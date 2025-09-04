Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương...

Chiều 4/9, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.

Gặp lại Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa bày tỏ trân trọng sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu và khối Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Triệu Lạc Tế trên cương vị Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; nhấn mạnh việc Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước tham dự các sự kiện trọng đại của mỗi nước thể hiện sinh động quan hệ tin cậy giữa hai bên.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể của nhân dân Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; đánh giá thành công chuyến thăm Việt Nam vừa qua nâng tầm hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt – Trung; đề nghị hai Đảng, hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác.

Khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Chủ tịch nước chúc mừng hai bên tổ chức thành công Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Trung Quốc, đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, với trọng trách cơ quan lập pháp tối cao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Nhất trí cao với các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai Đảng, hai nước phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác, chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước như Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, đối thoại chiến lược "3+3" ngoại giao, quốc phòng, công an Trung Quốc - Việt Nam cấp Bộ trưởng; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp tối cao trong việc tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là các điểm sáng mới trong hợp tác song phương như khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, sớm tổ chức Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung Quốc - Việt Nam.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến Trung Quốc