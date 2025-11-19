Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu tăng cường lợi ích cổ đông Việt Nam “Vietnam Shareholder Interest Enhanced Index” (VNSHINE).

Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Chỉ số giá VNSHINE được tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hoá (đối với cổ phiếu đơn lẻ). Chỉ số giá được tính toán theo thời gian thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả các ngày giao dịch.

Chỉ số tổng thu nhập VNSHINE TRI được tính toán dựa trên chỉ số gốc là Chỉ số giá VNSHINE, thể hiện biến động giá và giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần được tái đầu tư vào chỉ số.

Chỉ số tổng thu nhập được tính toán một lần và công bố vào thời điểm cuối ngày giao dịch. Điểm cơ sở của chỉ số là 1000. Ngày cơ sở của chỉ số được HOSE thông báo sau khi Quy tắc chỉ số được ban hành.

Về các bước lựa chọn cổ phiếu lọt rổ VNSHINE, từ rổ chỉ số VNAllshare hiện hành, chọn các cổ phiếu niêm yết trên HOSE trước năm T-3 và có GTGD_KL ≥ 10 tỷ đồng/ngày; sau đó tiếp tục chọn các mã cổ phiếu chi trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 03 năm liền kề trước năm xem xét (Ngày chi trả cổ tức tiền mặt tại năm T-3, năm T-2 và năm T-1).

Sau đó, bước 3 sẽ thực hiện tính Điểm Lợi suất cổ đông (S_SHY). Trong đó, S_DY - Điểm tỷ suất cổ tức tiền mặt của cổ phiếu, S_ND – Điểm thay đổi nợ ròng của cổ phiếu, S_OS – Điểm độ pha loãng của cổ phiếu.

Từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, trường hợp có từ 15 đến 30 mã cổ phiếu thỏa mãn sẽ chọn tất cả cổ phiếu ở bước 3 vào danh mục.

Trường hợp có từ 31 đến 50 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3, chọn tất cả các mã cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và tiếp tục lựa chọn các mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu có S_SHY cao hơn khi GTVH_f bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Trường hợp có từ 51 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện, từ Top 50 cổ phiếu có S_SHY cao nhất, chọn tất cả các mã cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và tiếp tục lựa chọn các mã cổ phiếu có GTVH_f lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu có S SHY cao hơn khi GTVH_f bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Mới đây, vào đầu tháng 10 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index" (VNDIVIDEND). Chỉ số VNDIVIDEND bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu và tối đa 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Trước đó cũng có hai bộ chỉ số được ra mắt gồm rổ các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth) và bộ chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức Vietnam Dividend Growth Index (VNDIVIDEND).

Việc HoSE cho ra mắt nhiều rổ chỉ số được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Sự đa dạng rổ chỉ số không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo thêm công cụ để nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro hiệu quả hơn, góp phần làm giảm áp lực tập trung dòng tiền vào một nhóm duy nhất.

Đặc biệt, việc gia tăng các bộ chỉ số tạo điều kiện để các quỹ ETF ra đời, và phát triển mạnh mẽ. Mỗi rổ chỉ số mới đồng nghĩa với khả năng hình thành thêm sản phẩm ETF mới, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư và tăng thanh khoản cho các cổ phiếu thành phần.