Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số
Đỗ Như
02/03/2026, 15:35
Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...
Tiếp tục phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới
sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết việc xây dựng
Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa các đường lối, chủ
trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
của công dân; xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả phương châm
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Đồng thời, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức
và hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin…
Dự thảo luật gồm 04 chương, 31 điều (giảm 01
chương, 06 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016); quy định về việc thực
hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực
hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết
yếu.
Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư
pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản
tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung.
Bao gồm, sửa đổi, bổ sung Điều 1 theo hướng mở rộng chủ thể
có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.
Điều 7 quy định một số quy định
đặc thù nhằm tăng cường bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của những người yếu thế
(như người mất năng lực hành vi dân sự; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người dưới 18 tuổi…).
Điều 10 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã xác định
đơn vị đầu mối cung cấp thông tin cho công dân. Các điều 15, 16 và 19 về các
thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều
kiện, việc công khai thông tin trên nền tảng số.
Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, cần nghiên cứu bổ sung thêm
một số đối tượng khác (như người cao tuổi, người khuyết tật) cũng được áp dụng
các quy định đặc thù nêu tại Điều 7 của dự thảo nhằm bảo đảm tốt hơn quyền
tiếp cận thông tin của công dân.
Tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công
khai trên nền tảng số; các thông tin công dân không được tiếp cận và các thông
tin công dân được tiếp cận có điều kiện bảo đảm thống nhất với các luật mới được
ban hành. Đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân; phù hợp với
yêu cầu, chủ trương của Đảng về tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công
khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Quy định chặt chẽ đối với các thông tin được cung cấp theo
yêu cầu tại Điều 23 theo hướng người yêu cầu cung cấp thông
tin phải cam kết rõ việc yêu cầu cung cấp thông tin và sử dụng thông tin được
cung cấp vào mục đích hợp pháp.
Rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về điều khoản
chuyển tiếp tại Điều 30 theo hướng mở rộng thêm chủ thể ở cấp
huyện đã tạo ra thông tin trước ngày 01/7/2025 để bảo đảm tính bao quát, đồng bộ (ví dụ
như Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện…).
Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
10:10, 02/03/2026
Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi): Đề xuất mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin
10:32, 28/11/2025
Đề xuất quy định cụ thể, đầy đủ, rõ ràng các loại thông tin công dân không được tiếp cận
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng
Cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt quyền lực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân chủng Hải quân tinh, gọn, mạnh
Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) của Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hải quân tinh, gọn, mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: