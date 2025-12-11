Thứ Năm, 11/12/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bế mạc Kỳ họp thứ 10: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới

Đỗ Mến

11/12/2025, 16:44

Chiều 11/12, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 40 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

“Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Quốc hội.

Nhắc lại chặng đường 5 năm qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những kết quả đạt được rất quan trọng.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế…, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sau kỳ họp này, cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần tứ 11; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trước mắt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành.

Rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.  Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.  Ảnh: Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

“Nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

