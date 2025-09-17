[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva
Phương Thảo - Tiến Tuấn
17/09/2025, 09:21
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…
Ngày 15/9/2025, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên
Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại
Geneva đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Tham dự sự kiện có bà Amy Pope - Tổng giám đốc IOM; bà Doreen
Bogdan-Martin - Tổng thư ký ITU; ông Erik Marzolf - Vụ trưởng Vụ các vấn đề
chính trị và quan hệ đối tác, Văn phòng LHQ tại Geneva và hơn 60 Đại sứ, Trưởng
phái đoàn các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế và cộng đồng
người Việt Nam tại Thụy Sỹ, tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp và đậm
tình hữu nghị.
Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan
Dũng đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong
suốt quá trình đó, Việt Nam luôn đề cao giá trị của hòa bình, của tự do, của phẩm
giá và quyền con người, coi trọng đoàn kết và hội nhập quốc tế, quyết tâm thúc
đẩy sự nghiệp phát triển.
Đại sứ nhấn mạnh, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt
Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới, nằm trong nhóm 30
quốc gia xuất khẩu lớn nhất, top 15 điểm đến FDI toàn cầu; có quan hệ ngoại
giao với 194 quốc gia, thiết lập 38 khuôn khổ quan hệ đối tác các cấp... và ngày
càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc
tế, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới qua nhiều
hoạt động cụ thể.
Đại sứ cũng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào và bạn bè quốc tế
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ cũng khẳng định,
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết của toàn dân
tộc, Việt Nam đang bước vào một Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo,
hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi xanh và số, hướng tới mục tiêu đến năm
2045 trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của hệ thống đa phương do
Liên Hợp Quốc dẫn dắt trong tám thập kỷ qua là nền tảng quan trọng cho hòa
bình, hợp tác và phát triển toàn cầu. Đồng thời Đại sứ
cũng cho rằng hiện nay hệ thống đa phương cần cải tổ để đáp ứng với yêu cầu của
thời đại mới, kêu gọi các quốc gia chung tay.
Đại sứ cũng nhắc lại, Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân
quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028. Với sự ủng hộ của ASEAN và Nhóm châu
Á – Thái Bình Dương, Việt Nam cam kết nếu trúng cử sẽ tiếp tục là thành viên
tích cực, xây dựng và có trách nhiệm, đóng góp vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền
con người trên phạm vi toàn cầu.
Điểm nhấn độc đáo của Lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa –
nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Tiết mục mở màn với các ca khúc “Viết tiếp Câu
chuyện Hòa bình” và “Ngày hội Non sông” đã mang đến không khí trang trọng, rộn
ràng của ngày hội lớn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của những người Việt
Nam xa quê hương.
Đặc biệt, chương trình trình diễn Áo dài truyền thống của
nhà thiết kế Xuân Hồng trên nền nhạc dân tộc do các nghệ sĩ từ Trung tâm Văn
hóa Việt Nam tại Pháp thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Bộ sưu tập mang chủ
đề “Niềm tự hào Việt Nam” gồm bốn phần: “Rồng – Phượng”, “Sông – Núi”, “Sắc
Xuân” và “Hoa Sen”, tôn vinh cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp thiên nhiên, sức sống và
tinh thần quật cường của con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa
và ẩm thực Việt Nam: từ in tranh Đông Hồ, trà sen, khám phá mỹ thuật truyền thống. Đặc biệt các vị khách quốc tế còn được giới thiệu thưởng thức cà phê trứng, cà phê muối đặc biệt do "Sắn.cafe" pha chế …
Hơn 300 khách quốc tế và cộng đồng người
Việt tại Thuỵ Sỹ cũng đã trải nghiệm ẩm thực truyền thống Việt Nam trong tiệc
buffet với các món ăn dân gian đặc sắc của Việt Nam như nem rán, bánh đa xúc hến,
phở bò, nộm sen, canh cải cá rô... do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ben
Gourmet phục vụ.
Các màn trình diễn đàn bầu, đàn T’rưng, K’long Pút đan xen đã
tạo nên bức tranh âm thanh đa dạng, đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với văn hóa
Việt Nam.
