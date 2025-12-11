Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh

Chiều 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết (467/467 đại biểu Quốc hội có mặt). Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tổng kết toàn diện hoạt động của bộ máy Nhà nước trong một nhiệm kỳ nhiều khó khăn, biến động, đồng thời xác định định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Nghị quyết, thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, quán triệt sâu sắc, kịp thời và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước;

Kết quả biểu quyết điện tử. Ảnh: Quốc hội.

Hoàn thành việc ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo đúng thời hạn quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội;

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ;

Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội..

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh.

Đồng thời, gắn công tác xây dựng pháp luật với yêu cầu quản lý nhà nước, quản trị xã hội; bảo đảm quy định của luật có tính ổn định, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, vụ việc; có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong giải quyết án hành chính…

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.