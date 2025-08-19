Tiến hành Tổng điều tra kinh tế từ 5/1/2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc….

Cuộc tổng điều tra có quy mô lớn này nhằm thu thập những thông tin cơ bản về thực trạng các đơn vị sản xuất kinh doanh, phục vụ công tác đánh giá, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Theo quyết định, cuộc tổng điều tra sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh, bao gồm: Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cùng các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Cuộc tổng điều tra sẽ tập trung thu thập 5 nhóm thông tin chính: (1) Thông tin định danh, ngành hoạt động và loại hình kinh tế của đơn vị; (2) Thông tin về điều kiện sản xuất kinh doanh như lao động, tài sản và nguồn vốn; (3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm sản phẩm, doanh thu và chi phí; (4) Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, kinh tế số và thương mại điện tử trong hoạt động của đơn vị và (5) Các thông tin chuyên đề chuyên sâu khác.

Thời gian thu thập thông tin sẽ được chia làm hai giai đoạn trong năm 2026.

Giai đoạn 1 (từ 05/01/2026 đến 31/3/2026): Thu thập thông tin tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Giai đoạn 2 (từ 01/4/2026 đến 31/8/2026): Thu thập thông tin tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, và các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài.

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dự kiến sẽ được công bố vào tháng 01/2027, và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý 3 năm 2027.

Một điểm quan trọng của cuộc tổng điều tra lần này là việc khai thác tối đa cơ sở dữ liệu hành chính sẵn có và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình từ thu thập đến xử lý dữ liệu.

Để đảm bảo triển khai thống nhất, Thủ tướng Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ở cấp trung ương. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng phương án chi tiết, tổ chức thực hiện và xây dựng cơ sở dữ liệu tổng điều tra để phục vụ chia sẻ dùng chung.

Các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ sẽ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp dữ liệu liên quan và tổ chức điều tra trong phạm vi quản lý của mình. Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Đối với các tổ chức và cá nhân được điều tra, Quyết định nêu rõ trách nhiệm phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên. Mọi hành vi từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin đều không được phép.