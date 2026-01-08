Cần ít nhất 3 năm nữa để camera 200MP xuất hiện trên iPhone

Camera từ lâu đã là “linh hồn” của iPhone. Nhưng khác với phần lớn các hãng điện thoại Android, Apple dường như lại không mấy mặn mà với cuộc đua nâng cấp độ phân giải của camera...

Trong khi không ít điện thoại đã được trang bị camera có độ phân giải 108MP, thậm chí 200MP, thông số cảm biến camera của iPhone vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn. Song có một điều không thể phủ nhận, đó là hình chụp bằng iPhone vẫn luôn sắc nét và chân thực. Khác biệt chất lượng ảnh của iPhone thực chất không nằm ở con số megapixel, mà ở sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng (cảm biến lớn, chip mạnh) và phần mềm (thuật toán xử lý hình ảnh đỉnh cao như Smart HDR, Deep Fusion, Photographic Styles)

Tuy nhiên, theo PhoneArena, Apple đang cân nhắc trang bị camera 200MP lên iPhone trong vài năm tới, sớm nhất trong năm 2028.

Theo phân tích của Morgan Stanley gửi tới giới đầu tư, Apple có thể trang bị cảm biến camera 200MP cho thế hệ iPhone 21, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Cảm biến này được cho là do Samsung cung cấp. Việc Apple chưa vội vàng nâng cấp độ phân giải trên camera của iPhone không phải vì thiếu công nghệ, mà xuất phát từ định hướng chiến lược chuỗi cung ứng.

Theo các đánh giá, Apple hiện muốn giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp, đồng thời mở rộng mạng lưới sản xuất linh kiện, đặc biệt là tại Mỹ.

Chiến lược này cũng trùng khớp với nhiều nguồn tin cho hay Samsung đang xem xét, hoặc đã bắt đầu, sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS tại Austin, bang Texas. Nếu thông tin này là thật, Apple sẽ có thêm nguồn cung cảm biến camera quan trọng ngay trên đất Mỹ, phù hợp với định hướng “nội địa hóa” sản xuất iPhone mà hãng cũng đang theo đuổi.

Đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý, bởi hiện tại Apple gần như hoàn toàn dựa vào Sony cho các cảm biến camera trên iPhone.

Apple chưa bao giờ là hãng tiên phong về thông số camera. Thậm chí, phải mất nhiều năm iPhone mới được chuyển từ camera 12MP (gắn bó gần một thập kỷ) lên 48MP trên các dòng Pro. Và với cách tiếp cận đó, việc Apple cần thêm vài năm nữa để tiến lên cảm biến camera 200MP là điều dễ hiểu.

Trường hợp camera 200MP được trang bị trên iPhone vào năm 2028, thì công nghệ phần cứng này trên iPhone sẽ chậm hơn khoảng 5 năm so với thời điểm Samsung lần đầu giới thiệu camera 200MP trên Galaxy S23 Ultra. Nhưng thực tế, với Apple, “đến sau” không đồng nghĩa với “thua kém”.

Trong khi iPhone vẫn trung thành với cấu hình camera tương đối bảo thủ, các hãng Android tiếp tục đẩy cao giới hạn phần cứng. Vivo và Oppo được đồn đoán sẽ sớm tung ra những mẫu flagship sở hữu tới hai camera 200MP, gồm cả camera chính lẫn camera tele. Những cái tên như Vivo X300 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra cho thấy cuộc đua megapixel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, iPhone 17 Pro vẫn chỉ dừng ở ba camera 48MP.

Và thực tế đã chứng minh, độ phân giải cao không đồng nghĩa với ảnh đẹp. Thị trường từng chứng kiến không ít dòng điện tử sở hữu camera “khủng” trên thông số được công bố nhưng chất lượng ảnh lại gây thất vọng. Ngược lại, kể cả khi chỉ được trang bị camera độ phân giải 12MP, iPhone vẫn luôn được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh nhờ thuật toán xử lý hình ảnh.

Do đó, nếu một ngày iPhone được trang bị camera 200MP, đó rõ ràng là một bước tiến đáng chú ý. Không chỉ để bắt kịp thông số vật lý của các hãng đối thủ, mà quan trọng hơn, sẽ cho ra những bức ảnh chất lượng hơn, độ chi tiết cao hơn, zoom kỹ thuật số tốt hơn, hay các kỹ thuật nhiếp ảnh điện toán phức tạp hơn.

Và nếu Apple thực sự bước vào “sân chơi” 200MP theo cách của riêng mình, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở thông số, mà là những trải nghiệm chụp ảnh mà iPhone có thể mang lại sau đó.