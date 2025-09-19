Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi
Nguyễn Thuấn
19/09/2025, 09:23
Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.
Chiều 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh
Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chuyển
nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát
thải nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA).
NGUỒN LỰC QUÝ GIÁ CHO BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNG
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải
khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (WB). Theo đó, giai đoạn
2018–2025, 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (trước sáp nhập hành chính) sẽ chuyển nhượng
10,3 triệu tấn CO2 tương đương, với tổng giá trị 51,5 triệu USD.
Trong đó, Nghệ An là địa phương
có diện tích tự nhiên lớn nhất, 1.648.649 ha, với gần 1 triệu ha đất có rừng. Địa
hình chủ yếu là núi cao, dân cư đa dạng về thành phần dân tộc, đời sống kinh tế
xã hội còn nhiều khó khăn. Trước bối cảnh nguồn vốn ngân sách dành cho bảo vệ rừng
hạn hẹp, dòng vốn ERPA và dịch vụ môi trường rừng đã trở thành “phao cứu sinh”,
giúp tỉnh duy trì ổn định công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời giảm
đáng kể gánh nặng cho ngân sách.
Tính đến tháng 9/2025, Nghệ An đã
tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA. Dự kiến đến hết năm 2025, tỉnh sẽ giải ngân
trên 324 tỷ đồng, đạt 91% tổng nguồn thu. Số tiền này không chỉ giúp duy trì độ
che phủ rừng ổn định ở mức 59,01% (năm 2024), mà còn khẳng định vai trò của Nghệ
An trong việc thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, hướng
tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nguồn kinh phí ERPA đã được phân
bổ rộng khắp: 26 chủ rừng là tổ chức trên địa bàn dự kiến nhận tổng cộng 211 tỷ
đồng đến hết năm 2025, qua đó tăng tính chủ động trong quản lý rừng, giảm áp lực
lên ngân sách Nhà nước. Hơn 278 cuộc kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để đảm
bảo việc chi trả công khai, minh bạch; hệ thống phần mềm quản lý tài chính ERPA
được đưa vào vận hành, góp phần hiện đại hóa công tác lâm nghiệp.
LAN TỎA LỢI ÍCH TỚI CỘNG ĐỒNG DÂN
CƯ
Không chỉ góp phần giữ màu xanh rừng,
ERPA còn mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục nghìn hộ dân vùng cao. Trên
31 nghìn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã được nhận chi trả
từ nguồn vốn này, phần lớn là đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2024, toàn tỉnh có 457 cộng đồng
tham gia quản lý rừng, được hỗ trợ gần 64 tỷ đồng cho sinh kế và khoán bảo vệ rừng.
Năm 2025, số cộng đồng tham gia thỏa thuận quản lý rừng với các chủ rừng tổ chức
là 418, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng.
Mỗi cộng đồng được nhận hỗ trợ tối
đa 50 triệu đồng/năm. Dù con số chưa lớn, song nguồn kinh phí đã giúp bà con
triển khai nhiều công trình thiết thực: làm mái tôn nhà văn hóa, xây dựng đường
bê tông, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, công trình nước sạch nông thôn, bếp
ăn tập thể... Những dự án này vừa cải thiện điều kiện sống, vừa gắn trách nhiệm
cộng đồng với công tác bảo vệ rừng.
Song song với chi trả, tỉnh đã tổ
chức hơn 150 lớp tập huấn, gần 100 tin bài, ba phóng sự chuyên đề và nhiều tài
liệu truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhờ đó, đồng bào dân tộc thiểu
số đã nhìn thấy rõ hơn giá trị kinh tế và môi trường của rừng, từ đó thay đổi
hành vi, chung tay giữ rừng.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng
thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Công tác lập danh sách và chi trả cho hàng
chục nghìn chủ rừng còn khó khăn do cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, thường xuyên biến
động. Mức hỗ trợ sinh kế 50 triệu đồng/cộng đồng/năm chưa đáp ứng được nhu cầu
thực tế ở vùng sâu, vùng xa. Các biện pháp lâm sinh triển khai còn hạn chế, thủ
tục phức tạp, thời gian thực hiện ngắn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: để phát huy hiệu quả, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy
nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đúng đối tượng; hoàn thiện dữ liệu chủ rừng;
tăng cường chi trả qua tài khoản ngân hàng; đồng thời đa dạng hóa các mô hình
sinh kế gắn với chương trình OCOP, du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa, phát triển
lâm nghiệp bền vững.
Nghệ An cũng sẽ mở rộng đào tạo,
tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, giám sát cho cán bộ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, công nghệ GIS và ảnh vệ tinh trong giám sát diện tích rừng.
Việc triển khai ERPA cần gắn chặt với kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu,
phòng chống thiên tai, nhất là tại những địa bàn thường xuyên bị lũ lụt, sạt lở.
Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo
tỉnh kiến nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép kéo dài thời
gian thí điểm, sớm xây dựng giai đoạn 2, đồng thời có hướng dẫn cụ thể về sử dụng
nguồn kinh phí tồn dư sau năm 2025. Cần điều chỉnh, mở rộng đối tượng và nội
dung chi, nâng mức hỗ trợ sinh kế cho phù hợp hơn với thực tế. Đặc biệt, cần
cho phép thử nghiệm cơ chế liên kết tài chính ERPA với các mô hình kinh tế lâm
nghiệp, OCOP và du lịch sinh thái.
“Có thể khẳng định, ERPA đã mở ra
một hướng đi mới, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho công tác bảo vệ và phát triển
rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời khẳng định cam kết
của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu” – ông Nguyễn
Văn Đệ nhấn mạnh.
Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030
19:16, 18/09/2025
Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng
17:07, 09/09/2025
Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh
14:26, 08/09/2025
Đọc thêm
Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030
Trong giai đoạn 2021- 2030, Việt Nam cần khoảng 55- 92 tỷ USD để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần, dự kiến mỗi năm Việt Nam phải huy động thêm từ 2,7 đến hơn 6 tỷ USD từ nguồn vốn ngoài ngân sách...
Yêu cầu công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, có chính sách hỗ trợ cụ thể
Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chi tiết, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt. Công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân, doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện...
Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo
Chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhưng cũng đặt ra thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc “lấp đầy khoảng trống kỹ năng” là một trong những điều kiện tiên quyết để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất xanh và năng lượng tái tạo…
Đánh giá rủi ro và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu với các đô thị
Việc đánh giá rủi ro, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với đô thị là cần thiết để nhận diện các nguy cơ, từ đó xây dựng các giải pháp quy hoạch, quản lý và đầu tư thích hợp. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có các tài liệu, hướng dẫn chuyên biệt để đánh giá tính dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu áp dụng cho khu vực đô thị...
Nâng tầm giá trị cây luồng, xây dựng kinh tế rừng bền vững
Những năm gần đây, cây luồng không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn trở thành “cây thoát nghèo” cho đồng bào dân tộc ở Phú Lệ, vùng miền núi xứ Thanh. Từ cách làm truyền thống dựa vào tự nhiên, người dân nơi đây đang từng bước thay đổi tập quán, áp dụng kỹ thuật thâm canh và hướng tới quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: