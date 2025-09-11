Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia
11/09/2025, 07:28
Với những thành tựu nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này của Toàn quyền Sam Mostyn, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước...
Tối 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn cấp cao Australia đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 9 đến 12/9/2025.
Nhiệt liệt chào đón Toàn quyền Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn cấp cao Australia thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Việt Nam và Australia dù cách xa nhau về địa lý, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng.
Hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, tầm nhìn về các vấn đề của khu vực và quốc tế, cùng chung khát vọng xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Chủ tịch nước khẳng định, vượt lên trên những thăng trầm của lịch sử, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối với Việt Nam, Australia là bạn, là đối tác và người đồng hành tin cậy trong chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế nhiều thập kỷ qua. Người dân Việt Nam ai cũng biết những công trình biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Australia như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh...
Mặt khác, Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Australia đã trở thành một phần của đại gia đình trên 300 sắc tộc của đất nước Australia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội sở tại và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia.
Tự hào về chặng đường đã đi qua trong lịch sử quan hệ hai nước, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi đón Toàn quyền Sam Mostyn với tư cách lãnh đạo cấp cao Australia đầu tiên thăm Việt Nam từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024.
Với những thành tựu nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Trong phát biểu đáp từ, Toàn quyền Sam Mostyn trân trọng cảm ơn sự hiếu khách và tiếp đón nồng ấm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; đồng thời gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9 và 50 năm Giải phóng miền Nam.
Bà Sam Mostyn chia sẻ đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Toàn quyền Australia song bà đã từng tới Việt Nam cách đây hơn 30 năm trước và đã đến thăm nhiều nơi trên mảnh đất Việt Nam mến khách.
Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh ngày nay, sự ổn định, thịnh vượng, và an ninh của Australia gắn kết sâu sắc với các quốc gia trong khu vực và Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong những mối liên kết này.
Trên nền tảng của sự hiểu biết và tin tưởng chiến lược, cũng như thông qua hợp tác khu vực, trong đó có ASEAN, bà Sam Mostyn nhấn mạnh Australia là đối tác kiên định, đáng tin cậy trong hành trình của Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Quan hệ hợp tác của hai nước được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết và tin tưởng chiến lược, cũng như những hợp tác khu vực, trong đó có ASEAN. Australia là đối tác kiên định, đáng tin cậy trong hành trình của Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Toàn quyền Australia cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 là một cột mốc lịch sử, phản ánh niềm tin chiến lược sâu sắc và tham vọng chung của hai quốc gia.
Từ đó, thương mại hai chiều giữa hai nước đang ngày càng phát triển, đồng thời hai bên cũng cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu, hướng đến đạt được các cam kết phát thải ròng bằng 0 và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.
Với 7,000 học bổng được Australia trao cho học viên Việt Nam từ năm 1974, Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định rõ giáo dục cũng là trọng tâm hợp tác của hai quốc gia, là con đường vững chắc để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và chỉ là một trong rất nhiều con đường mà Australia, Việt Nam đang cùng hợp tác để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho cả hai quốc gia.
