Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phát huy vai trò Phụ nữ Quân đội trong xây dựng Quân đội hiện đại”

Chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030, ghi nhận đóng góp của phụ nữ quân đội và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội đã báo cáo kết quả công tác phụ nữ và phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội trong 5 năm qua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TOÀN QUÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chiến công hiển hách của phụ nữ, trong đó có hình ảnh “đội quân tóc dài”, đã được lịch sử ghi nhận, tôn vinh.

Tổng Bí thư nêu rõ từ khi có Đảng lãnh đạo, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường, hiền hậu, thủy chung; vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng bí thư nhắc nhở rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, đồng thời trao tặng Phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tổng Bí thư Tô Lâm﻿ với các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội﻿ lần thứ VIII. Ảnh: Nhân Dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những thành tựu chung đó, Tổng Bí thư khẳng định có sự đóng góp rất quan trọng của Phụ nữ Quân đội. Gắn với mỗi bước trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng đều có dấu ấn đóng góp của đội ngũ nữ quân nhân.

Tổng Bí thư ghi nhận trong giai đoạn 2021–2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội có bước phát triển vững chắc, toàn diện và hiệu quả. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị, Phụ nữ Quân đội thể hiện rõ tinh thần vượt khó, bền bỉ, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, Phụ nữ Quân đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong toàn quân.

PHÁT HUY TỔ CHỨC HỘI, TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI CỐNG HIẾN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Tổng Bí thư đánh giá Phụ nữ Quân đội còn thực hiện tốt vai trò trong gia đình, là hậu phương vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Các hoạt động nhân đạo, nghĩa tình được triển khai hiệu quả thông qua nhiều phong trào, mô hình thiết thực như “đồng hành cùng chiến sĩ”, “mẹ đỡ đầu”, “bát nước thao trường”, hỗ trợ đồng bào trong thiên tai, dịch bệnh, khó khăn.

Nhiều nữ quân nhân sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn, gian khổ, tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, để lại hình ảnh đẹp trong lòng đồng bào và bạn bè quốc tế. Những kết quả đó, theo Tổng Bí thư, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của Phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

Quang cảnh cuộc gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Nhân Dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, hội viên Phụ nữ Quân đội vì những đóng góp quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật; làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; có tư duy đổi mới, kỹ năng số, khả năng thích ứng với yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Phụ nữ Quân đội học tập, rèn luyện, phát huy năng lực; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong toàn quân và xã hội.

Đối với Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến chất lượng vào các văn kiện Đại hội; lựa chọn những đại diện tiêu biểu về phẩm chất, năng lực tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tổng Bí thư tin tưởng Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ tới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.