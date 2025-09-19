Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Phương Thảo - Tiến Tuấn

19/09/2025, 09:40

Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Lễ kỷ niệm diễn ra với sự tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam – Thụy Điển sẽ ngày càng bền chặt trong tương lai. Ảnh: Tiến Tuấn.
Lễ kỷ niệm diễn ra với sự tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam – Thụy Điển sẽ ngày càng bền chặt trong tương lai. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tham dự Lễ kỷ niệm có bà Camilla Mellander, Tổng Vụ trưởng phụ trách Chính sách Thương mại, Bộ Ngoại giao Thụy Điển; đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại giao Thụy Điển; Đại sứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, các nước ASEAN… và nhiều đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế ở Stockholm.

Cùng với đó là gần 300 khách mời là cộng đồng người Việt Nam và bạn bè sở tại. Đặc biệt, sự kiện còn vinh dự đón đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cử sang học tập, tìm hiểu mô hình chính phủ an sinh xã hội của Thuỵ Điển.

Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng vụ trưởng Chính sách Thương mại Camilla Mellander phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng vụ trưởng Chính sách Thương mại Camilla Mellander phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn khẳng định: “Quốc khánh 2/9 là ngày thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Điển – một đất nước luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm nồng ấm trong nhiều thập kỷ”.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đưa quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung.

Tổng vụ trưởng Chính sách Thương mại Camilla Mellander đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Thụy Điển và Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Bà cho rằng những hoạt động ý nghĩa như hôm nay không chỉ thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn giúp Thuỵ Điển hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và bản sắc Việt Nam – một đất nước giàu truyền thống, năng động và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Bộ phim tài liệu “80 năm xây dựng và phát triển đất nước” được trình chiếu trong buổi lễ.
Bộ phim tài liệu "80 năm xây dựng và phát triển đất nước" được trình chiếu trong buổi lễ.
Alexander Trần và Ayaan Wolven - hai thành viên của đội tuyển quốc gia Thụy Điển vừa giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.
Alexander Trần và Ayaan Wolven - hai thành viên của đội tuyển quốc gia Thụy Điển vừa giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Với với chủ đề “Hữu nghị bền vững - Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển”, tại buổi lễ, các khách mời đã được theo dõi bộ phim tài liệu “80 năm xây dựng và phát triển đất nước” giới thiệu những hình ảnh sinh động về văn hóa, du lịch, kinh tế – xã hội của Việt Nam, tái hiện hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc truyền thống.

Đáng lưu ý, Alexander Trần và Ayaan Wolven - hai thành viên của đội tuyển quốc gia Thụy Điển vừa giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc (8/2025) đã được vinh danh.

Alexander Trần là học sinh gốc Việt tại Thụy Điển, trong khi Ayaan Wolven là con một lãnh đạo Vụ khu vực của Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Đây vừa là niềm vinh dự lớn lao của cộng đồng người Việt tại địa bàn, vừa là minh chứng sinh động thể hiện một tương lai gắn kết bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thụy Điển trong kỷ nguyên phát triển khoa học - công nghệ của thế giới.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Đặc biệt nhất, ẩm thực chính là điểm nhấn khó quên của buổi lễ. Không khí trở nên sôi nổi khi quan khách cùng thưởng thức những món ăn tiêu biểu từ ba miền đất nước: bánh phồng tôm Cà Mau ăn cùng hến xào, nem Hà Nội, bún bò trộn Nam Bộ, thịt heo xiên nướng lá mắc mật và bánh đa cá rô Hưng Yên...

Mỗi món ăn không chỉ chinh phục thực khách bằng hương vị tinh tế, mà còn là “đại sứ văn hóa” kể nên câu chuyện về sự phong phú, tinh thần sáng tạo và chiều sâu truyền thống của ẩm thực Việt Nam.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Cũng tại khuôn viên Đại sứ quán, một bộ sưu tập hàng chục bức ảnh về quan hệ Việt Nam - Thụy Điển và hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đã được trưng bày, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các quan khách tham dự chương trình.

Lễ kỷ niệm khép lại bằng thông điệp lan tỏa: “Việt Nam – một đất nước hòa bình, thân thiện, luôn là đối tác tin cậy và người bạn chân thành, sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh tiêu dùng

Chủ đề:

80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)

