Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Với chiến lược thâm nhập thị trường theo cả chiều sâu và chiều rộng, cung cấp tối thiểu ba dịch vụ tại mỗi địa phương, Grab đáp ứng đa dạng nhu cầu ăn uống, di chuyển và khám phá của người dân cũng như du khách...

Grab Việt Nam vừa chính thức mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố khắp cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

Không chỉ mở rộng về mặt địa lý, Grab còn gia tăng mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (GrabBike, GrabFood, GrabTaxi) được triển khai tại mỗi địa phương, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Việc hiện diện trên phạm vi toàn quốc không chỉ thể hiện năng lực vận hành mạnh mẽ của Grab mà còn khẳng định cam kết phát triển bền vững tại từng địa phương. Quan trọng hơn cả, thông qua việc mở rộng này, Grab tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường hiện tại, chúng tôi rất phấn khởi khi Grab vẫn ghi nhận mức tăng trưởng số lượng người dùng và đối tác rất cao. Việc mở rộng dịch vụ giúp người dân tiếp cận các giải pháp số thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày, đồng thời tạo cơ hội để lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ tham gia vào nền kinh tế số. Khi hoạt động tiêu dùng và kinh doanh tại địa phương ngày càng được số hóa, năng lực kinh tế địa phương cũng được củng cố. Đây sẽ tiếp tục là chiến lược của Grab để đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế và triển khai các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.”

Sự phát triển của Grab đã và đang mang đến giá trị, lợi ích thiết thực cho người dân và các cộng đồng tại mỗi địa phương. Trong năm 2025, tại các thị trường mở rộng (bao gồm các địa phương ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), Grab ghi nhận số lượng đối tác tài xế mới gia nhập nền tảng tăng khoảng 35% so với năm trước, chứng tỏ Grab đang là lựa chọn đáng tin cậy để người dân kiếm thêm thu nhập trong nền kinh tế số.

Giờ đây, người dân và du khách tại 34 tỉnh, thành đều có thể sử dụng ứng dụng Grab cho các nhu cầu di chuyển, đặt đồ ăn. Ảnh: Grab.

Đặc biệt, tại một số địa phương như thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, Grab còn đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ để triển khai chương trình Grab Chị Em - sáng kiến dành riêng cho đối tác tài xế nữ để giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ gắn kết. Nhờ những nỗ lực này, số lượng đối tác tài xế nữ tham gia nền tảng Grab tại các thị trường mở rộng đã tăng hơn 70% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, số lượng đối tác nhà hàng mới tham gia nền tảng tại các thị trường mở rộng tăng gần 60% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu bình quân hằng tháng của các đối tác nhà hàng tại các địa phương mở rộng tăng gần 20% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả kinh doanh ngày càng được cải thiện thông qua việc ứng dụng công nghệ.

Thông qua hợp tác với các đối tác tài chính, trong năm 2025, Grab đã hỗ trợ hơn 20.000 đối tác tài xế và đối tác nhà hàng tiếp cận các giải pháp tài chính để có thêm điều kiện ổn định hoạt động và phát triển bền vững hơn.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân và đối tác địa phương, việc mở rộng độ phủ dịch vụ của Grab còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch tại nhiều điểm đến trên cả nước. Trong năm 2025, số lượng du khách quốc tế sử dụng các dịch vụ gọi xe và đặt đồ ăn của Grab tại các thị trường mở rộng tăng gần 35% so với năm 2024. Điều này cũng cho thấy xu hướng ngày càng nhiều du khách lựa chọn Grab để di chuyển, khám phá điểm đến và trải nghiệm ẩm thực địa phương một cách thuận tiện hơn.

Việc mở rộng dịch vụ cũng khẳng định cam kết của Grab trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, thông qua các chương trình nâng cao kỹ năng số và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho đối tác.

Cụ thể, đối tác tài xế Grab có thể tiếp cận các khóa học và chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí trên GrabAcademy, tận dụng các công cụ bản đồ, điều hướng và kỹ năng số để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong khi đó, các đối tác nhà hàng có thể sử dụng miễn phí các công cụ quản lý, tiếp thị, kiểm soát doanh thu và tối ưu vận hành do Grab cung cấp, bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Từ nay đến hết ngày 30/06/2026, Grab triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng mới tại các địa phương mới. Theo đó, người dùng có thể nhập mã SIEURE để được giảm 30.000 đồng cho chuyến xe GrabBike đầu tiên có giá cước 30.000 đồng, và được giảm 25.000 đồng khi lần đầu đặt đơn GrabFood có giá trị 25.000đ. Ngoài ra, GrabFood còn áp dụng phí giao hàng chỉ từ 6.000 đồng khi lựa chọn hình thức giao Tiết Kiệm trong phạm vi dưới 3km, giúp người dùng dễ dàng thưởng thức nhiều món ngon với chi phí tiết kiệm hơn.