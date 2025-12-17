Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, dự báo tình hình và xác định yêu cầu, giải pháp tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Nội dung thảo luận tập trung làm rõ kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phân tích những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 ở các bộ, ngành, địa phương; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Trên cơ sở dự báo tình hình thời gian tới, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, cũng như kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Thường trực Ban bí thư nhấn mạnh những kết quả này đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục. Theo đó, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và các ý kiến tham luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, cần bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý yêu cầu nâng tầm tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức triển khai và quyết tâm hành động; xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, cần rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất kết quả đạt được; chỉ rõ những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch truyền thông gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước; chú trọng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của thông tin tuyên truyền.

Đồng thời, kịp thời tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ khóa XIV; ban hành Quy chế hoạt động và chương trình hành động bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường phối hợp, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo các cấp cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, phát hiện, dự báo tình hình.

Đối với các cơ quan hữu quan, nhiệm vụ đặt ra là nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng tiếp tay cho hoạt động chống phá; kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.