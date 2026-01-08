Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng mua chip H200 của Nvidia

Khi chưa có thông báo chính thức từ Bắc Kinh, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc gần như chỉ có thể chờ đợi. Không ai biết liệu họ có được phép tiếp tục mua GPU của Nvidia hay không, và nếu có, thì sẽ được mua bao nhiêu...

Bắc Kinh vừa yêu cầu nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước tạm thời dừng mua GPU H200 của Nvidia, theo Reuters. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho hay đây không phải lệnh cấm, mà chỉ là thông báo tạm thời của cơ quan quản lý Trung Quốc trong khi tính toán vừa mở cửa cho doanh nghiệp tiếp cận chip AI tiên tiến từ bên ngoài mà không làm lung lay chiến lược dài hạn là xây dựng ngành bán dẫn tự chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn cho phép Nvidia xuất khẩu H200 sang Trung Quốc vào đầu tháng trước, với điều kiện chia sẻ 25% doanh thu mỗi GPU cho Chính phủ Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng các chip nội địa hiện đã đạt trình độ tương đương Nvidia H20 hay RTX Pro 6000D. Tuy vậy, không thể phủ nhận khoảng cách năng lực chip nội địa của Trung Quốc vẫn còn khá xa nếu đặt lên bàn cân so sánh với Blackwell, thậm chí với cả các GPU AI thuộc kiến trúc Hopper vừa được Mỹ nới lỏng kiểm soát. Với những công ty đang xây dựng mô hình AI, H200 dù không phải là dòng chip mạnh nhất của Nvidia, thì vẫn là con chip quan trọng.

Yêu cầu tạm dừng mua chip của cơ quan quản lý Trung Quốc được đưa ra khá đột ngột, song theo Tom’s Hardware, Bắc Kinh vốn đã có các cuộc trao đổi kín với những tập đoàn công nghệ lớn ngay sau khi Washington thay đổi quy định quản lý đối với H200.

Dù vậy, một số nhà sản xuất máy chủ của Trung Quốc được cho là đã ký các đơn hàng không hoàn lại với Nvidia. Thậm chí, có thông tin cho biết Nvidia đang chuẩn bị giao một lô khoảng 82.000 GPU, dự kiến cập bến vào giữa tháng 2/2026. Những con số này cho thấy nhu cầu của nhiều doanh nghiệp TrungQuốc đối với chip H200 lớn đến mức họ có thể chấp nhận rủi ro từ chính sách. Trong bối cảnh Trung Quốc chưa đưa ra quyết định cuối cùng, các công ty AI của Trung Quốc vẫn sẽ phải vừa đi vừa dò đường.

Bài toán khó nhất với giới hoạch định chính sách Trung Quốc hiện nay là làm sao dung hòa hai mục tiêu: vừa nuôi dưỡng các nhà sản xuất chip trong nước, vừa không kìm hãm đà phát triển của ngành AI – lĩnh vực được coi là động cơ tăng trưởng chiến lược trong những năm tới.

Một hướng đi đang được Trung Quốc cân nhắc là cho phép doanh nghiệp nhập khẩu chip nước ngoài nhưng phải mua kèm một tỷ lệ nhất định chip được sản xuất trong nước. Theo cách này, chip nội địa có thể đảm nhiệm các tác vụ suy luận, còn những GPU mạnh như H200 sẽ được ưu tiên cho huấn luyện mô hình AI.

Tuy nhiên, khi chưa có thông báo chính thức từ Bắc Kinh, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc gần như chỉ có thể chờ đợi. Không ai biết liệu họ có được phép tiếp tục mua GPU của Nvidia hay không, và nếu có, thì sẽ được mua bao nhiêu, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.