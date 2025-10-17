Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Ngoài bầu bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử, Ban Chấp hành đã bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa 17; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố; và bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Trong số này, ông Thanh và ông Phong tái cử.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Phó chủ nhiệm Thường trực là ông Nguyễn Chí Lực.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, thạc sĩ Luật, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại tỉnh Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tiếp đó, bà có hai năm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.