Chính thức thông xe Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.

Tại xã Tuyên Bình, Ủy ban nhân dân Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân. Công trình có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, quy mô 197 ha, với 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt. Dự kiến, mỗi năm trang trại mang lại doanh thu từ 3.100 đến 3.400 tỉ đồng, góp phần hình thành vùng chăn nuôi tập trung, hiện đại, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tại bán đảo Bảo Ninh, liên danh Công ty Tiến Đạt - Toàn Cầu tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. Dự án có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, gồm 2 khối nhà ở cao 9 tầng, 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng, tổng cộng 432 căn hộ với diện tích từ 35 đến 75 m2. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân, cán bộ, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm mới.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Dự án khu Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 với 432 căn hộ

Cũng tại khu vực này, Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh chính thức được khởi công. Dự án có quy mô 20.000 m2, bao gồm 250 phòng khách sạn 5 sao, 8 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị 500 chỗ và nhiều tiện ích kèm theo. Với tổng vốn gần 800 tỉ đồng, dự án được xem là điểm nhấn trong chiến lược mở rộng chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Trung.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh

Song song, tại các địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn và Đồng Sơn, Quảng Trị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ cho dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Tại xã biên giới Lao Bảo, lễ khánh thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Hải Anh cũng được tổ chức. Công trình được Ủy ban nhân dân Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư từ tháng 3/2021, khởi công tháng 12/2023, xây dựng trên địa phận hai xã Hướng Phùng và Lao Bảo.

Nhà máy có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, sản lượng điện hằng năm khoảng 118 triệu kWh. Dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng mỗi năm.

Một đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ nhìn từ trên cao. Ảnh: Biên Cương

Đặc biệt, sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quảng Trị tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Tuyến đường dài hơn 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 1/1/2023 và hoàn thành sau hơn hai năm rưỡi thi công. Tuyến cao tốc đi qua Quảng Bình và Quảng Trị, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực phát triển giao thương, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Bắc Trung Bộ.