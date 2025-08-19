Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.
Tại xã Tuyên Bình, Ủy ban nhân dân Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân. Công trình có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, quy mô 197 ha, với 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt. Dự kiến, mỗi năm trang trại mang lại doanh thu từ 3.100 đến 3.400 tỉ đồng, góp phần hình thành vùng chăn nuôi tập trung, hiện đại, tạo việc làm cho lao động địa phương.
Tại bán đảo Bảo Ninh, liên danh Công ty Tiến Đạt - Toàn Cầu tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. Dự án có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, gồm 2 khối nhà ở cao 9 tầng, 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng, tổng cộng 432 căn hộ với diện tích từ 35 đến 75 m2. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân, cán bộ, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm mới.
Cũng tại khu vực này, Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh chính thức được khởi công. Dự án có quy mô 20.000 m2, bao gồm 250 phòng khách sạn 5 sao, 8 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị 500 chỗ và nhiều tiện ích kèm theo. Với tổng vốn gần 800 tỉ đồng, dự án được xem là điểm nhấn trong chiến lược mở rộng chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Trung.
Song song, tại các địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn và Đồng Sơn, Quảng Trị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ cho dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.
Tại xã biên giới Lao Bảo, lễ khánh thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Hải Anh cũng được tổ chức. Công trình được Ủy ban nhân dân Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư từ tháng 3/2021, khởi công tháng 12/2023, xây dựng trên địa phận hai xã Hướng Phùng và Lao Bảo.
Nhà máy có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, sản lượng điện hằng năm khoảng 118 triệu kWh. Dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng mỗi năm.
Đặc biệt, sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quảng Trị tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Tuyến đường dài hơn 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 1/1/2023 và hoàn thành sau hơn hai năm rưỡi thi công. Tuyến cao tốc đi qua Quảng Bình và Quảng Trị, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực phát triển giao thương, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Nhà nước dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch
Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch đã hoàn thành...
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, Cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới, là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam…
Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.
Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh
Sáng 19/8, tại Hà Tĩnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe
Sau gần hai năm thi công, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua các địa bàn phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP. Đà Nẵng, đã được thông xe...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: