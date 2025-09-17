Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Phương Thảo - Tiến Tuấn

17/09/2025, 09:21

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngày 15/9/2025, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Tham dự sự kiện có bà Amy Pope - Tổng giám đốc IOM; bà Doreen Bogdan-Martin - Tổng thư ký ITU; ông Erik Marzolf - Vụ trưởng Vụ các vấn đề chính trị và quan hệ đối tác, Văn phòng LHQ tại Geneva và hơn 60 Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp và đậm tình hữu nghị.

VnEconomy
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva (Thuỵ Sỹ). Ảnh: Tiến Tuấn.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva (Thuỵ Sỹ). Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong diễn văn khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình đó, Việt Nam luôn đề cao giá trị của hòa bình, của tự do, của phẩm giá và quyền con người, coi trọng đoàn kết và hội nhập quốc tế, quyết tâm thúc đẩy sự nghiệp phát triển.

Đại sứ nhấn mạnh, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới, nằm trong nhóm 30 quốc gia xuất khẩu lớn nhất, top 15 điểm đến FDI toàn cầu; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, thiết lập 38 khuôn khổ quan hệ đối tác các cấp... và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới qua nhiều hoạt động cụ thể.

VnEconomy
Điểm nhấn độc đáo của lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Ảnh: Tiến Tuấn.
Điểm nhấn độc đáo của lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đại sứ cũng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào và bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết của toàn dân tộc, Việt Nam đang bước vào một Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi xanh và số, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của hệ thống đa phương do Liên Hợp Quốc dẫn dắt trong tám thập kỷ qua là nền tảng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu. Đồng thời Đại sứ cũng cho rằng hiện nay hệ thống đa phương cần cải tổ để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới, kêu gọi các quốc gia chung tay.

VnEconomy
Khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.
Khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đại sứ cũng nhắc lại, Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028. Với sự ủng hộ của ASEAN và Nhóm châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam cam kết nếu trúng cử sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, xây dựng và có trách nhiệm, đóng góp vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Điểm nhấn độc đáo của Lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Tiết mục mở màn với các ca khúc “Viết tiếp Câu chuyện Hòa bình” và “Ngày hội Non sông” đã mang đến không khí trang trọng, rộn ràng của ngày hội lớn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của những người Việt Nam xa quê hương.

VnEconomy
Màn trình diễn Áo dài truyền thống do chính các cán bộ, chuyên viên Phái đoàn trong vai trò
Màn trình diễn Áo dài truyền thống do chính các cán bộ, chuyên viên Phái đoàn trong vai trò "người mẫu". Ảnh: Tiến Tuấn.

Đặc biệt, chương trình trình diễn Áo dài truyền thống của nhà thiết kế Xuân Hồng trên nền nhạc dân tộc do các nghệ sĩ từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Bộ sưu tập mang chủ đề “Niềm tự hào Việt Nam” gồm bốn phần: “Rồng – Phượng”, “Sông – Núi”, “Sắc Xuân” và “Hoa Sen”, tôn vinh cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp thiên nhiên, sức sống và tinh thần quật cường của con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa và ẩm thực Việt Nam: từ in tranh Đông Hồ, trà sen, khám phá mỹ thuật truyền thống. Đặc biệt các vị khách quốc tế còn được giới thiệu thưởng thức cà phê trứng, cà phê muối đặc biệt  do "Sắn.cafe" pha chế …

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Hơn 300 khách quốc tế và cộng đồng người Việt tại Thuỵ Sỹ cũng đã trải nghiệm ẩm thực truyền thống Việt Nam trong tiệc buffet với các món ăn dân gian đặc sắc của Việt Nam như nem rán, bánh đa xúc hến, phở bò, nộm sen, canh cải cá rô... do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ben Gourmet phục vụ.

Các màn trình diễn đàn bầu, đàn T’rưng, K’long Pút đan xen đã tạo nên bức tranh âm thanh đa dạng, đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với văn hóa Việt Nam.

VnEconomy