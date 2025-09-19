Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững
Thu Hằng
19/09/2025, 13:08
Mức lương đủ sống chính là nền tảng của tăng trưởng bền vững, việc làm thỏa đáng, giảm nghèo và bất bình đẳng. Đồng thời, mức lương này còn bảo đảm công bằng xã hội và nhân phẩm cho mọi người lao động, theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)...
Theo Tổ chức
Lao động Quốc tế (ILO), Châu
Á – Thái Bình Dương hiện có lực lượng lao động lớn nhất thế giới và đang giữ
vai trò động lực kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng,
nhiều người lao động trong khu vực, đặc biệt là lao động di cư, phụ nữ và lao động
phi chính thức, vẫn chưa có được mức thu nhập đủ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu
cho bản thân và gia đình.
TIỀN LƯƠNG TĂNG KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC ĐẢM BẢO MỨC SỐNG THỎA ĐÁNG
Đây là những thách thức chung đối với các quốc gia trong khu
vực trong tiến trình hướng tới việc làm thỏa đáng và phát triển bền vững. Vì vậy,
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh tầm quan trọng và kêu gọi các quốc gia
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc thúc đẩy lương đủ sống.
Bà Kaori Nakamura - Osaka, Phó Tổng Giám đốc ILO, kiêm Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương, cho biết trong những năm gần đây, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã
thể hiện khả năng hồi phục đáng chú ý, với mức tiền lương thực tế (tiền lương sau
điều chỉnh theo lạm phát) tiếp tục tăng, ngay
cả khi xu hướng này sụt giảm ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Tuy nhiên, thực trạng tiền lương tại mỗi quốc gia rất khác nhau. Khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương hiện vẫn có 1,3 tỷ lao động dễ bị tổn thương,
bao gồm phụ nữ, lao động di cư, người khuyết tật và lao động phi chính thức. Họ đang phải vật lộn với mức lương thấp, điều kiện làm việc kém
và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
“Tiền
lương trung bình tăng không đồng nghĩa với việc sức mua của người lao động tăng
theo, và ngay cả nếu sức mua được cải thiện, mức tăng
đó có thể vẫn chưa đủ để đảm bảo mức sống thỏa đáng”, bà Kaori
Nakamura-Osaka chia sẻ.
Bà Kaori
Nakamura-Osaka phân tích, lương
tối thiểu - “lương sàn” bắt buộc theo
pháp luật, được thiết kế để bảo vệ người lao động khỏi tình trạng lương quá thấp.
Lương tối thiểu được điều chỉnh theo thời gian, nhưng không có nghĩa là đương
nhiên đảm bảo mức sống tối thiểu, hay mang lại thù lao đáp ứng được nhu cầu của
người lao động và gia đình.
Đây chính là nơi khái niệm lương đủ sống thay
đổi được tình hình: tập trung vào việc liệu người lao động có đủ thu nhập để đảm
bảo mức sống thỏa đáng cho bản thân và gia đình hay không. Nguyên tắc này được
ghi nhận trong Hiến chương ILO và phù hợp với tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế
Nhân quyền.
Lương đủ sống có thể đạt được thông qua các
quá trình xác lập tiền lương bao trùm, dựa trên đối thoại xã hội giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động, cùng với thương
lượng tập thể, đồng thời giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng lương
thấp.
5 ƯU TIÊN ĐỂ XÁC LẬP MỨC LƯƠNG ĐỦ SỐNG
Phó Tổng Giám
đốc ILO, kiêm Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng dẫn cứng, Báo cáo Tiền lương toàn cầu 2024 - 2025 của ILO đã nêu bật những thách thức kéo dài về tăng trưởng tiền
lương và bất bình đẳng tiền lương.
Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, bất bình đẳng tiền
lương đã thu hẹp ở đa số các quốc gia, song điều này không diễn ra đồng đều, và
tình trạng bất bình đẳng vẫn ở mức đáng lo ngại. Hơn 90% lao động thu nhập thấp
làm việc trong khu vực phi chính thức. Phụ nữ và lao động di cư tiếp tục tập
trung nhiều trong nhóm lao động được trả lương thấp.
