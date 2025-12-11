Siết kỷ cương để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, siết kỷ luật và triển khai đồng bộ các đột phá nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong giai đoạn tới.

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị.

KIÊN TRÌ, QUYẾT TÂM, ĐỒNG THUẬN, TOÀN DIỆN VÀ ĐỘT PHÁ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham dự của hơn 190.000 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII đạt nhiều kết quả nổi bật; các phương châm, nguyên tắc, biện pháp ngày càng hoàn thiện, mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực và lãng phí. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giúp khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP

Công tác phát hiện và xử lý được đánh giá là điểm sáng với nhiều vụ án lớn được điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tối đa tài sản thất thoát, có vụ đạt 100%. Trong nhiệm kỳ, 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 66 trường hợp bị xử lý hình sự, bao gồm cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu.

Hoạt động phòng ngừa được triển khai toàn diện, góp phần tạo chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, siết trách nhiệm và tăng cường công khai, minh bạch. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư đề nghị xác định rõ trách nhiệm, có kế hoạch, biện pháp để khắc phục hiệu quả, không để nhắc lại và tuyệt đối không được để tái diễn trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP

Đồng tình với các bài học nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư đã khái quát thành 10 chữ dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: "Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá".

Tổng Bí thư nhấn mạnh tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”, là “giặc nội xâm” đe dọa sự trong sạch của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Bối cảnh mới với nhiều công trình, dự án lớn, cơ chế thông thoáng hơn, đòi hỏi phải siết kiểm soát, không chủ quan trước nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

BA YÊU CẦU, NĂM TRỌNG TÂM VÀ BA ĐỘT PHÁ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Theo Tổng Bí thư, giai đoạn tới phải thực hiện đồng bộ ba yêu cầu trọng yếu.

Thứ nhất, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục; xử lý nghiêm nhưng đảm bảo nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời phải bảo vệ cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tránh tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ ba, chuyển mạnh sang phòng ngừa, coi phòng ngừa là trọng tâm; phát huy vai trò của cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân. Nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ chi bộ để không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Về năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu:

Một là, thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để “không thể tham nhũng”. Phòng ngừa phải là yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; quyền lực càng cao, giám sát phải càng chặt. Xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, bịt kín các “kẽ hở” trong chính sách, pháp luật; tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ba là, kiên trì giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính; đưa giáo dục liêm chính vào các cấp học; xây dựng nền công vụ và đội ngũ cán bộ liêm chính; thực hiện cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương và nhà ở để cán bộ “không muốn” và “không cần” tham nhũng.

Bốn là, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không ai được vượt quá “lằn ranh đỏ”.

Năm là, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở cơ sở; xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, gần dân, phục vụ nhân dân. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư chỉ rõ ba đột phá phải tập trung triển khai.

Đột phá thứ nhất về thể chế; khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật và của Đảng; hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đột phá thứ hai về công tác cán bộ; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm. Người đứng đầu phải gương mẫu, tuân thủ quy định, thực hành liêm chính; mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực cản trở đổi mới, cản trở phát triển đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Đột phá thứ ba về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chính quyền số, xã hội số, công dân số; mở rộng hóa đơn điện tử, đấu thầu và đấu giá công khai trên nền tảng số; kiểm soát tài sản qua ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng minh bạch trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, rèn luyện liêm chính; mỗi cơ quan xây dựng môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật; mỗi người dân tiếp tục giám sát và đồng hành trong công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục đạt kết quả vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đất nước phát triển phồn vinh.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương cho 35 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.