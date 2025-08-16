Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh

Tuấn Dũng

16/08/2025, 08:09

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả cho lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình quy mô lớn trên cả nước vào ngày 19/8/2025, chào mừng 80 năm Quốc khánh…

Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là điểm cầu chính kết nối các điểm cầu lớn khác trên toàn quốc trong ngày 19/8. Ảnh minh hoạ
Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là điểm cầu chính kết nối các điểm cầu lớn khác trên toàn quốc trong ngày 19/8. Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính. 

BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

Công điện nêu rõ để chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) vào ngày 19/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 57/CĐ-TTg và Công điện số 129/CĐ-TTg giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan.

Thời gian đến ngày 19/8/2025 còn rất ít, để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 129/CĐ-TTg và chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình sao cho trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Hoài Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn thành vào dịp 19/8 tới. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.
Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Hoài Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn thành vào dịp 19/8 tới. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư/nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Xây dựng trong quá trình chuẩn bị để buổi Lễ diễn ra thành công, tốt đẹp.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm tiến độ, chất lượng các sự kiện được giao chủ trì tổ chức, bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện (nhà rạp, bàn ghế, âm thanh, màn hình led, điện lưới…); phối hợp với VNPT, Viettel kết nối đường truyền; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam/Đài truyền hình địa phương sản xuất, cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kịch bản, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Thủ tướng lưu ý cần chủ động lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện để tổ chức thực hiện; đồng thời, chủ động mời đại diện các cơ quan, đơn vị, người dân có liên quan đến tham dự buổi Lễ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, VNPT, Viettel của tỉnh/thành phố bảo đảm kết nối đường truyền, cung cấp hình ảnh trực tuyến từ các điểm cầu trên địa bàn địa phương với điểm cầu chính Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại thành phố Hà Nội.

Các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, nguồn điện, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện. Giao một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố hoặc người được ủy quyền để chỉ đạo, phối hợp với Ban tổ chức; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sự kiện do UBND tỉnh/thành phố tổ chức đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Đối với các điểm cầu chính có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành trung ương tham dự, chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình của tỉnh/thành phố bố trí người dẫn chương trình tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh/thành phố; sản xuất, cung cấp hình ảnh cho VNPT, Viettel để truyền đến điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VNPT, Viettel tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên các màn hình led tại sự kiện.

Tại các điểm cầu còn lại, chỉ đạo chủ đầu tư/ban quản lý dự án, nhà đầu tư các công trình, dự án yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với VNPT, Viettel cung cấp tín hiệu truyền hình đến điểm cầu trung tâm và tiếp nhận, phát hình ảnh chương trình trên màn hình led tại sự kiện.

PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN HÌNH VÀ SỨC LAN TOẢ

Thủ tướng giao Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi Lễ gửi Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong ngày 15/8/2025 để tổng hợp, thống nhất triển khai tại các điểm cầu.

Chủ trì truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh và hệ sinh thái mạng xã hội của Đài. Chủ trì sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp và trực tuyến giữa các điểm cầu (khoảng 80 điểm cầu), nhận tín hiệu từ VNPT, Viettel và phát sóng trên VTV.

Thủ tướng yêu cầu VTV phối hợp VNPT, Viettel, các đài truyền hình địa phương, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh, ghi hình các cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phát biểu tại các điểm cầu có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lãnh đạo địa phương tham dự.

Cùng với đó, chịu trách nhiệm tổng duyệt chương trình lên sóng theo kịch bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu ứng, sức lan tỏa. Chủ trì xây dựng chương trình ca nhạc (đặc sắc, tiêu biểu) tại điểm cầu chính nhằm thúc đẩy, khơi dậy khí thế hào hùng, tạo động lực truyền cảm hứng để người dân, doanh nghiệp tiếp tục tham gia đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Cao tốc Tuý Loan - Hoài Liên sẵn sàng thông tuyến vào dịp 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Cao tốc Tuý Loan - Hoài Liên sẵn sàng thông tuyến vào dịp 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

VTV bố trí người dẫn chương trình tại các điểm cầu có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, người dân trực tiếp phát biểu. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan khác theo kế hoạch và chương trình.

Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viettel chịu trách nhiệm về hạ tầng đường truyền, đảm bảo nối thông đường truyền trước 15 giờ ngày 15/8/2025.

Đặc biệt cần cung cấp nhân sự phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu (đề nghị gửi danh sách cán bộ phụ trách cho ban tổ chức). Cung cấp toàn bộ tín hiệu trực tuyến của sự kiện sử dụng để phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia; tổng hợp hình ảnh các điểm cầu và cung cấp tín hiệu phát trên màn hình led tại các điểm cầu; ban hành hồ sơ yêu cầu để hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ quản dự án triển khai kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (điểm cầu trung tâm) chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện tại điểm cầu chính - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia theo đúng kế hoạch, kịch bản, yêu cầu. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan triển khai việc kết nối đường truyền cầu truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ các điểm cầu về điểm cầu chính thành phố Hà Nội...

Một đoạn của cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông tuyến vào dịp 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Một đoạn của cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông tuyến vào dịp 19/8. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, điều tiết phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý tổng thể; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

