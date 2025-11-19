Thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản vẫn rất thấp

Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.

Những nỗ lực cân bằng ở nhóm trụ vẫn có hiệu quả, VN-Index đầu phiên thậm chí vẫn xanh, sau đó mới suy yếu dần. Chốt phiên sáng chỉ số giảm 0,39% (-6,41 điểm) nhưng độ rộng rất tệ với 81 mã tăng/211 mã đỏ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa hàng đầu cũng đỏ nhiều, nhưng biên độ chưa rộng: VIC tăng 0,91%, HPG tăng 1,27% là hai mã xanh duy nhất trong Top 10 vốn hóa. Còn lại VCB giảm 0,5%, VHM giảm 1,03%, BID giảm 0,26%, CTG giảm 0,71%, TCB giảm 0,99%, VPB giảm 1,39%, MBB giảm 0,42%, FPT giảm 1,2%.

Rổ VN30 ban đầu khá tích cực khi chỉ có có 6 mã đỏ. Tuy nhiên sức ép tăng dần, thống kê toàn bộ 30 cổ phiếu đều không còn giữ được mức giá cao nhất. Thậm chí tới 14 mã đã tụt xuống hơn 1% so với đỉnh. Ngay cả các trụ còn đang tốt nhất cũng suy yếu một chút: VIC tụt giá 1,33% so với đỉnh, HPG tụt 1,76%. Số khác biến động mạnh đáng kể như DGC từ 9h30 trượt giảm liên tục với biên độ tối đa -2,79% và chốt dưới tham chiếu 1,42%. STB đánh mất sạch mức tăng 1,59% để lui về tham chiếu. TCB cũng đảo chiều -1,13% so với đỉnh cao nhất, thành giảm 0,99%...

Rổ VN30 đang có 10 cổ phiếu giảm quá 1%, may mắn là chỉ có 3 trong số này thuộc Top 10 vốn hóa. Ảnh hưởng tới VN-Index do đó cũng không quá nhiều. Ví dụ VIC tăng bù lại gần hết mức giảm của VPB, VCB và TCB cộng lại. Khả năng duy trì điểm số của các mã lớn đang khiến cho VN-Index thể hiện diễn biến điều chỉnh không phản ánh đúng giao dịch ở cổ phiếu.

Thực vậy, trong 211 cổ phiếu đỏ sáng nay của VN-Index cũng có 91 mã giảm quá 1%. Nhóm này chiếm 37,6% tổng giá trị khớp của sàn HoSE và xuất hiện khá nhiều mã thanh khoản tương đối lớn. Ngoài các blue-chips thuộc rổ VN30, đáng kể có VIX giảm 2,88%, HAG giảm 5,04%, DXG giảm 2,81%, VND giảm 1,99%, VCI giảm 1,37%, GEX giảm 2,41%, NVL giảm 1,89%. Các cổ phiếu này đều khớp cả trăm tỷ đồng thanh khoản mỗi mã.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Diễn biến điều chỉnh ở cổ phiếu mạnh hơn những gì VN-Index thể hiện cũng là điều bình thường. Nhịp tăng ngắn hạn đang tạo biên lợi nhuận khác nhau với cổ phiếu, nhiều mã lãi lớn. Do đó nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư với từng mã cũng không giống nhau. Thực tế trong nhịp tăng 7 phiên đang diễn ra, luôn có không ít cổ phiếu giảm hàng ngày. Do đó dù VN-Index không thể hiện rõ về một diễn biến điều chỉnh thì tùy từng cổ phiếu cũng có điều chỉnh riêng biệt.

Ở nhóm tăng giá sáng nay, dòng tiền không tham gia đẩy giá nhiều. Trong 81 mã xanh chỉ có 30 mã tăng hơn 1% và trong số này cũng chỉ 6 cổ phiếu có thanh khoản trên 10 tỷ đồng. HPG xuất sắc nhất với thanh khoản hơn 1.226 tỷ đồng, giá tăng 1,27%. Trụ này cũng đã bị ép xuống khoảng 1,76% so với giá cao nhất. Ngoài ra DPM tăng 2,48% với 201,4 tỷ đồng; DBC tăng 2,26% với 167,7 tỷ; DCM tăng 1,44% với 97,8 tỷ; REE tăng 1,04% với 34,6 tỷ; PET tăng 1,22% với 22,7 tỷ. Hầu hết các mã này cũng đã lùi giá hơn 1% so với đỉnh.

Thống kê toàn sàn HoSE sáng nay cũng có khoảng 43% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã bị ép giá xuống từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Diễn biến này kết hợp với độ rộng thị trường xác nhận trạng thái điều chỉnh. Dù vậy thanh khoản sàn này lại khá yếu, giảm 2% so với sáng hôm qua, cho thấy có hiệu ứng lùi giá mua hơn là cung mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng khoảng 783,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào các mã DGC -164,7 tỷ, MWG -149,8 tỷ, VND -110,7 tỷ, MBB -70,2 tỷ, DXG -63,9 tỷ, VHM -57,5 tỷ. Phía mua ròng có HPG +200,9 tỷ, HDB +45,1 tỷ.