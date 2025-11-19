Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.

Thống kê cho thấy 20 cổ phiếu trong rổ VN30 đã suy yếu trong phiên chiều, bao gồm cả các trụ. VIC trả lại thị trường 0,68% so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng rất yếu 0,23%. HPG trượt dốc 0,9%, còn tăng 0,36%. Nhóm ngân hàng có VCB, TCB, BID, MBB… cũng trượt giá nhẹ.

Chỉ có 7 mã trong rổ này cải thiện giá so với buổi sáng, hầu hết tăng yếu. Nhóm trụ có VHM hồi giá lên 0,94% và áp sát tham chiếu lúc đóng cửa, chỉ còn giảm 0,1%. HDB đáng chú ý nhất, chỉ 15 phút sau khi thị trường mở cửa trở lại bất ngờ nhận được lực cầu nâng giá tăng vọt. HDB đóng cửa tăng 2,79% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay đã tăng thêm 1,95%.

VN30-Index chốt phiên giảm 0,63% với 5 mã tăng/23 mã giảm. Tuy độ rộng không thay đổi nhiều so với phiên sáng nhưng tới 7 mã giảm từ 2% trở lên là TPB giảm 2,56%, SSI giảm 2,53%, VPB giảm 2,43%, BCM giảm 2,36%, VRE giảm 2,32%, DGC giảm 2,23%, FPT giảm 2%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng cũng không khác nhiều buổi sáng với 84 mã tăng/22 mã giảm. Tuy vậy, số lượng cổ phiếu giảm quá 1% lên tới 120 mã, trong khi buổi sáng mới có 90 mã. Thanh khoản nhóm yếu nhất này cũng chiếm tới 44,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Như vậy sức ép đã gia tăng đáng kể ở các mức giá sâu dưới tham chiếu.

Rất nhiều cổ phiếu ghi nhận mức thanh khoản cao, kết hợp với giá giảm mạnh đã xác nhận điều này. VIX giảm 3,85% khớp tới 1.079,6 tỷ đồng; HAG giảm 6,37% với 857,2 tỷ; SSI giảm 2,53% với 812 tỷ; FPT giảm 2% với 509,95 tỷ; VND giảm 3,72% với 487,1 tỷ… Nhóm midcap thanh khoản trên trăm tỷ cũng rất nhiều như DXG giảm 2,81%, GEX giảm 4,05%, VCI giảm 1,65%, VSC giảm 2,82%...

Các cổ phiếu vốn hóa lớn đang suy yếu tạo điều kiện cho nhịp điều chỉnh ngắn

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng đã tăng 12% so với buổi sáng, tính cả HNX tăng 14,4%, đạt 11.857 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên chiều trở lại đây. Nhìn suốt 7 phiên tăng này, hôm nay có diễn biến xả hàng rõ nét nhất, thể hiện ở cả độ rộng lẫn thanh khoản.

Nhóm tăng giá nhìn chung không đáng kể vì hầu hết là thanh khoản nhỏ. Trừ HDB trong rổ VN30 đặc biệt, nhóm midcap có DPM tăng 1,24%, khớp 284,3 tỷ đồng; DBC tăng 2,45% với 246,1 tỷ; DCM tăng 1,58% với 147,2 tỷ; KSB tăng 1,32% với 38,1 tỷ; CDC tăng 1,08% với 13,8 tỷ; HII tăng 6,9% với 11,7 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua giảm bán nhưng cũng chỉ là tín hiệu tích cực mờ nhạt. Cụ thể, khối này tăng mua 18,4% so với buổi sáng, đạt 1.019 tỷ đồng và giảm bán 46% còn 882 tỷ. Giá trị mua ròng khá nhỏ, đạt 136,9 tỷ và cũng không đủ bù đắp cho mức bán ròng 783,6 tỷ đồng trong phiên sáng. Chiều qua khối này mua ròng tốt hơn nhiều (725 tỷ) và gần như cân bằng lại được vị thế cả ngày. Các cổ phiếu bị bán nhiều hôm nay là DGC -188,3 tỷ, VND -142,8 tỷ, MWG -105,2 tỷ, MBB -88,2 tỷ, DXG -65 tỷ, STB -64,4 tỷ, VCI -53,2 tỷ, HAG -51,9 tỷ. Phía mua ròng có HPG +204,1 tỷ, HDB +138,2 tỷ, DGW +42,7 tỷ.

Hiện thị trường đang mất nhóm dẫn dắt. VIC và VHM gặp chút khó khăn, nhất là VIC đang kiểm định lại đỉnh cao lịch sử. Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh gần như toàn bộ hôm nay, chỉ còn 4/27 mã xanh. Nhóm chứng khoán thậm chí bị chốt lời rất mạnh, hàng chục cổ phiếu giảm giá 1%. Việc cổ phiếu điều chỉnh cũng không phải là xấu, vì giúp thanh lọc các giao dịch ngắn hạn.