Trước thực tế này, vào tháng 3/2024, ILO đã có bước đi lịch sử khi Hội đồng Quản trị thông
qua thỏa thuận về lương đủ sống. Một tháng sau đó, ILO chính thức khởi động chương
trình toàn cầu đầu tiên về lương đủ sống, tập trung vào hai mục tiêu chính: Hỗ trợ xây dựng các ước tính đáng tin cậy về mức lương đủ sống
và một “trung tâm dữ liệu tiền lương”; và thúc
đẩy việc hiện thực hóa mức lương đủ sống bằng cách củng cố hệ thống thiết lập
tiền lương.
Bà Kaori Nakamura-Osaka nhấn mạnh, giờ đây đến lượt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
tiên phong dẫn dắt. Để đạt được tiến bộ thực sự, khu vực này cần tập trung vào 5 ưu tiên.
Trước hết, củng cố các thể chế xác lập tiền lương để đảm bảo đối thoại ba bên
thực chất giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và
người lao động, đồng thời thúc đẩy thương lượng tập thể. Thứ hai, đảm bảo sự cân bằng giữa công bằng và bền vững, nghĩa là tiền
lương đáp ứng nhu cầu của người lao động và gia đình trong khi vẫn phản ánh thực
tiễn kinh tế.
Thứ
ba, khai thác hiệu quả dữ liệu để đưa ra các quyết định sáng suốt và hiệu quả. Thứ tư, liên kết các sáng kiến về lương đủ sống sao cho các nỗ
lực của khu vực tư nhân và xã hội dân sự, gắn với các nguyên tắc ILO và khuôn khổ
quốc gia.
Thứ năm, giải quyết bất bình đẳng và
nguyên nhân gốc rễ của lương thấp bằng cách giảm tình trạng phi chính thức,
thúc đẩy việc làm thỏa đáng, nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo mọi người
lao động đều được hưởng một phần công bằng từ thành quả phát triển kinh tế.
Đại diện ILO cũng cho rằng, với lực lượng lao động khổng lồ và vai trò động lực kinh tế toàn
cầu, Châu Á - Thái Bình Dương có cơ hội chứng minh rằng mức lương đủ sống không chỉ là khát
vọng, mà hoàn toàn khả thi thông qua một cách tiếp cận có hệ thống, dựa trên đối
thoại xã hội.
“Nếu
thành công, tác động sẽ vượt xa khỏi khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương sẽ trở
thành tấm gương toàn cầu, cho thấy lương đủ sống chính là nền tảng của tăng trưởng
bền vững, việc làm thỏa đáng, giảm nghèo và bất bình đẳng. Đồng thời, bảo đảm công bằng xã hội và nhân phẩm cho mọi người
lao động”, bà Kaori Nakamura-Osaka nhấn mạnh.
Ngày 23/9/2025, ILO và Chính phủ Sri Lanka sẽ đồng tổ chức Đối thoại
Khu vực về Lương đủ sống lần đầu tiên trong khuôn khổ Liên minh Toàn cầu vì
Công bằng Xã hội. Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người
lao động, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế sẽ tụ họp tại Colombo để trao
đổi ý tưởng và định hình giải pháp.
Đoàn Việt Nam dự kiến có sự tham dự của đại diện Bộ Nội Vụ Việt Nam và
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI).
Một điểm nhấn quan trọng tại sự kiện này là việc
công bố Kho dữ liệu số Châu Á – Thái Bình Dương về Lương tối thiểu – nền tảng
trực tuyến tiên phong tổng hợp dữ liệu chính thức về lương tối thiểu và các chỉ
số liên quan, hỗ trợ đối thoại xã hội dựa trên bằng chứng, minh bạch và thống
nhất hơn trong việc xác lập mức lương thỏa đáng và cân bằng.
Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu
Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự
Áp lực tuyển dụng giữa các doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực, theo chuyên gia ManpowerGroup...
Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy laser hỏng
Theo Bộ Y tế, vụ việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế...
Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi
Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.
Lao động đi xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng
Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn trong những tình huống bất khả kháng, mức từ 7 - 30 triệu đồng tùy từng trường hợp...
"Gùi" nhà mới lên non cao xứ Nghệ
Những ngày này, tại nhiều bản làng miền Tây xứ Nghệ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cán bộ, chiến sĩ Công an cùng bà con tất bật dựng nhà, xây trường. Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt được gùi vác trên vai, mồ hôi thấm đẫm áo. Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, lực lượng Công an đang nỗ lực hết mình để người dân vùng lũ sớm có chỗ ở vững chắc.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: