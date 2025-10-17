Quốc hội thống nhất phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025

Ngày 17/10, tiếp tục Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phiên họp biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Trình bày tóm tắt Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, về phân bổ, điều chỉnh nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022, căn cứ Nghị quyết số 112/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng để các đơn vị phân bổ chi tiết cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tóm tắt Tờ trình về phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025.

Về phân bổ, điều chỉnh nguồn tăng thu NSTW năm 2023, căn cứ Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2023 cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Tuyên Quang để các đơn vị phân bổ chi tiết cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, về căn cứ pháp lý và thẩm quyền xem xét quyết định, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, theo quy định tại Nghị quyết số 112, Nghị quyết số 142 và Nghị quyết số 159 của Quốc hội, các dự án sử dụng vốn tăng thu NSTW năm 2022, năm 2023 đã được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định khi các dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Các dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2023 chỉ được phân bổ trong năm 2024, 2025. Thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 3 tháng, trong khi đó, các dự án này là các dự án quan trọng đã được báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội. Vì vậy, để đảm bảo khẩn trương triển khai dự án, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế, căn cứ các quy định, các Nghị quyết của Quốc hội, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phù hợp với thẩm quyền. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chuẩn bị khai mạc, đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của số liệu, danh mục dự án và bố trí vốn cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật. Đối với số vốn còn lại của nguồn tăng thu năm 2022-2023, đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả. Giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung nêu trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên họp.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng và phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Tuyên Quang để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định của Điều 56 Luật Đầu tư công.

Chính phủ chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về thông tin, số liệu, đảm bảo việc đề xuất phân bổ dự toán đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng chung, dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các pháp luật có liên quan; thực hiện phân bổ, quản lý vốn đầu tư công đúng theo quy định.