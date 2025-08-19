Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng khởi công dự án có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng

Ngô Anh Văn

19/08/2025, 14:31

Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408 m - dự kiến khi hoàn thiện sẽ là toàn tháp cao thứ 2 của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phtas biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phtas biểu tại buổi lễ.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế. Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổ hợp Da Nang Downtown do Sun Group đầu tư với quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên Châu Á) cũ, sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu biểu tượng Trần Thị Lý và Tiên Sơn, được xem là một siêu dự án, hứa hẹn khi ra mắt sẽ khẳng định khát vọng vươn mình của Đà Nẵng trong hành trình trở thành trung tâm du lịch, thương mại và giải trí hàng đầu khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Dự án Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam”. 

Ông Minh cho rằng:“Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, chúng tôi tin tưởng Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố, đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa - nghệ thuật cùng bứt phá”.

 Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như “trung tâm của trung tâm”. Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là “sân khấu pháo hoa” tương lai.

Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, siêu tổ hợp Da Nang Downtown gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn… biến nơi đây trở thành một thành phố “thu nhỏ” giữa lòng thành phố sông Hàn. Da Nang Downtown là nơi ánh đèn hội tụ, văn hóa thăng hoa và nhịp sống sôi động đêm ngày.

Thực hiện nghi thức khổi công dự án
Thực hiện nghi thức khổi công dự án

Đặc biệt, điểm nhấn của siêu dự án này là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m, cao thứ hai tại Việt Nam. Khi Hà Nội đã có các tòa tháp cao biểu tượng như Keangnam 72 tầng (350m), Lotte Center 65 tầng (272m), TP. HCM có Landmark 81 (461 m)…, thì tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của không chỉ Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung, giúp Đà Nẵng có thêm một hình ảnh “thương hiệu” xứng tầm quốc tế.

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường....

Thông tin tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, khẳng định: Siêu dự án Da Nang Downtown sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. 

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung phát biểu tại buổi lễ.

“Công trình được kỳ vọng sẽ sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore… đưa Đà Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế”, ông Nguyễn Văn Bình kỳ vọng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến “all in one”: từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Với vị trí tâm điểm kết nối, Da Nang Downtown được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm lý tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất khu vực, sánh ngang với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore. 

Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm…

Cũng tại đây, Sun Group sẽ đầu tư các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn. Lấy cảm hứng từ sóng nước sông Hàn thơ mộng, Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí có thiết kế “xanh”, với điểm nhấn cảnh quan nội khu là một đầm nước tĩnh, cùng những kênh nước uốn lượn tỏa đi xung quanh ôm trọn lấy dải xanh tràn trề sức sống, tạo nên bản hòa ca thơ mộng giữa “nước – thiên nhiên – hoạt động văn hóa nghệ thuật”.

Tổ hợp có các phân khu cao tầng và thấp tầng kiến tạo không gian kinh doanh dịch vụ du lịch, không gian mua sắm sầm uất tạo nên dòng chảy liên tục: khách đến vui chơi, lưu trú, trải nghiệm dịch vụ và thưởng ngoạn đời sống kinh tế đêm tại cùng một địa điểm. 

Phân khu thấp tầng được bố trí ôm trọn công viên trung tâm; trong khi đó, khu thương mại – dịch vụ cao tầng tích hợp đầy đủ tiện ích: hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và không gian thương mại sôi động.

Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown), sẵn sàng cho một Đà Nẵng mới, trở thành một biểu tượng cho sự đổi mới của thành phố sông Hàn, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Đọc thêm

Đà Nẵng khởi công dự án có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng

Đà Nẵng khởi công dự án có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng

Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408 m - dự kiến khi hoàn thiện sẽ là toàn tháp cao thứ 2 của Việt Nam.

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho tỉnh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành…

Tiến hành Tổng điều tra kinh tế từ 5/1/2026

Tiến hành Tổng điều tra kinh tế từ 5/1/2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc….

Khởi công dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình gần 2.000 tỷ đồng

Khởi công dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình gần 2.000 tỷ đồng

Tuyến đường dây được xây dựng mới với quy mô 2 mạch 500kV, tổng chiều dài 38,3 km và được xem là 1 trong 250 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quảng Trị rà soát, xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ

Quảng Trị rà soát, xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ

Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư trên địa bàn triển khai ì ạch, chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời đưa ra các giải pháp mạnh như kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án kéo dài nhiều năm, không có khả năng thực hiện...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: