Chuẩn bị khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Ban đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định. Dự kiến sẽ khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1 vào ngày 30/6/2026.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 được phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 8/2025; tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng; cầu có tổng chiều dài 830m, trong đó phần cầu hơn 577m, còn lại là đường dẫn hai đầu cầu phía Bắc và phía Nam; thời gian hoàn thành năm 2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) với tổng diện tích khoảng 70.000m2, liên quan đến 5 tổ chức, 01 hộ gia đình. Dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng đợt 1 vào ngày 30/4/2026 và đợt 2 vào ngày 30/6/2026.

Hiện, Chủ đầu tư dự án Cầu Trà Khúc 1 đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục chọn thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 30/6/2026.

Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu cấp đặc biệt, yêu cầu cao về kỹ thuật, đặc biệt là hệ dây võng tự neo - một kết cấu mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, Dự án Cầu Trà Khúc 1 là công trình trọng điểm, bức thiết, tạo động lực tăng trưởng, phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Chính vì vậy, ông Hoàng yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi) phải khẩn trương ban hành kế hoạch riêng cho từng hạng mục của dự án, trong đó đưa ra các mốc thời gian thực hiện từng phần việc với giải pháp khả thi, đảm bảo việc triển khai đúng kế hoạch đề ra.

“Đã cam kết, thống nhất khởi công dự án vào thời điểm nào thì Chủ đầu tư phải quyết liệt hoàn thành các điều kiện đúng quy định pháp luật trước khi chính thức khởi công”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh và yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các phần việc liên quan, quyết tâm thực hiện đúng cam kết khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1 vào trước ngày 30/6/2026.