Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt An

04/09/2025, 22:17

Hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương...

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN.

Chiều 4/9, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.

Gặp lại Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa bày tỏ trân trọng sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu và khối Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Triệu Lạc Tế trên cương vị Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; nhấn mạnh việc Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước tham dự các sự kiện trọng đại của mỗi nước thể hiện sinh động quan hệ tin cậy giữa hai bên.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể của nhân dân Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; đánh giá thành công chuyến thăm Việt Nam vừa qua nâng tầm hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt – Trung; đề nghị hai Đảng, hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác.

Khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Chủ tịch nước chúc mừng hai bên tổ chức thành công Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Trung Quốc, đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, với trọng trách cơ quan lập pháp tối cao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Nhất trí cao với các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai Đảng, hai nước phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác, chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước như Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, đối thoại chiến lược "3+3" ngoại giao, quốc phòng, công an Trung Quốc - Việt Nam cấp Bộ trưởng; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp tối cao trong việc tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là các điểm sáng mới trong hợp tác song phương như khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, sớm tổ chức Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung Quốc - Việt Nam.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến Trung Quốc

Từ khóa:

Cộng đồng chia sẻ tương lai Nhân đại Toàn quốc quan hệ song phương Triệu Lạc Tế Trung Quốc việt nam

Đọc thêm

Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên

Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên

Hiện nay, thế giới và khu vực có những biến động nhanh, khó dự báo, với nhiều yếu tố bất định. Xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, dịch chuyển chuỗi cung ứng, rủi ro tài chính quốc tế, biến động giá năng lượng,… là những yếu tố tạo sức ép lớn đối với kinh tế Việt Nam trong sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, nhưng cũng mở ra thời cơ hội nhập sâu rộng, thu hút đầu tư và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban...

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Gặp mặt đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến...

Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước

Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Thế giới

2

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index quay lại thử thách mốc 1700 điểm?

Chứng khoán

3

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

4

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

5

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: