Chubb Life Việt Nam triển khai chương trình hơn 1 tỷ đồng vì cộng đồng, ưu tiên các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Thu Hà
08/12/2025, 15:32
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp tục lan tỏa yêu thương của chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em” bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Chubb Life Việt Nam phân bổ 550 triệu đồng – đến từ tấm lòng của công ty cùng toàn thể nhân viên và đội ngũ kinh doanh - hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ bão Kalmaegi, đồng thời dành 500 triệu đồng cho học bổng và quà tặng học tập gửi đến trẻ em khó khăn tại nhiều tỉnh thành.
Sự kiện khởi động tại thành phố Đà Nẵng với trọng tâm là hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Chương trình đã trao 100 suất học bổng và phần quà học tập, giúp các em học sinh có thêm động lực vượt khó đến trường, sau đó sẽ đến với các em nhỏ ở Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Huế, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Trị.
Ông Sang Lee, Chủ Tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành suốt gần hai thập kỷ, các sáng kiến như chương trình lần này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Thông qua việc đầu tư vào cả việc hỗ trợ tức thời và phát triển dài hạn, chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ em kiến tạo tương lai tươi sáng hơn.”
Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết: “Bên cạnh những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cơ hội học tập của trẻ em. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng.
Chubb Life Việt Nam là một trong những đối tác luôn đồng hành cùng Quỹ trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ này, vì đây là nguồn lực góp phần giúp trẻ em khó khăn tại Việt Nam được bảo vệ, tiếp cận giáo dục và có thêm cơ hội phát triển tốt hơn.”
Trong hơn 20 năm, thông qua chương trình “Chubb Life – Vì tương lai Em”, Chubb Life Việt Nam đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng; xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương, góp phần tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.
Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa đã tổ chức khai mạc Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025. Tham gia sự kiện có 118 đơn vị với gần 150 gian hàng cùng nhu cầu tuyển dụng 16.000 vị trí việc làm. Trong đó có 88 đơn vị tư vấn tuyển dụng; 3 đơn vị ngân hàng; 7 đơn vị tư vấn vay vốn...
TP. Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; đợt 2 với người nghỉ từ ngày 1/5 đến 1/8; và đợt 3 với người nghỉ từ ngày 1/9 đến 1/12...
Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn trong đó trọng tâm có giải pháp đầu tư 7 dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập khi mưa lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường…
Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026, các doanh nghiệp ngay lập tức "tung" các chương trình khuyến mại hấp dẫn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: