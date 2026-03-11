Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 4.0

Thanh Xuân

11/03/2026, 15:37

Bộ Xây dựng vừa ban hành Khung kiến trúc số Bộ Xây dựng phiên bản 4.0, nhằm định hướng cho việc triển khai chuyển đổi số trong ngành xây dựng, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục đích chính của việc ban hành Khung kiến trúc số Bộ Xây dựng phiên bản 4.0 là “quy hoạch” các yêu cầu triển khai chuyển đổi số của Bộ Xây dựng trên cơ sở cập nhật và bổ sung các thành phần, nội dung của Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 3.0 và Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải phiên bản 2.0. Qua đó, giúp định hướng và hỗ trợ đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng trong việc ra quyết định, kiểm soát rủi ro.

Khung kiến trúc số là công cụ giúp Bộ Xây dựng triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện quản lý Nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong Bộ cũng như trong hệ thống chính trị. Đồng thời, góp phần xây dựng hạ tầng dữ liệu số, tăng cường kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành; thúc đẩy việc dùng chung tài nguyên công nghệ thông tin và ứng dụng các công nghệ số hiện đại.

Việc triển khai Khung kiến trúc số phiên bản 4.0 được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ Xây dựng và chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin, hạn chế tình trạng triển khai trùng lặp, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Thông qua việc ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 4.0, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực quản lý. Cụ thể, hoạt động quản lý nhà nước, điều hành hành chính và cung cấp dịch vụ công sẽ thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; từng bước làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công nghệ tiên tiến như: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn...

Theo đó, việc triển khai Khung kiến trúc số Bộ Xây dựng được thực hiện trên một số nguyên tắc chủ đạo. Trước hết, phải phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam và văn bản hướng dẫn liên quan; gắn với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ số của quốc gia và của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, việc đầu tư, triển khai Chính phủ số cần bảo đảm hiệu quả. Phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số và công nghệ số “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”.

