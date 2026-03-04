Khám phá hương vị Ý đặc sắc tại triển lãm “Food & Hospitality Vietnam 2026”

Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam sẽ giới thiệu khu vực trưng bày của 20 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm đến từ Ý tại gian hàng A366-A389.

Trong suốt 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp Ý sẽ giới thiệu những sản phẩm chất lượng vượt trội, mang tinh hoa ẩm thực Ý. Từ những món ăn truyền thống như mì Ý, ô liu ăn liền, nấm truffle, các loại đậu, hạt dẻ cười, giấm Balsamic, rượu vang, bánh quy, panettone, bánh sừng bò, bánh mì que đến những sản phẩm đậm đà như thịt nguội, phô mai, giăm bông, xúc xích salami, thịt thái lát, sốt cà chua xay nhuyễn, bột mì, bột semolina, dầu oliu, các loại nước chấm và đồ ăn nhẹ mặn… tất cả sẽ khiến du khách và thực khách đắm chìm trong thế giới ẩm thực đa dạng và đầy mê hoặc.

“Italian Taste” - hành trình vị giác đầy tinh tế tại Food & Hospitality Vietnam 2026. Nguồn: ITA.

Đồng thời, vào ngày 25/3, hội thảo chuyên đề về Thịt nguội Ý - “Một di sản độc đáo” sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc về ngành thịt nguội - một trong những sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Ý. Chương trình hội thảo được tổ chức bởi Thương vụ Ý tại Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thịt và Xúc xích Ý (ASSICA) và Viện Xúc tiến Sản phẩm Thịt nguội Ý (IVSI).

Tham gia hội thảo từ 13:30 đến 15:30, khách mời sẽ có cơ hội thưởng thức các loại thịt nguội Ý với sự hướng dẫn của Đầu bếp Cristian Broglia, cùng những chia sẻ hấp dẫn từ các công ty sản xuất hàng đầu của Ý về lịch sử và văn hóa đằng sau sản phẩm của họ.

Đồng thời, hội thảo sẽ giới thiệu hệ thống chứng nhận PDO và PGI của EU, vai trò của Ý trong việc bảo vệ các sản phẩm thịt nguội chất lượng cao, cũng như phân tích dữ liệu kinh tế về xuất khẩu thịt nguội Ý, với trọng tâm là thị trường Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề về Thịt nguội Ý - “Một di sản độc đáo”. Nguồn: ITA.

Ý là quốc gia đầu tiên được Tổ chức UNESCO công nhận toàn bộ nền ẩm thực là “Di sản văn hóa phi vật thể”, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, chuẩn mô hình “từ nông trại đến bàn ăn”, ẩm thực Ý đã không ngừng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Năm 2024, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 67,3 tỷ EUR (+8,2% so với năm trước), Ý đứng thứ 5 trong số các nước EU xuất khẩu trong lĩnh vực F&B, khẳng định vị thế là quốc gia chủ chốt của lĩnh vực này trên toàn thế giới. Trong 11 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu của Ý ở lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đạt 65,3 tỷ EUR (+5,3% so với cùng kỳ năm trước).