Thứ Sáu, 19/09/2025

Đầu tư

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Gia Huy

19/09/2025, 14:08

Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020.

Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 quy định cách xác định tuổi của tàu biển. 

Theo đó, tuổi của tàu biển được tính bằng số năm và bắt đầu từ ngày bàn giao tàu biển. Ngày bàn giao tàu biển là ngày hoàn thành cuộc kiểm tra lần đầu trước khi tàu được đưa vào sử dụng làm cơ sở cho việc cấp các giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và được ghi trên các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đó.

Tuổi tàu biển được tính bằng số năm và bắt đầu từ ngày bàn giao để đưa vào sử dụng cũng sẽ sát với thời gian thực tế hoạt động của tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mua, bán với lộ trình, giá thành hợp lý mà vẫn phù hợp với giới hạn tuổi tàu biển được đăng ký tại Việt Nam.

Cách xác định tuổi tàu theo ngày bàn giao góp phần thúc đẩy doanh nghiệp vận tải biển trang bị những tàu phù hợp với tài chính, năng lực khai thác, nâng cao tổng trọng tải toàn phần (GRT) đội tàu biển quốc gia, nhằm làm tăng thị phần vận tải biển của đội tàu biển quốc gia giảm bớt lệ thuộc vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của các hãng tàu nước ngoài là cần thiết.

Bên cạnh đó, Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như: Đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời; chấp nhận các hồ sơ, thủ tục, dữ liệu điện tử để phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan đăng ký tàu biển.

Nghị định 247/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 30/10/2025.

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới
14:13, 29/08/2025

14:13, 29/08/2025

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên toàn quốc
23:39, 25/08/2025

23:39, 25/08/2025

Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên toàn quốc

Tỉnh Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ
15:07, 13/08/2025

15:07, 13/08/2025

Tỉnh Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ

cảng biển đầu tư Nghị định 247/2025/NĐ-CP tàu biển

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...

Hà Tĩnh có thêm dự án nhà máy điện gió hơn 17.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh có thêm dự án nhà máy điện gió hơn 17.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có tổng vốn đầu tư dự kiến 17.051 tỷ đồng, được thực hiện tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh...

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản dừng chủ trương đầu tư tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ), thuộc phường Đông Tiến. Đây là dự án từng được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối cao tốc Bắc – Nam với trung tâm đô thị Thanh Hóa...

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 với tổng chiều dài ban đầu là 30km đã được rút ngắn còn 6km, tổng mức đầu tư cũng từ 3.695 tỷ đồng giảm xuống còn không quá 415 tỷ đồng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Đầu tư

2

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Đầu tư

3

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Dân sinh

4

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

5

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy