc. Ông bày tỏ kỳ vọng lớn vào vai trò điều phối của Việt Nam, cho rằng nếu duy trì được sự liên kết nội khối, ASEAN hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trung tâm nội thất cường thịnh của thế giới.

Bên cạnh lễ chuyển giao, HawaExpo 2026 tại TP.HCM cũng đồng thời tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của AFIC vào ngày 5/3/2026 với điểm nhấn Diễn đàn nội thất Asia Rising Design Leading, cập nhật bước tiến nổi trội của mảng thiết kế nội thất Đông Nam Á trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.