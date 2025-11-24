Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Đỗ Như
24/11/2025, 10:14
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Ông Hoàng Công Thủy nêu rõ hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Một số tỉnh, thành phố đang phải tập trung toàn lực cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.
Trong điều kiện chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ 2 (chỉ trong 2 ngày 2-3/2/2026) và hiệp thương lần thứ ba (từ ngày 22/12 âm lịch đến ngày 4 Tết Bính Ngọ).
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn nhiều việc phải làm trong thời ngắn và gấp như tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật...
Những công việc này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải nắm vững quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bên cạnh đó, phải có kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trước những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và kịp thời của công tác bầu cử và giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu và quán triệt các văn bản quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu cử; hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Hoàng Công Thủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần bám sát hướng dẫn, quy định của pháp luật, xác định đúng và mời tham dự đầy đủ các thành phần tham dự tại các Hội nghị hiệp thương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để tiếp nhận hồ sơ, thông tin của người ứng cử, bảo đảm dân chủ, thực chất, công khai, minh bạch trong quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tổ chức hội nghị cử tri bảo đảm thực chất, đúng luật, công khai và dân chủ; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, bảo đảm kết quả lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri và nhân dân chính xác, khách quan, lựa chọn được những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: “Cần chủ động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước thềm bầu cử”.
Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử, nhằm góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả toàn bộ quy trình bầu cử.
15:15, 15/11/2025
Sáng 24/11, trước giờ phiên họp buổi sáng của Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát động ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.
Nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai bổ sung 1.000 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ...
Nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, sáng 23/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: