Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN 2026-2028
Thu Hà
05/03/2026, 09:55
Ngày 4/3 vừa qua, trong khuôn khổ HawaExpo 2026 tại TP.HCM, lễ chuyển giao vị trí điều phối Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN (AFIC) diễn ra trang trọng, đánh dấu việc Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), thành viên đại diện Việt Nam trong AFIC, đảm nhiệm vai trò điều hành nhiệm kỳ 2026–2028.
NỀN TẢNG GẦN BỐN THẬP KỶ CỦA MỘT LIÊN MINH NGÀNH
Thành lập năm 1987, AFIC là tổ chức phi lợi nhuận cấp khu vực, quy tụ 8 Hiệp hội đại diện các quốc gia ASEAN có ngành sản xuất nội thất phát triển (ngoại trừ Campuchia và Brunei). Sau gần 40 năm, tổ chức này từng bước định hình vai trò là cầu nối chính sách giữa doanh nghiệp với chính phủ các quốc gia, nâng cao hiệu quả thương mại và thúc đẩy sáng tạo cho toàn ngành trong khu vực.
Bên cạnh hỗ trợ phát triển các diễn đàn kết nối, các hội chợ xuất khẩu quốc tế thúc đẩy thương mại uy tín như HawaExpo, EFE, PIFC.. AFIC hiện cũng là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức quốc tế, đồng hành cùng hàng triệu doanh nghiệp nội thất trong khối phát triển bền vững thông qua hàng loạt sáng kiến đa chiều.
Giai đoạn vừa qua, dưới sự điều hành của đại diện Thái Lan, AFIC đã có nhiều bước tiến ấn tượng. Ông Dhanakorn Kasetrsuwan, chủ tịch TFIC kiêm AFIC cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2024-2025, AFIC đã triển khai được 5 trụ cột chiến lược gồm chuyển đổi số, thiết kế – hợp tác, phát triển bền vững theo mô hình BCG, lãnh đạo kế thừa và cam kết toàn cầu. Chúng tôi đã nâng cấp nhận diện số, mở rộng các kênh truyền thông theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Các hoạt động liên kết quốc tế như với tổ chức PEFC được thắt chặt nhằm nâng cao tiêu chuẩn bền vững cho doanh nghiệp trong khối. Giải thưởng thiết kế Asian Furniture Design Award và sáng kiến AYFE - Asean Youth Furniture Exchange là các điểm nhấn tiêu biểu khác, thể hiện nỗ lực tạo động lực phát triển của thế hệ kế thừa, đầy tài năng và hoài bão của ngành.”
VIỆT NAM: ĐẦU TÀU XUẤT KHẨU VÀ TẦM NHÌN NHIỆM KỲ MỚI
Tiếp nối Thái Lan, Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), thành viên đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2026-2027. Quá trình chuyển giao diễn ra trong bối cảnh ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam nhiều năm giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, số 2 Châu Á và đứng thứ 5 thế giới về giá trị xuất khẩu. Năm 2025, bất chấp biến động địa chính trị và suy giảm cầu tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt kỷ lục mới, vượt 17 tỷ USD. Lợi thế về năng lực quốc gia, kinh nghiệm kết nối quốc tế và hệ sinh thái doanh nghiệp rộng lớn được xem là nền tảng để HAWA thực hiện vai trò điều phối hiệu quả trong hai năm tới.
Trong đó, ông Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Chủ tịch HAWA (NK VI, VII, VIII), Đại diện HAWA được tin chọn để đảm nhiệm vai trò Tân Chủ tịch AFIC. Tại lễ chuyển giao, ông Khanh trình bày định hướng sắp tới: “Chúng tôi đặt mục tiêu từng bước đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm chuỗi cung ứng của ngành gỗ và nội thất đạt năng lực quốc tế, tăng cường toàn diện khả năng kết nối nguồn cung, dữ liệu và cơ hội tìm kiếm đối tác cho toàn khối.”
Theo đó, AFIC sẽ mở rộng liên kết theo cả chiều ngang và chiều dọc: Tăng cường phối hợp giữa các hiệp hội thành viên, đồng thời kết nối sâu hơn với nhà cung ứng nguyên liệu, logistics, tài chính và hệ thống chứng nhận. Trọng tâm không chỉ là gia tăng kim ngạch, mà hướng tới tích hợp toàn chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đến thương mại quốc tế. Phát triển bền vững tiếp tục là trụ cột trọng tâm. Sáng kiến “AFIC Xanh” dự kiến được triển khai nhằm hài hòa tiêu chuẩn bền vững, thúc đẩy công nhận chéo chứng nhận và xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch giữa các hiệp hội thành viên.
Trong bối cảnh đơn hàng nội thất toàn cầu có xu hướng dịch chuyển khỏi Trung Quốc, nhiều quốc gia ASEAN đang ghi nhận tăng trưởng tích cực tại thị trường Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, theo ông Dhanakorn Kasetrsuwan, lãnh đạo tiền nhiệm của AFIC, cơ hội này chỉ thực sự bền vững nếu các nước trong khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ thay vì cạnh tranh rời rạc. Ông bày tỏ kỳ vọng lớn vào vai trò điều phối của Việt Nam, cho rằng nếu duy trì được sự liên kết nội khối, ASEAN hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trung tâm nội thất cường thịnh của thế giới.
Bên cạnh lễ chuyển giao, HawaExpo 2026 tại TP.HCM cũng đồng thời tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của AFIC vào ngày 5/3/2026 với điểm nhấn Diễn đàn nội thất Asia Rising Design Leading, cập nhật bước tiến nổi trội của mảng thiết kế nội thất Đông Nam Á trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.
Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững
Khi Blockchain và công nghệ số định hình nền kinh tế tương lai, sự tham gia của phụ nữ ngày càng được nhìn nhận là yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững...
KUKA - Đặt nền móng hệ sinh thái Robot & AI tại miền Trung
KUKA Vietnam hợp tác với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thành lập Trung tâm Công nghệ Robot & AI theo mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Hai tháng đầu 2026: Hơn 35.000 doanh nghiệp thành lập mới
Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp mới tiếp tục thu hẹp, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn duy trì ở mức cao...
Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp
Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ và cá nhân kinh doanh khi lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập phải áp dụng ổn định tối thiểu hai năm liên tiếp. Trường hợp doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng mỗi năm, người nộp thuế phải chuyển sang áp dụng phương pháp này từ năm tiếp theo…
Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%
Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: