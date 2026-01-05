Chủ tịch ECB được trả cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, hưởng thù lao cao hơn 50% so với mức lương được công khai, và cao gấp gần 4 lần so với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - theo một phân tích của tờ báo Financial Times...
Theo tính toán của tờ báo trên, bà Lagarde được ECB trả tổng cộng khoảng 726.000 euro trong năm 2024, cao hơn 56% so với mức lương "cơ bản" 466.000 euro được ECB công bố trong báo cáo thường niên. Điều này cũng có nghĩa là bà Lagarde được trả cao gấp 4 lần so với Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có mức lương được quy định bởi luật liên bang Mỹ và hiện đang bị giới hạn ở mức 203.000 USD (tương đương 172.720 euro) mỗi năm.
Mặc dù mức tổng thù lao của bà Lagarde là khiêm tốn so với các CEO doanh nghiệp lớn trong Liên minh châu Âu (EU), phân tích này đã cho thấy những hạn chế trong việc công khai thông tin về thù lao tại ECB. Ngân hàng trung ương này không phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về công bố thông tin như các công ty đại chúng ở châu Âu.
Ông Fabio De Masi, một nghị sỹ châu Âu và Chủ tịch đảng cánh tả dân túy Đức BSW, nhấn mạnh rằng CEO Christian Sewing của ngân hàng Deutsche Bank "cung cấp cho công chúng thông tin về thù lao của mình chi tiết hơn so với bà Lagarde". Ông Sewing được Deutsche Bank trả 9,8 triệu euro trong năm 2024. Ông De Masi cũng kêu gọi ECB áp dụng một tiêu chuẩn tương tự như luật công khai lương mà châu Âu áp dụng với các công ty niêm yết.
Mức lương cơ bản của bà Lagarde đã đủ để bà trở thành quan chức được trả lương cao nhất trong EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, có mức lương cơ bản hàng năm thấp hơn 21% so với bà Lagarde.
Ngoài mức lương cơ bản, bà Lagarde còn nhận được khoảng 135.000 euro trong các khoản phúc lợi phụ cho nhà ở và các vấn đề khác - theo phân tích của Financial Times. Ngoài ra, bà cũng được trả khoảng 125.000 euro cho vị trí một trong 18 thành viên của hội đồng quản trị Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) - định chế được biết đến như "ngân hàng của các ngân hàng trung ương".
Báo cáo thường niên của ECB không đề cập đến mức lương của bà Lagarde tại BIS. Bản thân BIS chỉ công khai tổng số tiền lương trả cho cho tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị. Ông Powell không được trả lương cho vai trò của ông trong hội đồng quản trị BIS do luật pháp Mỹ cấm các quan chức nhận lương từ các tổ chức không thuộc Mỹ - theo thông tin từ Fed.
Nghiên cứu học thuật đã cho thấy sự độc lập tài chính cá nhân của các quan chức ngân hàng trung ương là một phần quan trọng trong sự tự chủ rộng hơn cần thiết để mang lại thành công trong các nỗ lực chống lạm phát.
Một khảo sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2004 về hoạt động quản trị tại các ngân hàng trung ương đã đưa ra kết luận rằng một quan chức ngân hàng trung ương cấp cao nên được trả lương ở mức tương đương với khu vực tư nhân và được bảo vệ khỏi việc cắt giảm lương trong nhiệm kỳ của họ "để tránh ảnh hưởng không đáng có".
Mức thù lao của bà Lagarde là “hoàn toàn nằm trong kỳ vọng của tôi” - theo giáo sư Guido Ferrarini thuộc Đại học Genoa ở Italy, một trong những chuyên gia hàng đầu về thù lao ở châu Âu. Ông nhấn mạnh "mức độ trách nhiệm tại các tổ chức như ECB và nhu cầu thu hút nhân tài", song cũng cho rằng ECB nên công khai rõ ràng hơn về thù lao của các quan chức cấp cao.
Cộng thêm các khoản chi trả một lần và các khoản liên quan tới việc chuyển giao nhiệm vụ trong 2 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ECB, bà Lagarde có thể được trả tới 6,5 triệu euro cho quãng thời gian 8 năm nắm cương vị này, tương đương 810.000 euro/năm.
Từ năm 2030, bà Lagarde có thể được hưởng lương hưu khoảng 178.000 euro/năm từ ECB.
BYD đã đạt được cột mốc doanh số quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá cả không ngừng tại thị trường nội địa Trung Quốc...
Giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (5/1) đã tăng mạnh do bất ổn địa chính trị gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela...
Năm 2025, bức tranh vĩ mô kinh tế thế giới thể hiện rõ hai xu hướng: tăng trưởng chưa đứt gãy, nhưng rủi ro và bất định gia tăng, đặc biệt từ các yếu tố địa chính trị, gánh nặng nợ và bảo hộ thương mại. Trên bình diện chung, kinh tế thế giới vẫn giữ được nhịp đi lên nhưng động lực tăng trưởng kém sôi động hơn giai đoạn trước đại dịch.
Venezuela đang nắm trong tay trữ lượng dầu mỏ lớn nhất hành tinh, nhưng nền kinh tế lại suy sụp trong hơn một thập niên và ngành dầu khí từng hùng mạnh rơi vào tình trạng tê liệt. Việc thông tin Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ đầu tháng 1/2026 khiến dầu mỏ một lần nữa trở thành tâm điểm địa chính trị toàn cầu.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3/1 và việc Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela gần như tê liệt hoàn toàn. Diễn biến này không chỉ tạo cú sốc lớn đối với nền kinh tế Venezuela mà còn đặt ra những ẩn số mới cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực và thị trường năng lượng toàn cầu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: