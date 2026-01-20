Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, đặc biệt là vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuống dưới 6 độ C. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện giá lạnh...

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện số 02/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Công điện do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký, được gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

RÉT ĐẬM, RÉT HẠI TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/1/2026, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Đáng chú ý, trong các ngày 22 - 23/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ phổ biến tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dao động từ 11-14 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ C, riêng các khu vực núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Không chỉ trên đất liền, tình hình thời tiết trên biển cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sang ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, gây nguy hiểm cho hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân. Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cần rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là người già, trẻ em và học sinh tại các trường nội trú. Các địa phương được khuyến cáo không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm phòng tránh nguy cơ ngạt khí, gây thiệt hại về người.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện rét đậm, rét hại cần được đẩy mạnh. Người dân được khuyến cáo che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ lúa, rau màu và các loại cây trồng khác.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi sát tình hình gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa các lực lượng chức năng và ngư dân được xác định là yếu tố then chốt để xử lý nhanh các tình huống xấu có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

PHÒNG CHỐNG RÉT CHO GIA SÚC, BẢO VỆ CHĂN NUÔI

Từ thực tế nhiều năm qua, Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết tại khu vực miền núi phía Bắc vẫn còn tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông, đặc biệt là trâu, bò, ngựa... Mỗi đợt rét đậm, rét hại xảy ra, nhiều gia súc bị chết do đói, rét, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong bối cảnh đang bước vào cao điểm rét đậm, rét hại, việc bảo vệ đàn vật nuôi, nhất là đàn gia súc, trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngành chuyên môn khuyến cáo, trước hết người dân cần gia cố chuồng trại, sử dụng bạt, rèm che chắn để bảo đảm chuồng kín, ấm, khô ráo. Nền chuồng phải luôn sạch sẽ, khô, có thể rải thêm trấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng.

Việc chăn thả gia súc cần được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết: hạn chế chăn thả khi nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ C, đặc biệt là với gia súc nhỏ; khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, cần nhốt vật nuôi trong chuồng và tăng cường sưởi ấm bằng bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại hoặc đốt củi, bếp than có ống dẫn khói ra ngoài để tránh ngạt, ngộ độc và nguy cơ cháy nổ. Đối với trâu, bò, có thể mặc áo ấm bằng bao tải gai, bao tải dứa hoặc chăn, áo cũ để chống rét.

Về chăm sóc, nuôi dưỡng, đối với chăn nuôi lợn cần có chuồng úm cho lợn con theo mẹ, không tắm hoặc cọ rửa chuồng vào những ngày mưa rét khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Khẩu phần ăn phải bảo đảm đầy đủ, cân đối dinh dưỡng, bổ sung vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng.

Đối với trâu, bò, cần cung cấp đủ thức ăn thô xanh với lượng khoảng 10% trọng lượng cơ thể mỗi ngày, kết hợp bổ sung thức ăn tinh để tăng năng lượng chống rét. Những ngày rét đậm, nên cho gia súc uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với liều lượng phù hợp, đồng thời sử dụng thức ăn xanh ủ chua nhằm nâng cao khả năng tiêu hóa và duy trì sức khỏe đàn vật nuôi.