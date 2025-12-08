Thứ Hai, 08/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chubb Life Việt Nam triển khai chương trình hơn 1 tỷ đồng vì cộng đồng, ưu tiên các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Thu Hà

08/12/2025, 15:32

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp tục lan tỏa yêu thương của chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em” bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ông Bryce Johns, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Chubb & Chủ tịch Chubb Life Toàn cầu (bìa phải) trao biểu trưng 1 tỷ đồng cho ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bìa trái), khẳng định cam kết bền bỉ của Chubb Life đối với giáo dục và cộng đồng.
Ông Bryce Johns, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Chubb & Chủ tịch Chubb Life Toàn cầu (bìa phải) trao biểu trưng 1 tỷ đồng cho ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bìa trái), khẳng định cam kết bền bỉ của Chubb Life đối với giáo dục và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Chubb Life Việt Nam phân bổ 550 triệu đồng – đến từ tấm lòng của công ty cùng toàn thể nhân viên và đội ngũ kinh doanh - hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ bão Kalmaegi, đồng thời dành 500 triệu đồng cho học bổng và quà tặng học tập gửi đến trẻ em khó khăn tại nhiều tỉnh thành.

Sự kiện khởi động tại thành phố Đà Nẵng với trọng tâm là hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Chương trình đã trao 100 suất học bổng và phần quà học tập, giúp các em học sinh có thêm động lực vượt khó đến trường, sau đó sẽ đến với các em nhỏ ở Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Huế, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Trị.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, trao biểu trưng 100 triệu đồng cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng (giữa) và bà Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhằm hỗ trợ các em nhỏ và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương.
Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, trao biểu trưng 100 triệu đồng cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng (giữa) và bà Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhằm hỗ trợ các em nhỏ và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương.

Ông Sang Lee, Chủ Tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành suốt gần hai thập kỷ, các sáng kiến như chương trình lần này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Thông qua việc đầu tư vào cả việc hỗ trợ tức thời và phát triển dài hạn, chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ em kiến tạo tương lai tươi sáng hơn.”

Tại điểm trao học bổng thuộc chương trình “Chubb Life – Vì tương lai Em”, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand gửi lời động viên đến các em học sinh, tạo nên không khí ấm áp và đầy cảm hứng.
Tại điểm trao học bổng thuộc chương trình “Chubb Life – Vì tương lai Em”, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand gửi lời động viên đến các em học sinh, tạo nên không khí ấm áp và đầy cảm hứng.

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết: “Bên cạnh những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cơ hội học tập của trẻ em. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng.

Chubb Life Việt Nam là một trong những đối tác luôn đồng hành cùng Quỹ trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ này, vì đây là nguồn lực góp phần giúp trẻ em khó khăn tại Việt Nam được bảo vệ, tiếp cận giáo dục và có thêm cơ hội phát triển tốt hơn.”

Trong hơn 20 năm, thông qua chương trình “Chubb Life – Vì tương lai Em”, Chubb Life Việt Nam đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng; xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương, góp phần tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.

Từ khóa:

Chubb Life Việt Nam

Đọc thêm

Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa đã tổ chức khai mạc Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025. Tham gia sự kiện có 118 đơn vị với gần 150 gian hàng cùng nhu cầu tuyển dụng 16.000 vị trí việc làm. Trong đó có 88 đơn vị tư vấn tuyển dụng; 3 đơn vị ngân hàng; 7 đơn vị tư vấn vay vốn...

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

TP. Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; đợt 2 với người nghỉ từ ngày 1/5 đến 1/8; và đợt 3 với người nghỉ từ ngày 1/9 đến 1/12...

Hà Nội lên kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập, triển khai loạt công trình khẩn cấp trước mùa mưa 2026

Hà Nội lên kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập, triển khai loạt công trình khẩn cấp trước mùa mưa 2026

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn trong đó trọng tâm có giải pháp đầu tư 7 dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập khi mưa lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường…

Kích cầu sớm để “đón” sức mua dịp Tết Dương lịch 2026

Kích cầu sớm để “đón” sức mua dịp Tết Dương lịch 2026

Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026, các doanh nghiệp ngay lập tức "tung" các chương trình khuyến mại hấp dẫn…

Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, TP.Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế eurozone tăng trưởng mạnh hơn ước tính ban đầu

Thế giới

2

Người tiêu dùng ưu tiên chi tiêu thiết yếu, chuộng ưu đãi tài chính để giảm áp lực mùa Tết

Tài chính

3

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Đầu tư

4

Quảng Trị thúc đẩy kinh tế xanh, mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn giai đoạn 2026-2030

Chuyển động xanh

5

Yêu cầu công bố mẫu nhà phòng chống bão, lụt trước ngày 10/12/2025

Chính sách

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy