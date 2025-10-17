Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Hà Lê
17/10/2025, 15:37
Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.
Ngoài bầu bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử, Ban Chấp hành đã bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 17; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố; và bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Trong số này, ông Thanh và ông Phong tái cử.
Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Phó chủ nhiệm Thường trực là ông Nguyễn Chí Lực.
Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, thạc sĩ Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.
Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.
Tiếp đó, bà có hai năm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.
Theo Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 44.699 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ thuế bảo vệ môi trường giảm hơn 41.000 tỷ đồng. Chính sách này là bước đi cần thiết nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường…
Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội; và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XIII.
Luật Xây dựng 2014 sau 10 năm thi hành đã bộc lộ một số bất cập, đồng thời, quá trình thực thi cũng phát sinh nhiều yêu cầu mới về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp… Do đó, sửa đổi Luật Xây dựng là việc cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay.
Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: