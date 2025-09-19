Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề AIPA-46

Việt An

19/09/2025, 13:07

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số trọng tâm hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác trong các vấn đề chiến lược; tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, logistics...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack. Ảnh: TTXVN.

Chiều 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cám ơn Lào đã cử Đoàn cấp cao dẫn đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; lực lượng quân đội Lào sang tham gia diễu binh tại sự kiện, góp phần làm nên thành công của Lễ kỷ niệm và coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng đất nước Lào.

Một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack nhấn mạnh 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachack mong muốn Quốc hội hai bên hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Chính phủ hai nước trong việc triển khai các thỏa thuận, dự án giữa hai Chính phủ và địa phương hai nước.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để sớm hoàn thành các mục tiêu lớn đã đề ra.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực; phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hai bên đánh giá cao Ban Biên soạn cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện phát triển” của Quốc hội hai nước đã nỗ lực, tích cực phối hợp, cơ bản đã hoàn thiện việc biên soạn và xuất bản vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số trọng tâm hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác trong các vấn đề chiến lược; tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, logistics. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Lào tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy, trong đó có bộ máy của Quốc hội; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để tiếp nối truyền thống, giữ gìn và vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong khuôn khổ song phương và đa phương; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề chiến lược; phối hợp giám sát việc triển khai các dự án hợp tác đầu tư trọng điểm, các thỏa thuận song phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy