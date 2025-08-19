Đà Nẵng khởi công dự án có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng
Ngô Anh Văn
19/08/2025, 14:31
Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408 m - dự kiến khi hoàn thiện sẽ là toàn tháp cao thứ 2 của Việt Nam.
Trong không khí
chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9,
sáng ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối
hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Khu Công viên văn
hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp
quốc tế. Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
Tổ hợp Da Nang Downtown do
Sun Group đầu tư với quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên
Châu Á) cũ, sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm
giữa hai cây cầu biểu tượng Trần Thị Lý và Tiên Sơn, được xem là một
siêu dự án, hứa hẹn khi ra mắt sẽ khẳng định khát vọng vươn mình của Đà Nẵng
trong hành trình trở thành trung tâm du lịch, thương mại và giải trí hàng đầu
khu vực.
Phát biểu tại buổi lễ khởi
công dự án, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng,
cho biết Dự án Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa
phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định
vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam”.
Ông Minh cho rằng:“Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, chúng
tôi tin tưởng Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao
cấp Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng
du lịch của thành phố, đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch
vụ, thương mại, văn hóa - nghệ thuật cùng bứt phá”.
Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da
Nang Downtown được ví như “trung tâm của trung tâm”. Đây cũng là khu đất kim
cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là “sân khấu pháo hoa” tương lai.
Với tổng mức đầu
tư khoảng 79.790 tỷ đồng, siêu tổ hợp Da Nang Downtown gồm khu công viên văn
hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm
trọn mặt nước sông Hàn… biến nơi đây trở thành một thành phố “thu nhỏ” giữa
lòng thành phố sông Hàn. Da Nang Downtown là nơi ánh đèn hội tụ, văn hóa thăng
hoa và nhịp sống sôi động đêm ngày.
Đặc biệt, điểm
nhấn của siêu dự án này là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m, cao
thứ hai tại Việt Nam. Khi Hà Nội đã có các tòa tháp cao biểu tượng như Keangnam
72 tầng (350m), Lotte Center 65 tầng (272m), TP. HCM có Landmark 81 (461 m)…,
thì tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của
không chỉ Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung, giúp Đà Nẵng có thêm một hình ảnh
“thương hiệu” xứng tầm quốc tế.
Thiết kế tòa
tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống
của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo
hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và
chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường....
Thông tin tại
buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, khẳng định: Siêu dự án Da Nang Downtown sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh,
ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống -
đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.
“Công trình được kỳ vọng sẽ sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải
trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore… đưa Đà
Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế”, ông Nguyễn Văn Bình kỳ vọng.
Theo thông tin
từ chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng
hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát,
cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến “all in one”: từ lưu trú, làm
việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.
Với vị trí tâm
điểm kết nối, Da Nang Downtown được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải
trí, mua sắm lý tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất khu vực, sánh ngang
với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.
Khu công viên
văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm
khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm…
Cũng tại đây,
Sun Group sẽ đầu tư các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự
tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng
kinh tế đêm thành phố sông Hàn. Lấy cảm hứng từ sóng nước sông Hàn thơ mộng,
Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí có thiết kế “xanh”, với điểm nhấn cảnh
quan nội khu là một đầm nước tĩnh, cùng những kênh nước uốn lượn tỏa đi xung quanh
ôm trọn lấy dải xanh tràn trề sức sống, tạo nên bản hòa ca thơ mộng giữa “nước
– thiên nhiên – hoạt động văn hóa nghệ thuật”.
Tổ hợp có các
phân khu cao tầng và thấp tầng kiến tạo không gian kinh doanh dịch vụ du lịch,
không gian mua sắm sầm uất tạo nên dòng chảy liên tục: khách đến vui chơi, lưu
trú, trải nghiệm dịch vụ và thưởng ngoạn đời sống kinh tế đêm tại cùng một địa
điểm.
Phân khu thấp
tầng được bố trí ôm trọn công viên trung tâm; trong khi đó, khu thương mại –
dịch vụ cao tầng tích hợp đầy đủ tiện ích: hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ
em và không gian thương mại sôi động.
Siêu dự án Khu
Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang
Downtown), sẵn sàng cho một Đà Nẵng mới, trở thành một biểu tượng cho sự đổi
mới của thành phố sông Hàn, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
