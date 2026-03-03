Thứ Ba, 03/03/2026

Dân sinh

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

Bảo Châu

03/03/2026, 15:45

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cam kết sẽ đấu tranh với hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm đồng thời, mong muốn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo...

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn
Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Chiều ngày 2/3, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà NộiPGS.TS Hoàng Minh Sơn là một trong năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tham gia vận động bầu cử tại đơn vị này.

Tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Minh Sơn nêu rõ, tiếp cận giáo dục bình đẳng là quyền của tất cả học sinh trên cả nước. Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, dù là trường công lập hay tư thục, mọi người dân với mức thu nhập và điều kiện khác nhau đều nên được thụ hưởng một nền giáo dục công bằng đúng nghĩa.

Đồng thời, PGS.TS Hoàng Minh Sơn cũng cam kết sẽ kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng biến tướng trong dạy thêm, học thêm. Mục tiêu cốt lõi là vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh, vừa thiết lập môi trường giáo dục lành mạnh, hạn chế tối đa các tiêu cực phát sinh.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, PGS.TS Hoàng Minh Sơn cho biết ông đã có cơ hội trực tiếp chứng kiến cũng như tham gia vào những bước chuyển mình quan trọng của hệ thống giáo dục nước nhà.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, ngành giáo dục đang đứng trước những yêu cầu phát triển ngày càng khắt khe.

Trước thực tế đó, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh các quyết sách về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải sở hữu tầm nhìn đúng đắn, đồng thời phải bám sát và đi sâu vào thực tiễn đời sống của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, PGS.TS Hoàng Minh Sơn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; không ngừng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách.

Quyền Bộ trưởng hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào việc kiện toàn thể chế, tạo động lực phát triển đồng bộ cho giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm của quá trình này là đẩy mạnh mô hình quản trị hiện đại, tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục gắn liền với trách nhiệm giải trình minh bạch.

Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo sự hài hòa giữa việc nâng cao chất lượng đào tạo và duy trì tính công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng.

Hơn hết, ông nhấn mạnh vào chiến lược đào tạo nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn và then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng mới.

Song hành với các mục tiêu đột phá về công nghệ, chương trình hành động cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề an sinh giáo dục, bao gồm việc quyết liệt thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền và thực hiện các chính sách thiết thực nhằm chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo.

