Chuẩn bị khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng

Ngô Anh Văn

01/04/2026, 10:11

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Ban đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định. Dự kiến sẽ khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1 vào ngày 30/6/2026.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1,tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 được phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 8/2025; tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng; cầu có tổng chiều dài 830m, trong đó phần cầu hơn 577m, còn lại là đường dẫn hai đầu cầu phía Bắc và phía Nam; thời gian hoàn thành năm 2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) với tổng diện tích khoảng 70.000m2, liên quan đến 5 tổ chức, 01 hộ gia đình. Dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng đợt 1 vào ngày 30/4/2026 và đợt 2 vào ngày 30/6/2026.

Hiện, Chủ đầu tư dự án Cầu Trà Khúc 1 đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục chọn thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 30/6/2026.

Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu cấp đặc biệt, yêu cầu cao về kỹ thuật, đặc biệt là hệ dây võng tự neo - một kết cấu mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, Dự án Cầu Trà Khúc 1 là công trình trọng điểm, bức thiết, tạo động lực tăng trưởng, phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Chính vì vậy, ông Hoàng yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi) phải khẩn trương ban hành kế hoạch riêng cho từng hạng mục của dự án, trong đó đưa ra các mốc thời gian thực hiện từng phần việc với giải pháp khả thi, đảm bảo việc triển khai đúng kế hoạch đề ra.

“Đã cam kết, thống nhất khởi công dự án vào thời điểm nào thì Chủ đầu tư phải quyết liệt hoàn thành các điều kiện đúng quy định pháp luật trước khi chính thức khởi công”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh và yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các phần việc liên quan, quyết tâm thực hiện đúng cam kết khởi công Dự án Cầu Trà Khúc 1 vào trước ngày 30/6/2026.

Từ khóa:

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Dự án Cầu Trà Khúc 1 Nguyễn Công Hoàng Quảng Ngãi

Đọc thêm

Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn công tác để trực tiếp làm việc với nhiều địa phương, qua đó tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành giá cước vận tải đường bộ, đồng thời thúc đẩy các giải pháp bình ổn thị trường...

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động Quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông...

Nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý tài nguyên cũng như tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất đưa 25.000 ha bô xít ra khỏi Quy hoạch 866...

Các khó khăn về cơ chế, chính sách và hạ tầng… trong phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam vẫn là những rào cản đáng kể, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chưa mạnh dạn mở rộng hiện diện trên thị trường.

Bên cạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đang trở nên ngày càng cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu về điện và vốn không ngừng gia tăng...

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Du lịch Huế "làm mới" mình bằng công nghệ

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chính thức có hiệu lực

HAG được giảm trừ hơn 1.500 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu HAGLBOND 16.26

SMC đã khắc phục được lỗ lũy kế nhưng vẫn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tổng thống Trump: Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran trong 2-3 tuần tới mà không cần thỏa thuận

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

