[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…
Tham dự Lễ kỷ niệm có bà Camilla Mellander, Tổng Vụ trưởng
phụ trách Chính sách Thương mại, Bộ Ngoại giao Thụy Điển; đại diện Quốc hội,
Bộ Ngoại giao Thụy Điển; Đại sứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, các nước ASEAN… và
nhiều đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế ở Stockholm.
Cùng với đó là gần
300 khách mời là cộng đồng người Việt Nam và bạn bè sở tại. Đặc biệt, sự kiện
còn vinh dự đón đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cử
sang học tập, tìm hiểu mô hình chính phủ an sinh xã hội của Thuỵ Điển.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần
Văn Tuấn khẳng định: “Quốc khánh 2/9 là ngày thiêng liêng trong lịch sử dân tộc
Việt Nam, đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị giữa
Việt Nam và Thụy Điển – một đất nước luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình
cảm nồng ấm trong nhiều thập kỷ”.
Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đưa quan hệ song
phương giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và bền vững, vì
lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung.
Tổng vụ trưởng Chính sách Thương mại Camilla Mellander đánh
giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Thụy Điển và
Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Bà cho rằng những hoạt động ý nghĩa như hôm nay
không chỉ thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn giúp Thuỵ Điển
hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và bản sắc Việt Nam – một đất nước
giàu truyền thống, năng động và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên
trường quốc tế.
Với với chủ đề “Hữu nghị bền vững - Văn hóa và Ẩm thực Việt
Nam tỏa sáng tại Thụy Điển”, tại buổi lễ, các khách mời đã được theo dõi bộ
phim tài liệu “80 năm xây dựng và phát triển đất nước” giới thiệu những hình
ảnh sinh động về văn hóa, du lịch, kinh tế – xã hội của Việt Nam, tái hiện hình
ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc truyền thống.
Đáng lưu ý, Alexander Trần và Ayaan Wolven - hai thành viên
của đội tuyển quốc gia Thụy Điển vừa giành
Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế được tổ chức tại
Trung Quốc (8/2025) đã được vinh danh.
Alexander Trần là học sinh gốc Việt tại
Thụy Điển, trong khi Ayaan Wolven là con một lãnh đạo Vụ khu vực của Bộ Ngoại
giao Thụy Điển. Đây vừa là niềm vinh dự lớn lao của cộng đồng người Việt tại
địa bàn, vừa là minh chứng sinh động thể hiện một tương lai gắn kết bền chặt
giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thụy Điển trong kỷ nguyên phát triển khoa
học - công nghệ của thế giới.
Đặc biệt nhất, ẩm thực chính là điểm nhấn khó quên của buổi
lễ. Không khí trở nên sôi nổi khi quan khách cùng thưởng thức những món ăn tiêu
biểu từ ba miền đất nước: bánh phồng tôm Cà Mau ăn cùng hến xào, nem Hà Nội,
bún bò trộn Nam Bộ, thịt heo xiên nướng lá mắc mật và bánh đa cá rô Hưng Yên...
Mỗi món ăn không chỉ chinh phục thực khách bằng hương vị tinh tế, mà còn là
“đại sứ văn hóa” kể nên câu chuyện về sự phong phú, tinh thần sáng tạo và chiều
sâu truyền thống của ẩm thực Việt Nam.
Cũng tại khuôn viên Đại sứ quán, một bộ sưu tập hàng chục
bức ảnh về quan hệ Việt Nam - Thụy Điển và hình ảnh đất nước, con người, văn
hóa
Việt Nam đã được trưng bày, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các quan khách tham dự
chương trình.
Lễ kỷ niệm khép lại bằng thông điệp lan tỏa: “Việt Nam – một đất
nước hòa bình, thân thiện, luôn là đối tác tin cậy và người bạn chân thành, sẵn
sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển
bền vững”.
