TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

Với việc ban hành Quy chế hoạt động mới cho Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong định giá đất mà còn tạo ra một cơ chế hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững.

Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 27/5/2025) nhằm thẩm định các phương án giá đất, đảm bảo việc xác định giá đất tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số và đặc biệt chú trọng đến nguyên tắc độc lập, khách quan. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn giảm thiểu các xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình định giá đất.

Quy chế mới được áp dụng cho các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, theo Điều 160 Luật Đất đai năm 2024. Hội đồng bao gồm các thành viên từ nhiều sở, ngành khác nhau như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khác. Sự đa dạng này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc định giá đất đều được xem xét kỹ lưỡng, từ nguyên tắc, phương pháp định giá đến các yếu tố ước tính doanh thu và chi phí phát triển.

Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cùng Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng. Họ chịu trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp, ký ban hành các văn bản thẩm định phương án giá đất cụ thể. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia ý kiến chuyên môn, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của kết quả thẩm định.

Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 10/3/2026, thay thế Quyết định số 1361/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 9/9/2025. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện quy trình định giá đất, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Với sự tham gia của nhiều cơ quan và sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo thành phố, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định đầu tư và phát triển đô thị trong tương lai.