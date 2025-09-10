Chủ doanh nghiệp không hưởng lương đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Theo phản ánh của bà Nguyễn Lan Anh (Hà Nội), Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định
chủ sở hữu (cá nhân) của Công ty TNHH một thành viên dù không hưởng lương vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy
nhiên, hiện chưa có hướng dẫn mức đóng đối với đối tượng này.
Bà Lan Anh hỏi, phần đóng mà người
lao động phải chịu trách nhiệm và khấu trừ vào lương thì với chủ sở hữu không
hưởng lương, doanh nghiệp có thể chi trả cả khoản này hay không?
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt
Nam thông tin, tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/7/2025) đã quy
định, người lao động là
người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước,
người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật không hưởng
tiền lương thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng bằng 3%
tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương làm căn
cứ đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (tổng mức đóng là 25%) và do người lao động
đóng toàn bộ.
Bên cạnh đó, theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
năm 2024, người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương phải tham gia bảo
hiểm y tế với mức đóng 4,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Như vậy, tổng
mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 29,5% trên tiền
lương làm căn cứ đóng.
Người quản lý doanh nghiệp không hưởng lương được
lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức
tham chiếu tại thời điểm đóng.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định, khi
chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức
lương cơ sở.
Hiện nay, theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
ngày 30/6/2024, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 đến nay là 2,34 triệu đồng/tháng.
Như vậy, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp
nhất là 2,34 triệu đồng/tháng, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất
là 46,8 triệu đồng/tháng.
Sau ít nhất 12 tháng thực hiện
đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn, thì người lao động được lựa
chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
Họ có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng,
3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Thời hạn đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của
tháng tiếp theo ngay sau chu kỳ đóng.