Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thứ Năm, 23/10/2025
Hà Lê
23/10/2025, 14:23
Sáng 23/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới kiểm tra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.
Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia đặc biệt, lần đầu tiên gắn tên Thủ đô Hà Nội với một Công ước đa phương toàn cầu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.
Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; trong đó có kịch bản điều hành Phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết Phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác.
Sau khi kiểm tra, nghe các báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng; mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc; đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị. Để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế. đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.
Chủ tịch nước nhấn mạnh đây cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế đất nước, con người, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc. Chủ tịch nước lưu ý thông tin tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước yêu cầu công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công chung của Lễ mở ký cũng như các hoạt động liên quan.
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.
Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.
Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này. Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
