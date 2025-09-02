Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

Dũng Hiếu

02/09/2025, 23:51

Chiều 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước sẽ làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.

Trong khi đó, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, nhân dân thế giới càng thấm thía sâu sắc những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu bất khuất và khát vọng hòa bình mà chiến thắng mang lại và việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự sự kiện quan trọng này tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, khẳng định trong suốt 80 năm qua, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, từ đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền đến mở rộng hội nhập, phát triển kinh tế.

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã ra Tuyên bố chung, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Tuyên bố này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba

Ngày 2/9/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

Sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn trong không khí hào hùng và xúc động khi các khối diễu binh, diễu hành A80 trang nghiêm tiến bước qua quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ cờ hoa…

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

Dưới thời tiết nắng nhẹ, đẹp, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình với một tinh thần rạng rỡ, khí thế hiên ngang, tất cả góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tự hào cho hàng triệu người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc...

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

1

HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

Chứng khoán

2

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn

Chứng khoán

3

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

Multimedia

4

Tết Độc lập trên rẻo cao

Dân sinh

5

Vinamilk hòa nhịp cùng Ngày hội non sông

Doanh nghiệp

