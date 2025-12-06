Sản xuất nông nghiệp nỗ lực khôi phục sau thiên tai, duy trì ổn định

Tháng 11 vừa qua, ngành nông nghiệp cả nước tập trung cho cao điểm thu hoạch lúa mùa, gieo trồng vụ đông và khôi phục sản xuất sau các đợt mưa bão, lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu...

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 20/11/2025, cả nước đã thu hoạch 1.283,2 nghìn ha lúa mùa, đạt 83,3% diện tích gieo cấy và tương đương 100,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tỉnh phía Bắc thu hoạch 940,3 nghìn ha (95,7%), bằng 99,2% so với năm trước; khu vực phía Nam đạt 342,9 nghìn ha (61,3%), bằng 103%.

THU HOẠCH LÚA GẶP KHÓ VÌ LŨ LỤT, NĂNG SUẤT LÚA MÙA VẪN TĂNG

Thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi giúp lúa sinh trưởng tốt, song giai đoạn thu hoạch lại bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Do đó, tiến độ thu hoạch nhìn chung chậm hơn năm 2024. Một số địa phương có tiến độ giảm đáng kể, gồm: Thanh Hóa (bằng 93,8%), Ninh Bình (94,7%) và Hải Phòng (96,7%).

Mặc dù chịu ảnh hưởng do bão lũ, nhưng năng suất lúa mùa năm nay ước đạt 52,4 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so với năm 2024. Trong đó, các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 50,7 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha; riêng Đồng bằng sông Hồng đạt 55,5 tạ/ha, tăng 8 tạ/ha. Phía Nam đạt năng suất 55,3 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha.

Nhờ năng suất tăng, sản lượng lúa mùa toàn quốc ước đạt 8,07 triệu tấn, tăng 314,7 nghìn tấn. Miền Bắc sản lượng đạt 4,98 triệu tấn, tăng 243,3 nghìn tấn, trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm 2,6 triệu tấn. Miền Nam ước đạt 3,09 triệu tấn, tăng 71,5 nghìn tấn.

Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2025 tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh đạt 716,6 nghìn ha, giảm 1,3 nghìn ha so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này chủ yếu do nhiều địa phương chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu hoặc chủ động lấy nước, đón phù sa chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2025–2026.

Một số tỉnh giảm diện tích đáng kể như Kiên Giang giảm 6,7 nghìn ha, Cà Mau giảm 7,1 nghìn ha, Cần Thơ giảm 2,6 nghìn ha và Vĩnh Long giảm 1,7 nghìn ha.

Đến ngày 20/11, toàn vùng thu hoạch được 435,7 nghìn ha, chiếm 60,8% diện tích gieo cấy và bằng 95,9% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là xuống giống muộn và ảnh hưởng thiên tai. Tại An Giang - địa phương có diện tích thu đông lớn nhất vùng mới thu hoạch đạt 155,7 nghìn ha, bằng 84,9% cùng kỳ năm trước.

Thiên tai, lũ lụt làm giảm diện tích gieo trồng hầu hết các loại rau màu so với năm trước. Dù vậy, khi thời tiết ổn định, các tỉnh miền Bắc đã khẩn trương khôi phục sản xuất. Những vùng chuyên canh rau lớn như Hà Nội, Hải Dương và Vĩnh Phúc đang mở rộng diện tích gieo trồng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đối với ngành lâm nghiệp, sản xuất ổn định, khai thác gỗ tăng nhờ giá thuận lợi. Trong tháng 11/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 29,9 nghìn ha, giảm 4,8%; cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 8,3 triệu cây, giảm 1%. Ngược lại, sản lượng gỗ khai thác đạt 2.478,5 nghìn m3, tăng 1,9% do giá gỗ nguyên liệu ổn định, nhiều địa phương đẩy mạnh khai thác rừng đến kỳ thu hoạch.

Lũy kế 11 tháng, diện tích rừng trồng mới đạt 281,1 nghìn ha (tăng 6,5%); cây phân tán đạt 83 triệu cây (tăng 1%); sản lượng gỗ đạt 22,88 triệu m³ (tăng 6,8%).

Thiệt hại rừng trong tháng 11/2025 đạt 18,8 ha, giảm 76%. Trong đó, diện tích rừng bị phá là 18,7 ha, giảm hơn 75%; rừng bị cháy chỉ 0,1 ha. Tính chung 11 tháng năm 2025, thiệt hại rừng là 1.059,6 ha, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm trước.

CHĂN NUÔI PHỤC HỒI KHÔNG ĐỒNG ĐỀU, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỨT PHÁ

Chăn nuôi trâu tiếp tục xu hướng giảm do thu hẹp diện tích chăn thả, chi phí cao và hiệu quả thấp. Nhiều tỉnh giảm mạnh quy mô đàn như Thanh Hóa giảm 13,2%, Lai Châu giảm 3,1%, Tuyên Quang giảm 2,6% và Phú Thọ giảm 2,5%. Đàn bò giảm nhẹ vì thiếu thức ăn thô xanh và chi phí đầu vào cao, song vẫn tăng tại một số địa phương có thị trường tiêu thụ ổn định, điển hình là Nghệ An tăng 2,4% và Lâm Đồng tăng 2,1%.

Đàn lợn nhìn chung phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi, nhưng các tỉnh miền Trung vẫn gặp khó do mưa lũ khiến việc tái đàn bị gián đoạn. Một số địa phương ghi nhận mức giảm lớn: Khánh Hòa giảm tới 21%, Quảng Trị giảm 5,5%, Quảng Ngãi giảm 4,8%.

Trong khi đó, đàn gia cầm vẫn duy trì đà tăng nhờ các vùng sản xuất lớn hoạt động ổn định. Nhiều địa phương tăng trưởng khá như Nghệ An tăng 7%, Thanh Hóa tăng 6,3%, Phú Thọ tăng 3,8%, Đồng Nai tăng 2,9% và Hà Nội tăng 1,2%.

Đối với ngành thuỷ sản, ghi nhận tăng trưởng nhờ nuôi trồng bứt phá. Sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 11/2025 ước đạt 904,5 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 625,7 nghìn tấn, tăng 5,4%, tiếp tục là điểm sáng của ngành.

Giá cá tra nguyên liệu tăng giúp sản lượng thu hoạch đạt 213,5 nghìn tấn, tăng 6,4%. Tôm nuôi cũng tăng sản lượng nhờ nhu cầu xuất khẩu cuối năm khởi sắc; tôm thẻ chân trắng đạt 104,8 nghìn tấn (tăng 5,9%), tôm sú đạt 32,1 nghìn tấn (tăng 3,2%).

Ngược lại, khai thác thủy sản giảm 3,2% do ảnh hưởng của bão số 13 khiến nhiều tàu thuyền phải nằm bờ, sản lượng chỉ đạt 278,8 nghìn tấn.

Tính chung 11 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 9.049,6 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 6.362,4 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 1.413,9 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác đạt 1.273,3 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.