Trang chủ Dân sinh

Chủ doanh nghiệp không hưởng lương đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Nhật Dương

10/09/2025, 16:21

Từ ngày 1/7/2025, giám đốc Công ty TNHH một thành viên không hưởng lương thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Lan Anh (Hà Nội), Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định chủ sở hữu (cá nhân) của Công ty TNHH một thành viên dù không hưởng lương vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn mức đóng đối với đối tượng này.

Bà Lan Anh hỏi, phần đóng mà người lao động phải chịu trách nhiệm và khấu trừ vào lương thì với chủ sở hữu không hưởng lương, doanh nghiệp có thể chi trả cả khoản này hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025) đã quy định, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng bằng 3% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (tổng mức đóng là 25%) và do người lao động đóng toàn bộ.

Bên cạnh đó, theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024, người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương phải tham gia bảo hiểm y tế với mức đóng 4,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 29,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng.

Người quản lý doanh nghiệp không hưởng lương được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.

Hiện nay, theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 đến nay là 2,34 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất là 2,34 triệu đồng/tháng, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất là 46,8 triệu đồng/tháng.

Sau ít nhất 12 tháng thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn, thì người lao động được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Họ có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Thời hạn đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo ngay sau chu kỳ đóng.

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội dân sinh Giám đốc doanh nghiệp Luật Bảo hiểm xã hội 2024 lương cơ sở Vneconomy

