Bắc Ninh sắp có khu cảng cạn và dịch vụ logistics rộng hơn 87ha
11/03/2026, 15:42
Với quy mô hơn 87ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.644 tỷ đồng, Khu cảng cạn và dịch vụ tại phường Phong Khê (Bắc Ninh) có chức năng tích hợp của Trung tâm phân phối dịch vụ logistics và cảng cạn để phục vụ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ logistics theo nhu cầu của thị trường...
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định 405/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong (nay là phường Võ Cường và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh).
Mục tiêu là đầu tư xây dựng Khu cảng cạn và dịch vụ có chức năng tích hợp của trung tâm phân phối dịch vụ logistics và cảng cạn để phục vụ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ logistics theo nhu cầu của thị trường. Trong đó có kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động…
Quy mô sử dụng đất của dự án vào khoảng 871.210,43 m2, bao gồm: Khu cảng cạn khoảng 182.621,4 m2 (đất kho bãi 44.986,95 m2, bãi container 114.141,65 m2, văn phòng điều hành 2.887,06 m2, trụ sở cơ quan Hải quan 2.530,25 m2, đường giao thông - bãi đỗ xe 8.075,49 m2); Khu dịch vụ logistics với quy mô sử dụng đất khoảng 398.186,23 m2 (kho hàng khoảng 370.049,80 m2, đất bãi 28.136,43 m2 ); Khu hành chính, dịch vụ khoảng 48.281,50 m2 (gồm: khu thương mại - dịch vụ khoảng 31.137,73, khu thương mại dịch vụ xưởng sửa chữa 5.052,68 m2, khu hành chính 12.091,09 m2); Hạ tầng kỹ thuật khoảng 8.620,56 m2...
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.
Quyết định cũng nêu rõ về tiến độ xây dựng của dự án. Cụ thể, chậm nhất vào tháng 12/2026, dự kiến thực hiện xong các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng; Tháng 12/2026 đến tháng 3/2031 là xây dựng, hoàn thành dự án.
Cũng theo Quyết định trên, tổng vốn đầu tư của Khu cảng cạn và dịch vụ này lên tới 4.644, 06 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Logistics LSH): 696,609 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn đầu tư dự án; 3.947, 451 tỷ đồng, tương đương 85% còn lại là vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác.
“Công ty cổ phần Logistics LSH phải thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định; phải đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính của doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật về tín dụng, về trái phiếu doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật khác có liên quan…” nội dung Quyết định 405/UBND nêu rõ.
Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm logistics hàng đầu miền Bắc, phục vụ không chỉ nhu cầu nội địa mà còn cho các hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế, Bắc Ninh hiện đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, bao gồm cả việc xây dựng các khu công nghiệp, trung tâm logistics... đồng bộ, hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng, đồng thời, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
