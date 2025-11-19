Kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng trong tuần tới

Trong tuần trước, các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ biến động giằng co trước dữ liệu việc làm yếu đi và lo ngại lạm phát dai dẳng, trong khi khoảng trống dữ liệu do tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Các cổ phiếu nhóm công nghệ chịu áp lực bởi tâm lý chốt lời và lo ngại định giá AI quá cao. Ngược lại, nhóm tài chính và chăm sóc sức khỏe lại được xem lại kênh trú ẩn an toàn hơn khi dòng tiền dịch chuyển khỏi nhóm công nghệ. Kết tuần, S&P 500 giảm nhẹ 0,1%, Nasdaq giảm -0,2%, trong khi Dow Jones tăng nhẹ +0,3%.

Theo thống kê từ Yuanta, dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ tiếp tục giảm nhẹ 9,5% so với tuần trước khi huy động được thêm 32,3 tỷ USD. Trong đó, dòng tiền vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ tăng nhẹ 2,9% so với tuần trước, +21,4 tỷ USD sau khi giảm mạnh tuần trước đó. Dòng tiền vào các quỹ ETF trái phiếu Mỹ cũng kém hấp dẫn khi huy động được thêm 8,7 tỷ USD giảm 38,6% so với tuần trước.

Tương tự đối với các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu ngoài nước Mỹ, dòng tiền vào ròng 6,6 tỷ USD, giảm nhẹ -9,1% so với tuần trước. Ngược lại, trái phiếu ngoài Mỹ hút dòng tiền mạnh mẽ 1,7 tỷ USD tăng 115,3%.

Dòng tiền vào các quỹ ETF hàng hóa gia tăng trở lại tăng 967 triệu USD sau ba tuần rút ròng trước đó, khi giá vàng tăng trở lại trong tuần qua tăng 2,1%.

Xu hướng dịch chuyển vào tài sản rủi ro cao tiếp tục chậm lại trong tuần qua, khi các lo ngại đối với nhóm cổ phiếu AI tiếp tục gia tăng và bối cảnh triển vọng lạm phát, chính sách tiền tệ còn nhiều bất định.

Dòng vốn vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã giảm đáng kể trong tuần tính đến ngày 12/11 do lo ngại về định giá công nghệ tăng cao và dấu hiệu thị trường lao động Mỹ suy yếu đã thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà đầu tư toàn cầu chỉ mua 4,11 tỷ USD cổ phiếu trong tuần, giảm mạnh so với mức mua ròng 22,27 tỷ USD của tuần trước.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Á đã nhận được 3,04 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dòng vốn đổ vào, và dẫn đầu dòng vốn khu vực. Các quỹ đầu tư Mỹ cũng mua ròng 1,15 tỷ USD, trong khi các quỹ đầu tư châu Âu chứng kiến ​​dòng vốn rút ra 1,87 tỷ USD.

Lĩnh vực công nghệ thu hút 2,59 tỷ USD, vẫn là mức thấp nhất trong bốn tuần. Các nhà đầu tư cũng rót thêm vốn vào các quỹ đầu tư vào lĩnh vực y tế và công nghiệp, lần lượt là 915,2 triệu USD và 326 triệu USD.

Tại châu Á, xu hướng rút ròng của khối ngoại tiếp tục kéo dài và trở nên mạnh mẽ hơn. Định giá cổ phiếu châu Á nói chung đang ở mức cao sau đà tăng đột biến của nhóm công nghệ và những lo ngại về nhóm này gần đây đã khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản sụt giảm mạnh mẽ từ đầu tháng 11 tới nay.

Theo đó, dòng tiền ngoại tiếp tục rút ròng mạnh trong tuần qua tại Đài Loan (-2,9 tỷ USD), Hàn Quốc (-1,4 tỷ USD), Thái Lan (-203 triệu USD). Ngược lại, Indonesia vẫn duy trì được đà hút ròng mạnh mẽ, +229,9 triệu USD.

Xu hướng rút ròng diễn ra mạnh mẽ hơn tại cả các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á: Thái Lan (-21 triệu USD), Malaysia (-16,2 triệu USD), Indonesia (-7,5 triệu USD). Thậm chí Singapore cũng bị rút ròng -10 triệu USD khi đây là quốc gia luôn duy trì đà hút ròng mạnh mẽ nhất trong khu vực từ các quỹ ETF. Riêng Việt Nam không thay đổi nhiều trong tuần biến động mạnh của ETF trong khu vực, sau giai đoạn rút ròng kéo dài của các quỹ ETF trong thời gian qua.

Riêng các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam, xu hướng rút ròng đã thu hẹp. Chỉ DB FTSE tiếp tục rút bị ròng 1,3 triệu USD và FUEKIV30 bị rút ròng 0,5 triệu USD, trong khi, FUEVFVND, FUESSVFL và E1VFVN30 hút ròng lần lượt 1,6 triệu USD, 0,2 triệu USD và 0,1 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại gia tăng bán ròng nhẹ so với tuần trước đó khi bán ròng 2.746 tỷ trong tuần qua. Cụ thể, bán ròng tiếp tục tập trung tại: STB (-859), VCI (-624), HDB (-572). Trong khi mua ròng tại VNM (+748), HPG (+731) và FPT (+429).

Yuanta kỳ vọng khối ngoại sẽ tiếp tục giảm bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới.