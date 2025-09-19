Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Việt An

19/09/2025, 15:18

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia...

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN.

Sáng 19/9, tại Trụ sở Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) do Quốc hội Malaysia làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia cũng như đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng AIPA-46.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng AIPA-46, gặp lại Chủ tịch Hạ viện sau chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2024; cảm ơn Chủ tịch Hạ viện và các nhà lãnh đạo Malaysia dành cho Đoàn tình cảm nồng ấm và sự tiếp đón trọng thị.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc và mong người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Quốc hội và nhân dân Malaysia nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh (31/8/2025) và 62 năm Ngày Malaysia (16/9/2025), nhất là phát triển kinh tế mạnh mẽ và quản trị hiệu quả với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt mức 5,1%, cao nhất trong 12 năm qua.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tháng 10/2024, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với dân tộc Việt Nam quật cường, nhân dân Việt Nam anh hùng đã giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là hình mẫu của một đất nước bước ra từ chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội và có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA diễn ra đúng thời điểm ASEAN kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA; khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46 nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và giữ vai trò trung tâm trong khu vực.

Trao đổi về kết quả cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia tháng 11/2024, mở ra một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, hiệu quả và sâu sắc hơn.

Hợp tác chính trị ngày một gắn bó trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương.

Hợp tác nghị viện đang có những bước phát triển tốt đẹp cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên tiến hành hội đàm sau lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN.
Hai bên tiến hành hội đàm sau lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia trong giai đoạn mới ngày càng hiệu quả, sâu sắc và thực chất, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập. Hai bên đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF)... góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề AIPA-46

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số trọng tâm hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác trong các vấn đề chiến lược; tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, logistics...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng một tương lai...

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Đề xuất thông tin tài chính, tín dụng là các dữ liệu nhạy cảm

Đề xuất thông tin tài chính, tín dụng là các dữ liệu nhạy cảm

Nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa một số nội dung trong Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân...

Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới

Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW và sửa đổi Quyết định số 118/QĐ-TW tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về 2 nội dung trên...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bất động sản

2

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Đầu tư

3

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Dân sinh

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt: Chìa khóa từ liên kết và chuyển đổi số

Thị trường

5

Để cơ hội sở hữu nhà ở không vượt xa tầm với của người lao động

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy