Khám phá hương vị Ý đặc sắc tại triển lãm “Food & Hospitality Vietnam 2026”
Kim Anh
04/03/2026, 18:29
Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam sẽ giới thiệu khu vực trưng bày của 20 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm đến từ Ý tại gian hàng A366-A389.
Trong suốt 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp Ý sẽ giới thiệu những sản phẩm chất lượng vượt trội, mang tinh hoa ẩm thực Ý. Từ những món ăn truyền thống như mì Ý, ô liu ăn liền, nấm truffle, các loại đậu, hạt dẻ cười, giấm Balsamic, rượu vang, bánh quy, panettone, bánh sừng bò, bánh mì que đến những sản phẩm đậm đà như thịt nguội, phô mai, giăm bông, xúc xích salami, thịt thái lát, sốt cà chua xay nhuyễn, bột mì, bột semolina, dầu oliu, các loại nước chấm và đồ ăn nhẹ mặn… tất cả sẽ khiến du khách và thực khách đắm chìm trong thế giới ẩm thực đa dạng và đầy mê hoặc.
Đồng thời, vào ngày 25/3, hội thảo chuyên đề về Thịt nguội Ý - “Một di sản độc đáo” sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc về ngành thịt nguội - một trong những sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Ý. Chương trình hội thảo được tổ chức bởi Thương vụ Ý tại Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thịt và Xúc xích Ý (ASSICA) và Viện Xúc tiến Sản phẩm Thịt nguội Ý (IVSI).
Tham gia hội thảo từ 13:30 đến 15:30, khách mời sẽ có cơ hội thưởng thức các loại thịt nguội Ý với sự hướng dẫn của Đầu bếp Cristian Broglia, cùng những chia sẻ hấp dẫn từ các công ty sản xuất hàng đầu của Ý về lịch sử và văn hóa đằng sau sản phẩm của họ.
Đồng thời, hội thảo sẽ giới thiệu hệ thống chứng nhận PDO và PGI của EU, vai trò của Ý trong việc bảo vệ các sản phẩm thịt nguội chất lượng cao, cũng như phân tích dữ liệu kinh tế về xuất khẩu thịt nguội Ý, với trọng tâm là thị trường Việt Nam.
Ý là quốc gia đầu tiên được Tổ chức UNESCO công nhận toàn bộ nền ẩm thực là “Di sản văn hóa phi vật thể”, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, chuẩn mô hình “từ nông trại đến bàn ăn”, ẩm thực Ý đã không ngừng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Năm 2024, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 67,3 tỷ EUR (+8,2% so với năm trước), Ý đứng thứ 5 trong số các nước EU xuất khẩu trong lĩnh vực F&B, khẳng định vị thế là quốc gia chủ chốt của lĩnh vực này trên toàn thế giới. Trong 11 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu của Ý ở lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đạt 65,3 tỷ EUR (+5,3% so với cùng kỳ năm trước).
Với chiến lược thâm nhập thị trường theo cả chiều sâu và chiều rộng, cung cấp tối thiểu ba dịch vụ tại mỗi địa phương, Grab đáp ứng đa dạng nhu cầu ăn uống, di chuyển và khám phá của người dân cũng như du khách...
Vietnam Airlines định vị đẳng cấp 5 sao từ trải nghiệm thị giác
Trong cuộc cạnh tranh nâng chuẩn dịch vụ của ngành hàng không tại Việt Nam và thế giới, khác biệt không còn nằm ở quy mô đội bay hay số lượng đường bay đơn thuần. Khi tiêu chuẩn “phần cứng” dần tiệm cận, lợi thế cạnh tranh đã âm thầm chuyển dịch sang trải nghiệm hành khách. Trong cấu trúc trải nghiệm ấy, thị giác được coi là nền tảng chiến lược, là "người dẫn đường" mở ra những cảm xúc đầu tiên.
Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam để tăng cường chuyển đổi sang xe máy điện cho đối tác tài xế Grab
Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện, thể hiện cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái xe điện và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Xung đột Trung Đông leo thang đe dọa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Trung Đông đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang khu vực này đạt 401 triệu USD, tăng 9,6% so với năm 2024...
Chuyên gia tư vấn giúp doanh nghiệp xuất khẩu "né" rủi ro tại Trung Đông
Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, nếu doanh nghiệp Việt chủ động nắm chắc được thông tin, xoay trở một cách linh hoạt, doanh nghiệp không chỉ giữ được tăng trưởng mà còn mở rộng thị phần trong những phân khúc mới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: