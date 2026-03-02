Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...

Tiếp tục phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin…

Dự thảo luật gồm 04 chương, 31 điều (giảm 01 chương, 06 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016); quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày nội dung cơ bản của dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Bao gồm, sửa đổi, bổ sung Điều 1 theo hướng mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Điều 7 quy định một số quy định đặc thù nhằm tăng cường bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của những người yếu thế (như người mất năng lực hành vi dân sự; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người dưới 18 tuổi…).

Điều 10 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã xác định đơn vị đầu mối cung cấp thông tin cho công dân. Các điều 15, 16 và 19 về các thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, việc công khai thông tin trên nền tảng số.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật. Ảnh: Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, cần nghiên cứu bổ sung thêm một số đối tượng khác (như người cao tuổi, người khuyết tật) cũng được áp dụng các quy định đặc thù nêu tại Điều 7 của dự thảo nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số; các thông tin công dân không được tiếp cận và các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bảo đảm thống nhất với các luật mới được ban hành. Đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân; phù hợp với yêu cầu, chủ trương của Đảng về tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định chặt chẽ đối với các thông tin được cung cấp theo yêu cầu tại Điều 23 theo hướng người yêu cầu cung cấp thông tin phải cam kết rõ việc yêu cầu cung cấp thông tin và sử dụng thông tin được cung cấp vào mục đích hợp pháp.

Rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điều 30 theo hướng mở rộng thêm chủ thể ở cấp huyện đã tạo ra thông tin trước ngày 01/7/2025 để bảo đảm tính bao quát, đồng bộ (ví dụ như Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện…).