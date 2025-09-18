Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?

Hạ Chi

18/09/2025, 09:13

Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...

VnEconomy

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đơn vị thiết kế bán dẫn T-Head của Tập đoàn Alibaba đã phát triển một chip trí tuệ nhân tạo có sức mạnh ngang bằng với bộ xử lý đồ họa (GPU) H20 của Nvidia.

Trong bản tin được phát sóng mới đây, bộ xử lý PPU của T-Head, vốn là một mạch tích hợp ứng dụng chuyên biệt, được đem ra so sánh trực tiếp với GPU H20 và A800 của Nvidia trong bài kiểm tra hiệu năng tại trung tâm dữ liệu do China Unicom, một trong ba tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc, vận hành ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới thăm và được giới thiệu về việc China Unicom đã đưa chip do Trung Quốc tự sản xuất vào hạ tầng viễn thông của mình. 

Đây là lần đầu tiên năng lực thiết kế bán dẫn của Alibaba được truyền thông nhà nước chính thức nhấn mạnh, khẳng định thêm rằng các doanh nghiệp trong nước đã đủ sức tạo ra chip tiên tiến thay thế GPU nhập khẩu từ Nvidia.

Bộ xử lý của Alibaba còn được trang bị băng thông chip-to-chip đạt 700 GB/s, tuân thủ chuẩn Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) tốc độ cao, cùng mức tiêu thụ điện năng chỉ 400 watt, thấp hơn yêu cầu của H20.

Cũng trong ngày, cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hồng Kông tăng mạnh 5,28%, đạt 161,60 đô la Hồng Kông, cho thấy sức hút của thông tin này đối với thị trường.

Đoạn phim do CCTV phát sóng còn hé lộ biểu đồ so sánh hiệu năng của nhiều bộ tăng tốc AI trong nước với hai dòng GPU do Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ. 

Theo CCTV, bộ xử lý của T-Head với dung lượng bộ nhớ băng thông cao 96 gigabyte trên mỗi đơn vị có hiệu năng ngang bằng với H20 và vượt trội hơn so với Ascend 910B của Huawei Technologies. 

Ngoài ra, bộ xử lý của Alibaba còn được trang bị băng thông chip-to-chip đạt 700 GB/s, tuân thủ chuẩn Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) tốc độ cao, cùng mức tiêu thụ điện năng chỉ 400 watt, thấp hơn yêu cầu của H20.

China Unicom đã ký hợp đồng với bốn nhà cung cấp chip nội địa, với tổng số 22.832 card, đem lại công suất tính toán 3.579 petaflop.

Trong đó, riêng PPU của T-Head chiếm 16.384 đơn vị, đóng góp tới 1.945 petaflop. Các nhà cung cấp còn lại gồm MetaX - một startup GPU hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; Biren Technology - công ty thiết kế chip AI có trụ sở tại Thượng Hải; và Zhonghao Xinying Technology - do cựu kỹ sư bộ xử lý tensor của Google là Yanggong Yifan sáng lập.

Báo cáo của CCTV cũng đề cập đến những cái tên tiềm năng trong nước khác như Tecorigin, Moore Threads Technology và Enflame – doanh nghiệp được Tencent Holdings hậu thuẫn. 

Sự mở rộng nhanh chóng số lượng nhà cung cấp chip AI trong nước đã củng cố cam kết của CEO Alibaba, Eddie Wu Yongming, trong cuộc họp báo cáo thu nhập tháng trước rằng công ty đã chuẩn bị “các kế hoạch dự phòng” để đảm bảo nguồn cung chip AI trong bối cảnh Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang.

Theo South Morning China, nhu cầu điện toán hiệu năng cao tại Trung Quốc cũng đang tăng vọt, song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của các dự án AI, thúc đẩy các địa phương và các nhà mạng nước này phải đầu tư mạnh vào các những trung tâm dữ liệu quy mô lớn. 

alibaba bán dẫn China Unicom chip AI công nghệ GPU kinh tế số Nvidia

Sắp có

Sắp có "Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp"

Trong năm 2025, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp. Mục tiêu là ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô; phát triển năng lực nội sinh để từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế…

VSEC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 250 MSSP toàn cầu

VSEC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 250 MSSP toàn cầu

CyberRisk Alliance mới đây vừa công bố Báo cáo và nghiên cứu Bảng xếp hạng Top 250 MSSP (Managed Security Services Provider) toàn cầu lần thứ 8. Theo đó VSEC (Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam) là MSSP duy nhất tại Việt Nam lọt Top 250 với thứ hạng 143/250, tăng 9 bậc so với năm 2023 là 154/250.

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times ngày 17/9, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ lớn trong nước, bao gồm ByteDance và Alibaba, mua chip trí tuệ nhân tạo RTX Pro 6000D của hãng chip Mỹ Nvidia...

Chia sẻ hạ tầng viễn thông chỉ là giải pháp ngắn hạn, cần tính toán căn cơ

Chia sẻ hạ tầng viễn thông chỉ là giải pháp ngắn hạn, cần tính toán căn cơ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông là chính đáng, nhưng chỉ mang tính tình thế, là giải pháp tình huống trong thời gian ngắn. Về lâu dài, cần có phương án tính toán căn cơ hơn để giải quyết "bài toán" về hạ tầng...

