Chuẩn vận hành quốc tế - Bảo chứng giá trị bất động sản biểu tượng

Nếu vị trí và kiến trúc tạo nên phần “hữu hình” của một bất động sản biểu tượng, thì chuẩn vận hành quốc tế lại chính là giá trị “vô hình” nâng tầm trải nghiệm sống và bảo chứng sức bền của tài sản. Đây cũng là yếu tố mà giới đầu tư xem như “lõi giá trị” của một trophy asset.

“LÕI GIÁ TRỊ” CỦA BẤT ĐỘNG SẢN BIỂU TƯỢNG

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản cao cấp ngày càng nhiều, thị trường bắt đầu phân hóa rõ rệt. Nhà đầu tư hiện đại không chỉ nhìn vào thiết kế hay cảnh quan, mà còn ưu tiên những dự án áp dụng chuẩn vận hành quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển. Đây là yếu tố quyết định chất lượng lâu dài, khả năng giữ giá và hiệu quả khai thác.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tầm quan trọng của vận hành chuyên nghiệp. Khu căn hộ dịch vụ của Marina Bay Sands duy trì tỷ lệ lấp đầy 97 - 98% trong hơn một thập kỷ, bất chấp biến động du lịch, nhờ quy trình vận hành chuẩn hóa của Las Vegas Sands. Theo nghiên cứu của CBRE Thái Lan, căn hộ biểu tượng gắn với thương hiệu quốc tế tại cùng một vị trí có thể tạo ra lợi nhuận gộp cho thuê cao hơn 50 - 80% so với các dự án không thương hiệu tương đương.

Vận hành chuẩn 5 sao giúp Marina Bay Sands duy trì tỷ lệ lấp đầy cao. Ảnh: Shutterstock.

Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng giá trị tạo ra không đến từ những tiện ích bổ sung sau xây dựng, mà từ việc các thương hiệu quốc tế tiêu chuẩn hóa mọi yếu tố ngay từ đầu: mặt bằng căn hộ, vật liệu, hệ thống kỹ thuật, không gian chung, an toàn, vệ sinh và tiêu chí bền vững. Cách làm này tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn và khiến các dự án có thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn cả ở khía cạnh ở và đầu tư.

Ở các dự án phức hợp có khách sạn và căn hộ dịch vụ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, khối căn hộ thương mại thường hưởng lợi nhờ “hiệu ứng lan tỏa” từ danh tiếng khách sạn. Sự hiện diện của nhà vận hành tầm cỡ giúp tăng niềm tin về chất lượng xây dựng, tư duy thiết kế và kỷ luật dịch vụ. Tất cả tạo nên một chuẩn trải nghiệm đồng nhất cho toàn dự án.

Đồng thời, thương hiệu khách sạn quốc tế cũng đóng vai trò như một “bộ lọc tự nhiên”, thu hút nhóm khách có phong cách sống, mức thu nhập và thị hiếu thẩm mỹ tương đồng. Chính tệp khách hàng này góp phần hình thành cộng đồng cư dân có chất lượng cao, củng cố giá trị xã hội và gia tăng sức hút lâu dài của khối căn hộ thương mại.

CHUẨN VẬN HÀNH QUỐC TẾ NÂNG TẦM LỢI THẾ ĐẦU TƯ

Tại Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng, phân khúc cao cấp ven sông – ven biển ngày càng cạnh tranh. Một số thương hiệu vận hành quốc tế danh tiếng đã hiện diện như Marriott, Hyatt, Hilton và đặc biệt là Accor - thương hiệu có độ phủ và hệ thống vận hành bài bản tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ đạt chuẩn vận hành quốc tế và đồng bộ tiêu chí 5 sao vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, những dự án hội tụ đủ các yếu tố: vị trí biểu tượng - kiến trúc chất lượng - vận hành quốc tế luôn trở thành tâm điểm.

The Legend Danang nằm ngay đầu cầu Rồng sở hữu nhiều ưu thế nổi bật tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng.

The Legend Danang là một trong số ít dự án đạt tiêu chí này. Dự án nằm cạnh cầu Rồng, được thiết kế bởi HBA Singapore theo chuẩn quốc tế với khả năng tối ưu không gian, tách biệt luồng giao thông và bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối cho khu lưu trú và thương mại.

Tòa tháp khách sạn sẽ được vận hành dưới thương hiệu phong cách sống Hyde thuộc Accor – Ennismore, một trong những thương hiệu dẫn dắt mô hình lifestyle hospitality toàn cầu. Dòng khách sạn lifestyle luôn yêu cầu tiêu chuẩn cao trong thiết kế nội khu, cảnh quan và không gian kết nối. Điều này buộc toàn bộ dự án phải đạt mặt bằng thẩm mỹ và trải nghiệm đồng nhất. Nhờ đó, khối căn hộ được thụ hưởng môi trường sống tinh tế, chuẩn quốc tế, từ không gian chung đến từng chi tiết thiết kế.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật, giải trí và sự kiện đặc trưng của mô hình lifestyle tạo ra nguồn năng lượng sôi động, giúp toàn khu phức hợp trở thành điểm đến giàu cảm hứng, mang tính biểu tượng. Cư dân vì vậy có cơ hội hòa mình vào nhịp sống sáng tạo và mang bản sắc riêng.

Tại The Legend Danang, chuẩn vận hành quốc tế được tích hợp từ giai đoạn phát triển nhờ sự hợp tác với các đối tác danh tiếng.

Trong giai đoạn xây dựng, CBRE - đơn vị vận hành nhiều tòa nhà biểu tượng tại châu Á - hiện cũng đang trong quá trình tư vấn vận hành tòa tháp căn hộ sở hữu lâu dài tại dự án The Legend Danang. Mục tiêu là bảo đảm mọi tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ được thiết kế tối ưu cho khai thác dài hạn.

Đại diện CBRE nhấn mạnh: “Một công trình có thể đẹp trong 2-3 năm đầu, nhưng nếu không thiết kế đồng bộ cho vận hành, giá trị sẽ suy giảm nhanh. Chúng tôi phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thiết kế để đảm bảo trải nghiệm 5 sao luôn được duy trì ổn định khi dự án đưa vào sử dụng”.

Chuẩn vận hành quốc tế mang đến nhiều lợi thế: dự án thu hút cư dân thượng lưu, hấp dẫn nhà đầu tư dòng tiền thông thái, duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và nâng uy tín thương hiệu trên thị trường thứ cấp.

Phân khúc cao cấp ngày càng đòi hỏi tính bền vững và sự chuyên nghiệp. Vì vậy, giá trị của bất động sản biểu tượng không chỉ được đo bằng vị trí hay thiết kế, mà còn bằng khả năng vận hành xuất sắc trong nhiều thập kỷ. Một dự án được vận hành bài bản sẽ bảo chứng cho lợi nhuận, sự ổn định và sức hấp dẫn lâu dài.