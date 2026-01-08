Cần ít nhất 3 năm nữa để camera 200MP xuất hiện trên iPhone

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Bạch Dương
08/01/2026, 07:33
Camera từ lâu đã là “linh hồn” của iPhone. Nhưng khác với phần lớn các hãng điện thoại Android, Apple dường như lại không mấy mặn mà với cuộc đua nâng cấp độ phân giải của camera...
Trong khi không ít điện thoại đã được trang bị camera có độ phân giải 108MP, thậm chí 200MP, thông số cảm biến camera của iPhone vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn. Song có một điều không thể phủ nhận, đó là hình chụp bằng iPhone vẫn luôn sắc nét và chân thực. Khác biệt chất lượng ảnh của iPhone thực chất không nằm ở con số megapixel, mà ở sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng (cảm biến lớn, chip mạnh) và phần mềm (thuật toán xử lý hình ảnh đỉnh cao như Smart HDR, Deep Fusion, Photographic Styles)
Tuy nhiên, theo PhoneArena, Apple đang cân nhắc trang bị camera 200MP lên iPhone trong vài năm tới, sớm nhất trong năm 2028.
Theo phân tích của Morgan Stanley gửi tới giới đầu tư, Apple có thể trang bị cảm biến camera 200MP cho thế hệ iPhone 21, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Cảm biến này được cho là do Samsung cung cấp. Việc Apple chưa vội vàng nâng cấp độ phân giải trên camera của iPhone không phải vì thiếu công nghệ, mà xuất phát từ định hướng chiến lược chuỗi cung ứng.
Theo các đánh giá, Apple hiện muốn giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp, đồng thời mở rộng mạng lưới sản xuất linh kiện, đặc biệt là tại Mỹ.
Chiến lược này cũng trùng khớp với nhiều nguồn tin cho hay Samsung đang xem xét, hoặc đã bắt đầu, sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS tại Austin, bang Texas. Nếu thông tin này là thật, Apple sẽ có thêm nguồn cung cảm biến camera quan trọng ngay trên đất Mỹ, phù hợp với định hướng “nội địa hóa” sản xuất iPhone mà hãng cũng đang theo đuổi.
Đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý, bởi hiện tại Apple gần như hoàn toàn dựa vào Sony cho các cảm biến camera trên iPhone.
Apple chưa bao giờ là hãng tiên phong về thông số camera. Thậm chí, phải mất nhiều năm iPhone mới được chuyển từ camera 12MP (gắn bó gần một thập kỷ) lên 48MP trên các dòng Pro. Và với cách tiếp cận đó, việc Apple cần thêm vài năm nữa để tiến lên cảm biến camera 200MP là điều dễ hiểu.
Trường hợp camera 200MP được trang bị trên iPhone vào năm 2028, thì công nghệ phần cứng này trên iPhone sẽ chậm hơn khoảng 5 năm so với thời điểm Samsung lần đầu giới thiệu camera 200MP trên Galaxy S23 Ultra. Nhưng thực tế, với Apple, “đến sau” không đồng nghĩa với “thua kém”.
Trong khi iPhone vẫn trung thành với cấu hình camera tương đối bảo thủ, các hãng Android tiếp tục đẩy cao giới hạn phần cứng. Vivo và Oppo được đồn đoán sẽ sớm tung ra những mẫu flagship sở hữu tới hai camera 200MP, gồm cả camera chính lẫn camera tele. Những cái tên như Vivo X300 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra cho thấy cuộc đua megapixel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, iPhone 17 Pro vẫn chỉ dừng ở ba camera 48MP.
Và thực tế đã chứng minh, độ phân giải cao không đồng nghĩa với ảnh đẹp. Thị trường từng chứng kiến không ít dòng điện tử sở hữu camera “khủng” trên thông số được công bố nhưng chất lượng ảnh lại gây thất vọng. Ngược lại, kể cả khi chỉ được trang bị camera độ phân giải 12MP, iPhone vẫn luôn được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh nhờ thuật toán xử lý hình ảnh.
Do đó, nếu một ngày iPhone được trang bị camera 200MP, đó rõ ràng là một bước tiến đáng chú ý. Không chỉ để bắt kịp thông số vật lý của các hãng đối thủ, mà quan trọng hơn, sẽ cho ra những bức ảnh chất lượng hơn, độ chi tiết cao hơn, zoom kỹ thuật số tốt hơn, hay các kỹ thuật nhiếp ảnh điện toán phức tạp hơn.
Và nếu Apple thực sự bước vào “sân chơi” 200MP theo cách của riêng mình, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở thông số, mà là những trải nghiệm chụp ảnh mà iPhone có thể mang lại sau đó.
Theo quy định, tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Tiền di động của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ là tối đa là 100 triệu Đồng Việt Nam trong một tháng. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với tài khoản của khách hàng có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận làm Đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động...
Ngày 07/01/2026, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tổng điều tra nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng…
Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới CES năm nay đầy ắp những phát minh “kỳ quặc” và lạ lẫm…
Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức luật hóa tài sản số, tài sản mã hóa, cùng với Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm giao dịch, đã khẳng định đây là một lớp tài sản quan trọng. Trong tương lai, dù ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp hay cá nhân, tài sản mã hóa đều sẽ được sở hữu và tích lũy. Bài toán trước mắt là cần sớm chuyển dịch tài sản mã hóa từ khu vực “kinh tế ngầm” rất tiềm năng hiện nay trở thành động lực phát triển kinh tế.
Hình thức mạo danh công an nổi lên là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025. Các đối tượng dựng lên kịch bản cáo buộc người dùng liên quan đến vụ án hình sự, yêu cầu giữ liên lạc để gây áp lực tâm lý. Sau đó, chúng yêu cầu “chuyển tiền chứng minh trong sạch” hoặc cài đặt phần mềm “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản....
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: