Chứng khoán Kafi mở rộng hợp tác với Taipei Fubon

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng, việc nâng cao chất lượng dòng vốn và mở rộng kết nối với các định chế tài chính quốc tế đang trở thành một trong những trọng tâm đối với các tổ chức trung gian tài chính.

Theo các báo cáo thị trường, VN-Index sau giai đoạn phục hồi từ năm 2025 đang có sự phân hóa và điều chỉnh trong ngắn hạn, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trước các yếu tố vĩ mô toàn cầu. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, triển vọng thị trường vẫn được đánh giá tích cực nhờ các động lực như tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, chính sách điều hành linh hoạt và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh đầu tư công, cải thiện hạ tầng giao dịch và hoàn thiện khung pháp lý đang tạo điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước nâng cao chất lượng vận hành, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi và Ngân hàng Taipei Fubon đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài chính, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng nguồn vốn quốc tế của doanh nghiệp.

Buổi ký kết giữa Chứng khoán Kafi và Ngân hàng Taipei Fubon. Ảnh: Kafi.

Ngân hàng Taipei Fubon là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Đài Loan, thuộc nhóm các tổ chức tài chính có tầm quan trọng hệ thống, với quy mô tài sản lớn và kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường trong khu vực.

Theo ông Calvin Liaw – Tổng Giám đốc của Taipei Fubon tại Việt Nam , Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng khu vực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

“Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động, đầy triển vọng và được xác định là một trong những thị trường quan trọng của ngân hàng tại châu Á. Trong đó, việc tăng cường hợp tác với các định chế tài chính địa phương có uy tín, nền tảng tài chính tốt và tầm nhìn phát triển dài hạn là một phần trong chiến lược phát triển khu vực của Taipei Fubon”, đại diện ngân hàng cho biết.

GIA TĂNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN

Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn của các công ty chứng khoán tại Việt Nam có xu hướng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với Kafi, chỉ sau gần 5 năm tái cấu trúc, với vị thế và uy tín đã được thị trường công nhận, Kafi đã từng bước xây dựng và củng cố vững chắc nguồn huy động trong nước, với tổng hạn mức vay vốn từ các tổ chức tín dụng lên đến hơn 1 tỷ USD tại thời điểm cuối năm 2025.

Ông Hồ Quốc Thảo – Giám đốc Thị trường tài chính của Kafi cho biết: “Việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế luôn là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của Kafi. Hoạt động này không nhằm mục tiêu đa dạng hóa nguồn vốn, mà còn hướng đến đưa thương hiệu Kafi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và từng bước đưa công ty tiệm cận các chuẩn mực quốc tế”,.

“Việc ký kết Thỏa thuận vay vốn với Taipei Fubon là một sự kiện quan trọng, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Kafi trong năm 2026 tại thị trường nước ngoài, với mục tiêu không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ tín dụng, mà còn tiến tới hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều phương diện khác.", ông Thảo chia sẻ thêm.

Ông Hồ Quốc Thảo – Giám đốc Thị trường Tài chính của Kafi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kafi.

PHÙ HỢP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN ĐẾN NĂM 2030

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả, an toàn và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế; đồng thời nâng cao khả năng huy động và phân bổ nguồn lực trung – dài hạn cho nền kinh tế.

Một trong những trọng tâm của chiến lược là thu hút dòng vốn ngoại có chất lượng, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời nâng cao chuẩn mực quản trị và năng lực của các định chế trung gian trong nước. Định hướng này cũng gắn liền với chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, nơi đóng vai trò thu hút các định chế tài chính toàn cầu, phát triển các sản phẩm tài chính phức hợp và nâng cao mức độ hội nhập của thị trường vốn trong nước với hệ thống tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đó, các hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các định chế tài chính nước ngoài được xem là một phần phù hợp trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thị trường vốn giai đoạn tới.