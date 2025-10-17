Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

Hà Lê

17/10/2025, 15:37

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Ngoài bầu bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử, Ban Chấp hành đã bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 17; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố; và bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Trong số này, ông Thanh và ông Phong tái cử.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Phó chủ nhiệm Thường trực là ông Nguyễn Chí Lực.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, thạc sĩ Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tiếp đó, bà có hai năm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

21:00, 16/10/2025

Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

15:25, 16/10/2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ khóa:

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đọc thêm

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 44.699 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ thuế bảo vệ môi trường giảm hơn 41.000 tỷ đồng. Chính sách này là bước đi cần thiết nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường…

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quán triệt các chuyên đề quan trọng

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quán triệt các chuyên đề quan trọng

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội; và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XIII.

Sửa Luật Xây dựng: Tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục và siết chặt giám sát

Sửa Luật Xây dựng: Tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục và siết chặt giám sát

Luật Xây dựng 2014 sau 10 năm thi hành đã bộc lộ một số bất cập, đồng thời, quá trình thực thi cũng phát sinh nhiều yêu cầu mới về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp… Do đó, sửa đổi Luật Xây dựng là việc cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giữ vững “thế trận lòng dân”, xây dựng Quân khu 1 ngày càng vững mạnh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giữ vững “thế trận lòng dân”, xây dựng Quân khu 1 ngày càng vững mạnh

Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính

2

Đô thị cảng Phú Mỹ: Từ hạ tầng logistics đến cú hích giá trị bất động sản

Bất động sản

3

Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần trong dịp “10/10 đại tiệc thương hiệu”

Doanh nghiệp

4

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Tiêu điểm

5

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy