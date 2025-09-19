Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia...

Sáng 19/9, tại Trụ sở Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) do Quốc hội Malaysia làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia cũng như đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng AIPA-46.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng AIPA-46, gặp lại Chủ tịch Hạ viện sau chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2024; cảm ơn Chủ tịch Hạ viện và các nhà lãnh đạo Malaysia dành cho Đoàn tình cảm nồng ấm và sự tiếp đón trọng thị.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc và mong người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Quốc hội và nhân dân Malaysia nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh (31/8/2025) và 62 năm Ngày Malaysia (16/9/2025), nhất là phát triển kinh tế mạnh mẽ và quản trị hiệu quả với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt mức 5,1%, cao nhất trong 12 năm qua.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tháng 10/2024, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với dân tộc Việt Nam quật cường, nhân dân Việt Nam anh hùng đã giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là hình mẫu của một đất nước bước ra từ chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội và có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA diễn ra đúng thời điểm ASEAN kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA; khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46 nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và giữ vai trò trung tâm trong khu vực.

Trao đổi về kết quả cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia tháng 11/2024, mở ra một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, hiệu quả và sâu sắc hơn.

Hợp tác chính trị ngày một gắn bó trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương.

Hợp tác nghị viện đang có những bước phát triển tốt đẹp cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia trong giai đoạn mới ngày càng hiệu quả, sâu sắc và thực chất, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập. Hai bên đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF)... góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.