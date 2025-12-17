Năm 2026, lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Như nguyệt
17/12/2025, 08:28
Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2026, công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xác định lập pháp là “đột phá của đột phá”.
Chiều 16/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội về kết quả công tác năm 2025, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
Điểm lại những kết quả nổi bật, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng thành công lớn nhất là công tác lập pháp. Quốc hội đã xem xét, thông qua 89 luật và 24 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó riêng Kỳ họp thứ 10 đã thông qua 54 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết về quy phạm pháp luật.
Đây không chỉ là kết quả về số lượng mà là bước chuyển quan trọng về tư duy xây dựng pháp luật. Quốc hội đã làm “đúng vai”, những gì thuộc về nghị định, thông tư của Chính phủ thì không đưa vào luật; chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc. Số cơ quan của Quốc hội giảm từ 13 xuống 8; Văn phòng Quốc hội giảm từ 29 xuống 9 đơn vị. Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu của Quốc hội trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng.
Hoạt động đối ngoại nghị viện được triển khai chủ động, hiệu quả. Quốc hội đã phục vụ trên 60 đoàn cấp cao ra và vào, 70 cuộc tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Quốc hội góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam và đóng góp thiết thực vào đối ngoại chung của đất nước.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam được tổ chức bài bản, có chiều sâu. Đến nay đã hoàn thành khoảng 18/24 nhiệm vụ theo Đề án, với nhiều sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội.,
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội tiếp tục được thúc đẩy. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo từng bước được ứng dụng trong tổng hợp ý kiến nhân dân, xử lý thông tin, phục vụ lập pháp và giám sát, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng Quốc hội hiện đại.,
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ các cơ quan cần rà soát, hoàn thiện trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10; phối hợp với Chính phủ sớm tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua.
Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2026, công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xác định lập pháp là “đột phá của đột phá”.
“Những việc năm 2025 có thể làm theo quy trình rút gọn do yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thì sang 2026 phải làm chặt chẽ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cái gì rút gọn được thì rút gọn, cái gì không rút gọn thì kiên quyết thực hiện đầy đủ quy trình.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho phát triển; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; coi cải cách thể chế là lợi thế cạnh tranh quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hoạt động giám sát phải đi vào thực chất, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Mỗi quyết định của Quốc hội phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài, kiên quyết không để tác động của lợi ích nhóm.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, dự báo tình hình và xác định yêu cầu, giải pháp tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn nhiều sự kiện chính trị quan trọng.
Chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030, ghi nhận đóng góp của phụ nữ quân đội và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) là không gian để nhận diện các hành động chiến lược, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Cùng với đó là thảo luận các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững...
Quốc hội luôn coi trọng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng chịu tác động chính sách, xem đây là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và dễ dự báo, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho các quyết định đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2026–2030...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: