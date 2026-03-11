Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

Hồng Vinh

11/03/2026, 11:07

Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh có chức năng thẩm định các phương án giá đất cụ thể nhằm bảo đảm việc xác định giá đất tuân thủ đúng pháp luật; hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan…

TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể - Ảnh minh họa.

Với việc ban hành Quy chế hoạt động mới cho Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong định giá đất mà còn tạo ra một cơ chế hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững.

Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 27/5/2025) nhằm thẩm định các phương án giá đất, đảm bảo việc xác định giá đất tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số và đặc biệt chú trọng đến nguyên tắc độc lập, khách quan. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn giảm thiểu các xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình định giá đất.

Quy chế mới được áp dụng cho các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, theo Điều 160 Luật Đất đai năm 2024. Hội đồng bao gồm các thành viên từ nhiều sở, ngành khác nhau như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khác. Sự đa dạng này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc định giá đất đều được xem xét kỹ lưỡng, từ nguyên tắc, phương pháp định giá đến các yếu tố ước tính doanh thu và chi phí phát triển.

Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cùng Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng. Họ chịu trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp, ký ban hành các văn bản thẩm định phương án giá đất cụ thể. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia ý kiến chuyên môn, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của kết quả thẩm định.

Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 10/3/2026, thay thế Quyết định số 1361/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 9/9/2025. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện quy trình định giá đất, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Với sự tham gia của nhiều cơ quan và sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo thành phố, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định đầu tư và phát triển đô thị trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

13:51, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

19:58, 07/02/2026

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, giá trung bình 160 triệu/m2

07:35, 29/01/2026

Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, giá trung bình 160 triệu/m2

định giá đất hội đồng thẩm định giá đất phát triển đô thị bền vững Quy chế Hội đồng Thẩm định giá đất TP. Hồ Chí Minh

Hải Phòng: Hàng loạt nhà đất công sản bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Hải Phòng: Hàng loạt nhà đất công sản bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Cơ quan chức năng xác định có 39 cơ sở nhà đất công sản bị cho thuê lại, 15 cơ sở tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bố trí cho người dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh liên kết…

Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình và Dự án Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ.

Hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án Salacia Villas

Hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án Salacia Villas

Sáng 10/3, sự kiện ra quân dự án Salacia Villas đã chào đón hơn 600 chuyên viên kinh doanh đến từ hệ thống 10 đại lý phân phối chiến lược, đánh dấu bước khởi động chính thức cho chiến dịch kinh doanh của dự án trên thị trường.

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Trong số 438 dự án tồn đọng tại địa phương trên cả nước, Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai trong số những địa phương có số lượng dự án lớn bị tồn đọng, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị...

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt

Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…

