Giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình bầu cử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Ông Hoàng Công Thủy nêu rõ hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Một số tỉnh, thành phố đang phải tập trung toàn lực cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Trong điều kiện chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ 2 (chỉ trong 2 ngày 2-3/2/2026) và hiệp thương lần thứ ba (từ ngày 22/12 âm lịch đến ngày 4 Tết Bính Ngọ).

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn nhiều việc phải làm trong thời ngắn và gấp như tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật...

Những công việc này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải nắm vững quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải có kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trước những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và kịp thời của công tác bầu cử và giữ vững mối liên hệ với cử tri và nhân dân trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu và quán triệt các văn bản quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu cử; hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Theo ông Hoàng Công Thủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần bám sát hướng dẫn, quy định của pháp luật, xác định đúng và mời tham dự đầy đủ các thành phần tham dự tại các Hội nghị hiệp thương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để tiếp nhận hồ sơ, thông tin của người ứng cử, bảo đảm dân chủ, thực chất, công khai, minh bạch trong quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tổ chức hội nghị cử tri bảo đảm thực chất, đúng luật, công khai và dân chủ; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, bảo đảm kết quả lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri và nhân dân chính xác, khách quan, lựa chọn được những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: “Cần chủ động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước thềm bầu cử”.

Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử, nhằm góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả toàn bộ quy trình bầu cử.