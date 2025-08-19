Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Nguyễn Thuấn

19/08/2025, 15:31

Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Biên Cương
Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Biên Cương

Tại xã Tuyên Bình, Ủy ban nhân dân Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân. Công trình có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, quy mô 197 ha, với 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt. Dự kiến, mỗi năm trang trại mang lại doanh thu từ 3.100 đến 3.400 tỉ đồng, góp phần hình thành vùng chăn nuôi tập trung, hiện đại, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tại bán đảo Bảo Ninh, liên danh Công ty Tiến Đạt - Toàn Cầu tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. Dự án có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, gồm 2 khối nhà ở cao 9 tầng, 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng, tổng cộng 432 căn hộ với diện tích từ 35 đến 75 m2. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân, cán bộ, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm mới.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Dự án khu Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 với 432 căn hộ
Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Dự án khu Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 với 432 căn hộ

Cũng tại khu vực này, Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh chính thức được khởi công. Dự án có quy mô 20.000 m2, bao gồm 250 phòng khách sạn 5 sao, 8 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị 500 chỗ và nhiều tiện ích kèm theo. Với tổng vốn gần 800 tỉ đồng, dự án được xem là điểm nhấn trong chiến lược mở rộng chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Trung.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh

Song song, tại các địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn và Đồng Sơn, Quảng Trị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ cho dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Tại xã biên giới Lao Bảo, lễ khánh thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Hải Anh cũng được tổ chức. Công trình được Ủy ban nhân dân Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư từ tháng 3/2021, khởi công tháng 12/2023, xây dựng trên địa phận hai xã Hướng Phùng và Lao Bảo.

Nhà máy có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, sản lượng điện hằng năm khoảng 118 triệu kWh. Dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng mỗi năm.

Một đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ nhìn từ trên cao. Ảnh: Biên Cương
Một đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ nhìn từ trên cao. Ảnh: Biên Cương

Đặc biệt, sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quảng Trị tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Tuyến đường dài hơn 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 1/1/2023 và hoàn thành sau hơn hai năm rưỡi thi công. Tuyến cao tốc đi qua Quảng Bình và Quảng Trị, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực phát triển giao thương, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Đọc thêm

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch

Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch đã hoàn thành...

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, Cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới, là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam…

Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 19/8, tại Hà Tĩnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe

Sau gần hai năm thi công, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua các địa bàn phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP. Đà Nẵng, đã được thông xe...

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

