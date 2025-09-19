Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020.

Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 quy định cách xác định tuổi của tàu biển.

Theo đó, tuổi của tàu biển được tính bằng số năm và bắt đầu từ ngày bàn giao tàu biển. Ngày bàn giao tàu biển là ngày hoàn thành cuộc kiểm tra lần đầu trước khi tàu được đưa vào sử dụng làm cơ sở cho việc cấp các giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và được ghi trên các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đó.

Tuổi tàu biển được tính bằng số năm và bắt đầu từ ngày bàn giao để đưa vào sử dụng cũng sẽ sát với thời gian thực tế hoạt động của tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mua, bán với lộ trình, giá thành hợp lý mà vẫn phù hợp với giới hạn tuổi tàu biển được đăng ký tại Việt Nam.

Cách xác định tuổi tàu theo ngày bàn giao góp phần thúc đẩy doanh nghiệp vận tải biển trang bị những tàu phù hợp với tài chính, năng lực khai thác, nâng cao tổng trọng tải toàn phần (GRT) đội tàu biển quốc gia, nhằm làm tăng thị phần vận tải biển của đội tàu biển quốc gia giảm bớt lệ thuộc vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của các hãng tàu nước ngoài là cần thiết.

Bên cạnh đó, Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như: Đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời; chấp nhận các hồ sơ, thủ tục, dữ liệu điện tử để phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan đăng ký tàu biển.

Nghị định 247/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 30/10/2025.