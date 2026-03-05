Giải pháp đóng gói từ Ý tại ProPak Vietnam 2026

Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Hiệp hội các nhà sản xuất máy đóng Gói bao bì của Ý (UCIMA) giới thiệu khu vực trưng bày của 15 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành máy đóng gói bao bì và chế biến đến từ Ý tại gian hàng AL1-5, AL7-16, AL19, Hall A2.

Khách tham quan sẽ có cơ hội trực tiếp giao lưu và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị đóng gói bao bì và chế biến Ý để tìm hiểu về các giải pháp bao bì đa dạng, từ xử lý, chiết rót, đóng nắp đến bao bì sơ cấp và thứ cấp, phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp từ chế biến thực phẩm, nước uống, bánh kẹo, nông sản, hàng tiêu dùng cá nhân và mỹ phẩm, cũng như các hệ thống vận chuyển và thiết bị cuối dây chuyền. Đây sẽ là dịp lý tưởng để các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng mới và tiếp cận các công nghệ đóng gói tiên tiến nhất, từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tham quan và tìm hiểu giải pháp đóng gói hiệu quả từ Ý. Nguồn: ITA.

Ngành công nghiệp máy đóng gói bao bì của Ý hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ và là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới. Năm 2024, doanh thu của ngành đóng gói bao bì Ý đạt 10 tỷ euro, trong đó xuất khẩu chiếm khoảng 80% tổng doanh thu. Thị trường lớn nhất là Liên minh Châu Âu. Đứng thứ hai là châu Á, tiếp theo là các quốc gia châu Âu ngoài khối Liên Minh Châu Âu, Bắc Mỹ và khu vực Trung – Nam Mỹ.

Xét theo quốc gia xuất khẩu quan trọng nhất, Hoa Kỳ, Pháp và Đức là ba thị trường hàng đầu. Vị thế dẫn đầu mà các nhà sản xuất máy đóng gói và bao bì tự động của Ý đã đạt được trong nhiều năm qua dựa trên một số nền tảng cốt lõi, đó là trình độ công nghệ và chất lượng cao của các giải pháp cung cấp, mức độ tùy chỉnh và tính linh hoạt sản xuất của máy móc, dịch vụ hậu mãi kịp thời trên mọi thị trường thế giới, cũng như tỷ lệ giữa chất lượng và giá thành hợp lý.

Ý cũng nổi bật là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phát triển các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường, giúp các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Với cam kết mạnh mẽ đối với tính bền vững và giảm thiểu tác động môi trường, các công ty sản xuất máy móc đóng gói của Ý luôn chú trọng đến việc cải tiến các quy trình sản xuất, sử dụng vật liệu tái chế và phát triển các bao bì có thể tái sử dụng.

Không chỉ chú trọng vào đổi mới công nghệ, ngành bao bì Ý còn mạnh mẽ trong việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu. Các nhà sản xuất máy móc đóng gói tại Ý đều có hệ thống dịch vụ hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ, giúp khách hàng dễ dàng bảo trì, nâng cấp và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thiết bị. Với sự hỗ trợ kỹ thuật liên tục, các doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất và giảm thiểu thời gian gián đoạn trong quá trình sản xuất.

Trong nhiều năm qua, ITA đã tổ chức các gian hàng Ý tại ProPak Vietnam, thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp Ý, mang đến cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Đây là cơ hội tuyệt vời để các công ty Ý không chỉ tìm kiếm đối tác tại Việt Nam mà còn củng cố và mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á, mở rộng các cơ hội hợp tác và phát triển bền vững.

Ngành bao bì là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng dự kiến từ 15–20% trong vài năm tới, theo Vietnam Briefing. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh chóng, sự bùng nổ của thương mại điện tử, và các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại lợi ích, qua đó gia tăng cả doanh số bán lẻ nội địa lẫn xuất khẩu quốc tế.

Triển lãm ProPak Vietnam 2026 sẽ là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ trong việc giới thiệu các công nghệ đóng gói tiên tiến mà còn trong việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Ý và các doanh nghiệp Việt Nam.