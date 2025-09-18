Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đơn vị thiết kế bán dẫn T-Head của Tập đoàn Alibaba đã phát triển một chip trí tuệ nhân tạo có sức mạnh ngang bằng với bộ xử lý đồ họa (GPU) H20 của Nvidia.

Trong bản tin được phát sóng mới đây, bộ xử lý PPU của T-Head, vốn là một mạch tích hợp ứng dụng chuyên biệt, được đem ra so sánh trực tiếp với GPU H20 và A800 của Nvidia trong bài kiểm tra hiệu năng tại trung tâm dữ liệu do China Unicom, một trong ba tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc, vận hành ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới thăm và được giới thiệu về việc China Unicom đã đưa chip do Trung Quốc tự sản xuất vào hạ tầng viễn thông của mình.

Đây là lần đầu tiên năng lực thiết kế bán dẫn của Alibaba được truyền thông nhà nước chính thức nhấn mạnh, khẳng định thêm rằng các doanh nghiệp trong nước đã đủ sức tạo ra chip tiên tiến thay thế GPU nhập khẩu từ Nvidia.

Bộ xử lý của Alibaba còn được trang bị băng thông chip-to-chip đạt 700 GB/s, tuân thủ chuẩn Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) tốc độ cao, cùng mức tiêu thụ điện năng chỉ 400 watt, thấp hơn yêu cầu của H20.

Cũng trong ngày, cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hồng Kông tăng mạnh 5,28%, đạt 161,60 đô la Hồng Kông, cho thấy sức hút của thông tin này đối với thị trường.

Đoạn phim do CCTV phát sóng còn hé lộ biểu đồ so sánh hiệu năng của nhiều bộ tăng tốc AI trong nước với hai dòng GPU do Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Theo CCTV, bộ xử lý của T-Head với dung lượng bộ nhớ băng thông cao 96 gigabyte trên mỗi đơn vị có hiệu năng ngang bằng với H20 và vượt trội hơn so với Ascend 910B của Huawei Technologies.

Ngoài ra, bộ xử lý của Alibaba còn được trang bị băng thông chip-to-chip đạt 700 GB/s, tuân thủ chuẩn Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) tốc độ cao, cùng mức tiêu thụ điện năng chỉ 400 watt, thấp hơn yêu cầu của H20.

China Unicom đã ký hợp đồng với bốn nhà cung cấp chip nội địa, với tổng số 22.832 card, đem lại công suất tính toán 3.579 petaflop.

Trong đó, riêng PPU của T-Head chiếm 16.384 đơn vị, đóng góp tới 1.945 petaflop. Các nhà cung cấp còn lại gồm MetaX - một startup GPU hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; Biren Technology - công ty thiết kế chip AI có trụ sở tại Thượng Hải; và Zhonghao Xinying Technology - do cựu kỹ sư bộ xử lý tensor của Google là Yanggong Yifan sáng lập.

Báo cáo của CCTV cũng đề cập đến những cái tên tiềm năng trong nước khác như Tecorigin, Moore Threads Technology và Enflame – doanh nghiệp được Tencent Holdings hậu thuẫn.

Sự mở rộng nhanh chóng số lượng nhà cung cấp chip AI trong nước đã củng cố cam kết của CEO Alibaba, Eddie Wu Yongming, trong cuộc họp báo cáo thu nhập tháng trước rằng công ty đã chuẩn bị “các kế hoạch dự phòng” để đảm bảo nguồn cung chip AI trong bối cảnh Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang.

Theo South Morning China, nhu cầu điện toán hiệu năng cao tại Trung Quốc cũng đang tăng vọt, song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của các dự án AI, thúc đẩy các địa phương và các nhà mạng nước này phải đầu tư mạnh vào các những trung tâm dữ liệu quy mô lớn.